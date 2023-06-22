Bilgisayarda Silinen Dosyaları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda silinen dosyaları geri getirme programı, meydana gelen sorun nedeniyle veya yanlış bir işlemin uygulanması sonucunda silinen dosyalara tekrar kavuşulmasına imkân tanıyor. Bu rehberde alanında en başarılı programları bir arada topladık.

Hazırladığımız rehberde yer alan hizmetlere göz atabilir ve kullanmaya karar verdiğiniz programı indirip yükleyebilirsiniz. Yükleme sürecini tamamladıktan sonra silinen dosyaları kurtarma işlemi için programı çalıştırıp talimatları uygulayabilirsiniz.

Bilgisayarda Silinen Dosyaları Geri Getirme Programları

Recuva

EaseUS Data Recovery Wizard

iBeesoft Data Recovery

Disk Drill

Wise Data Recovery

Yukarıda en iyi 5 silinen dosyaları kurtarma programı bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Recuva

Veri kurtarma programı denildiğinde akla ilk gelen programlardan birisi olan Recuva hem kullanışlı özellikler hem de kullanıcı dostu arayüzü ile ön plana çıkıyor. Başarılı program müzik, e-posta, video, belge, resim ya da herhangi bir dosyayı kurtarabiliyor.

Derin tarama modu içeren program, bilgisayarın dışında harici sabit sürücü, USB bellek ve hafıza kartlarındaki dosyaların da kurtarılabilmesine imkân tanıyor. Programın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı versiyonu olduğunu belirtelim.

EaseUS Data Recovery Wizard

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ve macOS işletim sistemlerini destekleyen EaseUS Data Recovery Wizard, silinen verileri kurtarma işlemini başarılı şekilde gerçekleştiriyor. Bu sayede geri dönüşüm kutusu, HDD, SSD, USB ve SD kartta silinmiş olan dosyalara kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu zaman kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edilen programı kullanarak belgeleri, resimleri, videoları, e-postaları ve diğer dosyaları kurtarabilirsiniz. Yüksek başarı oranıyla dikkatleri üzerinde toplayan hizmette dosya filtresi ve hızlı tarama gibi işlevler mevcut.

iBeesoft Data Recovery

iBeesoft Data Recovery, dahili ve harici disklerden silinen fotoğrafların, videların, müziklerin, belgelerin ve diğer dosyaların kurtarılmasını mümkün hâle getiriyor. Program Windows 7, Windows 8, Windwos 8.1, Windows 10, Windows 11 ve macOS işletim sistemlerini destekliyor.

Yüzde 99,65 dosya kurtarma başarı oranı ile ön plana çıkan hizmette çok başarılı bir arayüz bulunuyor. Bu sayede program çok pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Popüler yazılım ayrıca bozuk dosyaları da onarabiliyor.

Disk Drill

Kaybolan dosyaları geri getirme işlemi için kullanılabilecek programlar arasında Disk Drill de bulunuyor. Veri kurtarma programı Disk Drill, silinmiş olan verilerinize çok kolay bir şekilde tekrar erişebilmenize imkân tanıyor.

Dahili ve harici sürücülerdeki dosyaları kurtarabilen programın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Ücretsiz versiyonda 500 MB dosya sınırı bulunuyor. Ücretli sürüm ise bu sınırı ortadan kaldırıyor.

Wise Data Recovery

Fotoğraf, belge, video, e-posta ve diğer dosyaların kurtarılabilmesini sağlayan Wise Data Recovery yerel sürücü, harici sürücü, USB bellek ve SD kartta tarama yapabiliyor. 1000'i aşkın dosya türünü destekleyen program hem Windows hem de macOS sistemlerde kullanılabiliyor.

Dosya kurtarma programı Wise Data Recovery, sahip olduğu gelişmiş algoritması sayesinde hızlı tarama işlemini çok kısa süre içerisinde tamamlayarak zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Ücretli ve ücretsiz sürümler sunan yazılımın ücretsiz versiyonunda 2 GB veri kurtarma sınırı bulunuyor.

Bu yazıda silinen verileri kurtarma programları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı program hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.