Samsung Smart Switch, Samsung Galaxy telefon kullanıcıları için yazılım yükleme - güncelleme, veri yedekleme, hızlı veri aktarma programı.

Eski telefondan yeni telefona veri aktarma, telefonun tüm içeriğini (rehber, mesajlar, notlar, fotoğraf ve videolar ve diğer) bilgisayara yedekleme, kişiler ve takvim için cihazlar arası veri senkronizasyonu, yazılım güncellemesi için kullanılabilen Samsung Smart Switch, tüm Windows ve Mac sistemli bilgisayarla uyumlu çalışıyor.

Telefonunuzu bilgisayarınıza kabloyla bağladığınızda Yedekle, Geri Yükle ve Senkronizasyon seçenekleri karşınıza çıkıyor. Cihazınız için yeni yazılım güncellemesi yayınlandığında bu seçeneklerin hemen üstünde Güncelle uyarısı çıkıyor. Yazılım güncellemesi yoksa telefonunuzun bilgileri (model adı, numaranız, Android sürümü, dahili ve SD kart alanı) gösteriliyor. Ayrıca dahili belleğin yanındaki klasöre tıklayarak cihazınızın içeriğine göz atabiliyorsunuz.

Samsung Smart Switch Özellikleri: