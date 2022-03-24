SamFirm son sürüm indirerek en hızlı Samsung stock - orijinal rom indirme programına sahip olursunuz.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SamFirm son sürüm indirerek, Samsung telefonunuzla yüklü gelen stock roma kolayca dönüş yapabilirsiniz. Samsung stock rom indirme, orijinal yazılıma dönme programı denilince akla ilk gelenlerden SamFirm, tamamıyla ücretsizdir. Samsung telefonunuza indirdiğiniz romdan memnun kalmadığınızda kullanabileceğiniz harika bir programdır. Telefonunuz için en son yazılımı bulmanıza yardımcı olmakla kalmıyor, son Android sürümünü yüksek hızda indirmenize izin veriyor. Stock rom indirmek için birebir!

Akıllı telefonlara Rom indirim kullanmak günümüzde sıradan bir tercih sebebi haline geldi. Kullanıcılar mevcut telefonlarının Android sürümünden ziyade farklı telefonların Android sürümünü kullanmayı tercih ediyor. Rom ile telefonlar tamamen özelleştirilebilir bir hale gelirken kullanıcılar da telefonlarını özelleştirdikçe akıllı telefonlar üzerinde tam hakimiyet kuruyorlar. Samsung telefon modelleri için ücretsiz olarak yayınlanan SamFirm, kullanıcılara diledikleri zaman Samsung cihazlarına Rom yükleme imkanı veriyor. Herhangi bir ücret talebi olmayan uygulama yıllardır Rom yüklemek için ilk tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.

SamFirm Nedir?

Samsung Galaxy akıllı telefonunuza Odin ile yüklediğiniz romdan memnun kalmadığınızda stock roma dönüş yapmak için kullanabileceğiniz basit, pratik bir program olan SamFirm’de güvenilir firmware (yazılım dosyaları) son hız indirmeye açıktır.

SamFirm Kullanımı - Rom İndirme / Yazılım İndirme

Programı açtıktan sonra Firmware Info bölümünde Model numarasına telefonunuzun modelini, Region bölümünde CSC kodunu (Model no ve CSC kodu bilmiyorsanız Phone Info uygulamasıyla öğrenebilirsiniz.) girip Auto’yu işaretliyorsunuz. Check Update butonuna tıkladığınızda üreticinin telefonunuz için yayınladığı son Android sürümü indirmeye hazır hale geliyor. Yazılım dosyasınına adı, sürümü, boyutu tüm bilgiler gösteriliyor. Download’a tıklamanızla stock rom inmeye başlıyor.

Not: SamFirm, sadece Samsung telefonunuz için en güncel Android sürümü indirmenize (stock orijinal rom) izin verir. Yazılım yükleme işlemi için Odin programını indirmeniz gerekir.

SamFirm Özellikleri:

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SamFirm İndir

Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar telefonlarına diledikleri gibi Rom yükleyebilir, diledikleri Rom sürümünü kullanabilirler. Rom sürümü yüklemek cihazı garanti dışı bırakır bunu da unutmadan belirtelim.