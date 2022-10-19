Savaşın ortasında çıkan Shatterline, çok oyunculu bir FPS oyunudur ama diğer oyunlardan bir farkı var! O da Shatterline grafikleri oldukça iyi durması.

Abdullah Yılmaz - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birbirinden ilginç ne olduğu bilinmeyen yaratıklar ve silahların ile görevleri tamamlayabilecek misin? Shatterline, sanılanın aksine o kadar da kolay gözükmüyor. Öyle ki dev yaratıklar yeraltından çıkabilir ve tehlike ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Birçok oyunun karışımı gibi duran Shatterline indiren kişiler tarafından olumlu yorum aldığını baştan söyleyelim.

Shatterline İndir

Shatterline, söylenene göre ilk başta yaratıklarla savaşmanız gerektiğini söylüyor. Daha sonra ilerlemeniz şart! Ukrayna geliştiricileri tarafından yapılan bu oyun savaşın ortasında oldukça çıkması büyük emek verilmiş gibi gözüküyor.

Diğer FPS oyunlarında bulunan modlar aynı zamanda bu oyunda da mevcuttur. Shatterline, şu an erken erişimde olmasına rağmen hilelerinin başlandığı Shatterline indiren kişiler tarafından söylenmektedir. Bu durum kötü bir dezavantaj ancak ilerleyen günlerde güncellemeler ile bu sorunlar ortadan kalkabilir.

Oyun, görsellerinden anlaşılacağı üzere birkaç oyunun karışımı gibi gözüküyor. Birden fazla oyunun bir oyun da toplanması kimileri için avantaj iken kimileri için dezavantaj olarak görülebilir.

Oyunun Türkçe dil desteğinin bulunmaması yine dezavantaj konumunda iken ücretsiz bir FPS oyunu olması avantajlar kısmına eklenebilir.

Shatterline için ayrıca oyun geliştiricileri tarafından bir Discord grubu bulunmaktadır. Anlaşılan birçok oyuncu burada buluşup takımları ile mücadele veriyor. Siz de yeni arkadaşlar edinmek ve ücretsiz bir FPS oyunu oynamak istiyorsanız Shatterline indirebilir ve yorumlarınızı belirtebilirsiniz.

Shatterline Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 7700

Intel Core i7 7700 RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce 1070

NVIDIA GeForce 1070 Depolama: 20 GB