GeForce NOW'ın Oyun Sayısı 1.400'ü Aştı

Özellikle sistem konusunda yetersizlik yaşayan ve oyunlardan uzak kalmak istemeyen oyuncuların sevdiği teknolojilerden biri olan GeForce NOW, kütüphanesini ve bulunduğu platformları genişletmeye devam ediyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Sevilen hizmete bu hafta eklenecek altı yeni oyunla birlikte GeForce NOW kütüphanesinde artık 1.400'den fazla oyun bulunacak. Ayrıca Samsung ve LG'ye ait akıllı televizyonlar üzerinden GeForce NOW’a bağlanan kullanıcılar, bu hafta eklenen güncellemeyle birlikte geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile oyunlarına daha hızlı girebilecek.

GeForce NOW Ağustos'un İlk Haftası Eklenen Oyunlar