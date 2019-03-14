Samsung Stock Rom İndirme ve Yükleme, Orijinal Rom Atma Rehberi

Samsung stock rom indirme ve yükleme işlemi oldukça basit. Başka bir ülkenin romunu yükleyip memnun kalmadığınızda çok kolay bir şekilde Samsung orijinal roma dönüş, stock roma geçiş yapmanız mümkün. "Samsung orijinal rom nereden indirilir?" , "En güvenilir Samsung stock rom indirme sitesi hangisi?" , "Samsung stock rom nasıl yüklenir?" , Samsung telefona rom indirme, rom atma/rom yükleme rehber yazımızda.

Bildiğiniz üzere Samsung akıllı telefonlara gelen yazılım güncellemesini indirmenin birkaç yolu vardır. OTA yani Ayarlar - Yazılım Güncellemesi menüsü altından direkt telefonunuzdan yeni Android sürümünü kurabildiğiniz gibi, bilgisayardan Samsung Smart Switch programıyla telefonunuzu son Android sürümüne yükseltebilirsiniz. Ancak bu iki yöntem Samsung, cihazınıza yazılım güncellemesini vermişse işe yarar. Samsung Türkiye de her Android telefon üreticisi gibi yazılım güncellemelerini Türkiye’deki kullanıcılara geç sunduğundan son kullanıcı olarak alternatif bir yöntem aramaya başlarsınız. Bu noktada Odin; Samsung’un kendi yazılım yükleme programı yardımınıza koşar.

SamFirm, Sammobile ya da Samsung yazılımlarını paylaşan herhangi bir siteden indirebileceğiniz başka bir ülkenin romunu cihazınızın model numarası uygunsa yükleyebilirsiniz. Ancak burada da şöyle bir sıkıntı var; Yüklediğiniz rom, başka ülkenin olduğundan telefonunuzun tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Ya da kullanırsınız ancak donma, takılma gibi ufak sorunlar çıkabilir. Bu noktada da orijinal stock rom arayışı başlar. Bu blog yazıda da buna değiniyoruz. Örnekte Türkiye’den satın alınmış Samsung Galaxy Note 8 için Türkiye ROM’u indirme ve yükleme adımları gösterilmiştir.

Not: Stock ROM indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce ufak bir hatırlatma: Samsung’un Smart Switch programı üzerinden Acil Yazılım Kurtarma seçeneği kullanılarak yapılan stock rom indirme ve yüklemeye artık izin verilmemektedir.

Samsung Galaxy akıllı telefonunuz için uygun stock romu bulup indirebileceğiniz onlarca site ve program var. Aralarından en güvenilir ve en çok kullanılanları anlatacağız. SamMobile Firmware sayfasında telefonunuzla birlikte gelen orijinal yazılımları bulup ücretsiz indirebileceğiniz gibi SamFirm programını da kullanabilirsiniz.

Samsung Stock ROM İndirme:

Sammobile ile Samsung Stock ROM İndirme

Samsung Firmwares sayfasına gidip My Model Number kutucuğuna telefonunuzun model numarasını (SM-N950F gibi) giriyorsunuz. Telefonunuzun modelini bilmiyorsanız, ürün kutusundan ya da Ayarlar - Telefon Hakkında - Model Numarası bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonraki ekranda ülke seçimi yapıyorsunuz. Biz Türkiye ROM’unu indirmek istediğimizden "Select Country"e tıklayıp açılır listeden Turkey’i seçtik. Cihazınız için yayınlanan son sürüm listenin en üstünde çıkıyor. (Pie güncellemesi için 9.0.0’ı seçmeniz gerekiyor.) Sammobile hesabınıza giriş yaparak (ücretsiz oluşturabiliyorsunuz.) Wait & Download butonuna tıklıyor ve indirmeyi başlatıyorsunuz.

Samsung Galaxy Note 8 - Android Pie İndirme Linki - Türkiye ROM

SamFirm ile Samsung Stock ROM İndirme

SamFirm programını indirip SamFirm.exe dosyasını açıyorsunuz. Model kısmına telefonunuzun model numarasını (SM-N950F gibi), Region kısmını da bölgeyi (Türkiye için TUR gibi) yazıp "Check Update"e tıklıyorsunuz. Auto’yu işaretliyorsunuz. Download’a tıkladığınızda telefonunuz için güncel stock rom son hız inmeye başlıyor.

Samsung Stock ROM Yükleme / ROM Atma:

Samsung telefonunuza güncel stock rom indirdiniz, şimdi sıra geldi rom yüklemeye. Rom yüklemenin en kolay yolu Odin. Odin ile stok rom yükleme gerçekten çok basit.