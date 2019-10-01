Siber Saldırılar İşletmelere Nasıl Zararlar Verebilir?

Teknoloji işletmelere büyük faydalar sağlıyor fakat bir işletmenin dijital ortamda barınmasının, nadiren karşılaşabileceğiniz bir sorun da olsa küçük bir bedeli var. Siber suçlar, veri depolamanın gelişmesi ve teknoloji yönünden gelişmelerin son sürat ilerlemesi ile işletmeleri büyük oranda etkileyen şeylerin başında gelir.

Bu endişe verici bir gerçekliktir ancak siber saldırının kurbanı olmamak için alınabilecek gerekli önlemleri öğrenmeye başlayabilirsiniz. Siber suçlara karşı alabileceğiniz önlemlere geçmeden önce siber suçların işletmelere nasıl zararlar verebileceğini kısaca açıklamak istiyoruz.

Siber Saldırıların İşletmelere Verebileceği Zararlar

Siber saldırıları nasıl önleyebileceğinizi öğrenmeden önce bu siber saldırıların işletmenize verebileceği zararları bilmeniz gerekir. Hemen aşağıda bir siber saldırının işletmeniz için oluşturabileceği tehditlerden kısaca bahsedeceğiz.

Mali Kayıplar

Siber saldırı, ciddi miktarda maddi hasara yol açabilir. Bu siber saldırı, kurumsal bilgiler, kredi kartı bilgileri ve banka bilgileri gibi hassas finansal bilgilerin ele geçirilmesinden kaynaklanır. Siber saldırılar, işletmenize verilen zarardan kurtulmaya çalışırken işlemlerin gerçekleştirilememesi ile de sonuçlanabilir ve bu da tahmin edilebileceği üzere, önemli ticari zamanınızı kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Ek olarak, bu saldırıdan etkilenen cihazların ve ağların onarımının maliyeti de işletmenizin zarara girmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Yasal Sonuçlar

Yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak gizlilik ve veri koruma yasalarına uymamak, işletmenizin ağır para cezaları ödemesine ve yasal yaptırımlara maruz kalmasına neden olabilir. Yerel yasalara uymak için gerekli güvenlik önlemlerini uygulamanın maliyeti de işletmenizin zararına olabilir.

Marka Hasarı

İşletmeniz bir siber saldırı kurbanı olduğunda müşterilerinizin ve çalışanlarınızın kişisel bilgilerini güvende tutamadığınız için markanıza olan güven kırılacaktır. Bu elbette satışlarınıza da yansıyacaktır. İşinize yönelik önemli tedarikçiler, yatırımcılar ve ortak ilişkileriniz de bu durumdan etkilenebilir.

Siber Saldırılar Nasıl Önlenebilir?

Yukarıdaki olasılıklar, herhangi bir şirketin siber saldırıya uğramaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için yeteri kadar ikna edicidir. Fraud Watch International’a göre, siber saldırıların yaklaşık %95’i insan hatası yüzünden meydana geliyor. Bu nedenle hem kendiniz hem de çalışanlarınız için bir güvenlik farkındalığı eğitim programına başlamak akıllıca olacaktır.

Çalışanlarınız siber saldırıları tespit etmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip ise işinizi güvende tutmak için uzun bir yol kat etmiş olacaksınız. Her işletmenin verilerini korumak için almaları gereken ek önlemler vardır. Bu, şirketinizin kullandığı yazılım güncellemelerine ilişkin rutin kontrolleri içerir.

Çalışanlarınızın hassas verilere titiz ve çok dikkatli yaklaşması, insan hatası yüzünden oluşabilecek siber saldırıları önlemek için ileriye yönelik atılabilecek en iyi adımlardan biri olacaktır. Son olarak, şirket cihazlarınızın güvenlik seviyesinin en üst düzeyde tutulduğundan emin olmanız gerekiyor. Bir şirket cihazının çalınması durumunda güçlü parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama, hırsızın şirket cihazınıza erişme ihtimalini düşürecektir.