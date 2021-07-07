iBeesoft Data Recovery
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 21.80 MB
- Üretici iBeesoft
-
iBeesoft Data Recovery, kaybolan/silinen dosyaları kurtarmanıza yardımcı olan veri kurtarma programıdır.
iBeesoft Data Recovery, milyonlarca kullanıcısı olan %100 güvenli veri kurtarma programıdır. Kullanıcıların HDD/SSD, hafıza kartları, RAW sürücüler, USB diskler ve diğer depolama aygıtlarından kaybolan/silinen dosyaları kurtarmalarına yardımcı olan bir veri kurtarma programıdır. Windows ve Mac bilgisayar kullanıcıları için veri kurtarma yazılımı iBeesoft Data Recovery, ücretsiz deneme sürümüyle gelir.
iBeesoft Data Recovery - Veri Kurtarma Programı İndir
Veri kaybına ne neden olursa olsun, iBeesoft Data Recovery dosyaları kolaylıkla kurtarabilir. En iyi veri kurtarma programı, sürücünüzü derinlemenize tarar ve PC ve diğer depolama aygıtlarınızdan silinen veya kaybolan dosyaları hızlıca kurtarmanızı sağlar. Tarama, bulma ve kurtarma, sadece üç adımda giden dosyaları kurtarabilirsiniz.
Kolay ve etkili veri kurtarma programı, silinen, biçimlendirilen veya kaybolan tüm verileri geri getirmenize yardımcı olmak için iki güçlü tarama modu sağlar. iBeesoft Data Recovery, şu durumlarda kaybolan verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir:
Silinen Dosyaları Kurtarma
- Yedek olmadan dosyayı Shift + Delete kullanarak silme
- Dosyayı sağ tıklayarak veya Delete’e basarak silme
- Yedek almadan Geri Dönüşüm Kutusunu temizleme
Biçimlendirilmiş Disk Kurtarma
- Beklenmedik şekilde disk bölümü, sabit sürücüyü veya depolama ortamını biçimlendirme
- Medya/Sürücü biçimlendirilemiyor, biçimlendirmek ister misiniz? sorusuna yanlışlıkla onay verme
- Sürücü başlatılamıyor, erişilemiyor, okunamıyor vb. hata
Silinen/Kaybolan Disk Bölümünü Kurtarma
- Disk bölümü gizli veya kayıp
- Disk bölümünün yanlışlıkla silinmesi
- Yeniden disk bölümleme, klonlama, diğer disk kazaları nedeniyle bölüm kaybı
RAW Sürücü Kurtarma
- Dosya sistemi, RAW olarak görünüyorsa veya disk bölüm tablosu hasarlıysa
- Disk, RAW olarak veya Medya/Sürücü biçimlendirilmemiş görünüyorsa
- RAW, erişilemeyen, bozuk vb. diskten verileri kurtarma
Yanlış İşlemden Sonra Dosyaları Kurtarma
- Yanlışlıkla kes, kopyala, verileri/klasörleri taşıma işleminden sonra
- Yedek olmadan fabrika ayarlarına döndürme
- Veri yazma vb. sırasında depolama aygıtının kapatılması veya çıkarılması
Başka Nedenler
- Sistem/Hard Disk/Yazılım çökmesi veya Windows’un yeniden yüklenmesi vb.
- Virüs saldırıları
iBeesoft Data Recovery ile Kaybolan Verileri Geri Getirme
- adım: Kurtarmak istediğiniz dosya türlerini seçin - iBeesoft Data Recovery, başlangıçta varsayılan olarak tüm dosya türlerini kontrol eder. Belirli dosya türlerini kurtarmak istiyorsanız, diğer dosya türlerinin işaretini kaldırabilirsiniz. Dosya türlerini seçtikten sonra geri getirmeyi başlatmak için Başlat (Start) butonuna tıklayın. Kayıp dosya türü listelenen yaygın dosya türleri arasında yoksa Tüm Dosya Türleri (All File Types) seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
- adım: Verileri tarama ve bulmak için bir konum seçin - Belirli bölüm, belirtilen konum gibi verilerin aranacağı konumu seçin. Program, kayıp verileri aramak için belirtilen bölümleri, tüm sabit sürücüyü veya harici depolama aygıtlarını tarar, ardından listeler. Masaüstü, sık kullanılanlar veya kitaplıklar gibi özel kayıp veri konumları için sistem disk bölümünü seçmeniz gerekir.
- adım: Kayıp dosyaları önizleyin ve kurtarın - Hızlı Tarama tamamlandıktan sonra pencerenin üst kısmında tarama sonucu gösterilir, daha fazla veri için Derin Tarama’ya (Deep Scan) yönlendirilirsiniz. Ana pencerenin solundaki dizin, kayıp dosyaları yol veya dosya türleri olarak görmenizi sağlar. Orta kısımda, sol pencerede seçili klasörün altında tüm dosya ve klasörler gösterilir. Sağ kısım orta pencerede seçilen dosya için küçük resim ve bilgi gösterir. Taramadan sonra tüm bulunan verileri önizleyebilir ve seçebilirsiniz. Kayıp dosyalarınızı kaydetmek için Kurtar (Recover) butonuna tıklayabilirsiniz.