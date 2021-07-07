iBeesoft Data Recovery, kaybolan/silinen dosyaları kurtarmanıza yardımcı olan veri kurtarma programıdır.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

iBeesoft Data Recovery, milyonlarca kullanıcısı olan %100 güvenli veri kurtarma programıdır. Kullanıcıların HDD/SSD, hafıza kartları, RAW sürücüler, USB diskler ve diğer depolama aygıtlarından kaybolan/silinen dosyaları kurtarmalarına yardımcı olan bir veri kurtarma programıdır. Windows ve Mac bilgisayar kullanıcıları için veri kurtarma yazılımı iBeesoft Data Recovery, ücretsiz deneme sürümüyle gelir.

iBeesoft Data Recovery - Veri Kurtarma Programı İndir

Veri kaybına ne neden olursa olsun, iBeesoft Data Recovery dosyaları kolaylıkla kurtarabilir. En iyi veri kurtarma programı, sürücünüzü derinlemenize tarar ve PC ve diğer depolama aygıtlarınızdan silinen veya kaybolan dosyaları hızlıca kurtarmanızı sağlar. Tarama, bulma ve kurtarma, sadece üç adımda giden dosyaları kurtarabilirsiniz.

Kolay ve etkili veri kurtarma programı, silinen, biçimlendirilen veya kaybolan tüm verileri geri getirmenize yardımcı olmak için iki güçlü tarama modu sağlar. iBeesoft Data Recovery, şu durumlarda kaybolan verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir:

Silinen Dosyaları Kurtarma

Yedek olmadan dosyayı Shift + Delete kullanarak silme

Dosyayı sağ tıklayarak veya Delete’e basarak silme

Yedek almadan Geri Dönüşüm Kutusunu temizleme

Biçimlendirilmiş Disk Kurtarma

Beklenmedik şekilde disk bölümü, sabit sürücüyü veya depolama ortamını biçimlendirme

Medya/Sürücü biçimlendirilemiyor, biçimlendirmek ister misiniz? sorusuna yanlışlıkla onay verme

Sürücü başlatılamıyor, erişilemiyor, okunamıyor vb. hata

Silinen/Kaybolan Disk Bölümünü Kurtarma

Disk bölümü gizli veya kayıp

Disk bölümünün yanlışlıkla silinmesi

Yeniden disk bölümleme, klonlama, diğer disk kazaları nedeniyle bölüm kaybı

RAW Sürücü Kurtarma

Dosya sistemi, RAW olarak görünüyorsa veya disk bölüm tablosu hasarlıysa

Disk, RAW olarak veya Medya/Sürücü biçimlendirilmemiş görünüyorsa

RAW, erişilemeyen, bozuk vb. diskten verileri kurtarma

Yanlış İşlemden Sonra Dosyaları Kurtarma

Yanlışlıkla kes, kopyala, verileri/klasörleri taşıma işleminden sonra

Yedek olmadan fabrika ayarlarına döndürme

Veri yazma vb. sırasında depolama aygıtının kapatılması veya çıkarılması

Başka Nedenler

Sistem/Hard Disk/Yazılım çökmesi veya Windows’un yeniden yüklenmesi vb.

Virüs saldırıları

iBeesoft Data Recovery ile Kaybolan Verileri Geri Getirme