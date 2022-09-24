Performans Canavarı: Slayer[2]5XL-3050Ti İncelemesi

Video oyunlarında sergilediği üst düzey performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Slayer[2]5XL-3050Ti, piyasaya sürülmesiyle beraber ilgi odağı hâline gelmeyi başardı. Slayer[2]5XL-3050TI incelemesi ile oyun odaklı dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğunu detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Slayer[2]5XL-3050Ti İncelemesi

17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Slayer[2]5XL-3050Ti, bu IPS ekran üzerinde kullanıcılara FHD çözünürlük ve 144Hz tazeleme hızı sunuyor. Yüksek tazeleme hızı, kullanıcıların akıcı bir ekran deneyimi elde etmesini mümkün hâle getiriyor.

Bilgisayarın üst kapak kısmı alüminyum malzemeden, klavye kısmı ise sertleştirilmiş plastikten üretilmiş. Klavye RGB aydınlatma desteğine sahip. Bu sayede karanlık ortamda bile ekstra bir ışığa ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz. RGB aydınlatmayı program üzerinden kişiselleştirebilmeniz mümkün.

Alçak basış mesafesi sayesinde çok konforlu bir deneyim sunan laptopta numerik tuş takımı da yer alıyor. Numerik tuş takımı hem oyunlarda hem de hesap makinesinde işlem yaparken oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor.

Caps Lock tuşunda ise bildirim ışığı bulunuyor. Bu sayede büyük harfin aktif olup olmadığını kolayca görebilirsiniz. Klavyenin belki de en büyük artılarından bir tanesi kamera açma kapatma işlemini sağlayan kısayol tuşudur.

Yalnızca bir tuş ile kamerayı devre dışı bırakabilir veya aktif hâle getirebilirsiniz. Kameranın 720p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip olduğunu belirtelim. PC'nin touchpad'i ise yeterli genişliğe sahip. Tekli, çoklu dokunuşlarda ise hızlı tepkime veriyor. Bu, dokunmatik yüzeyin rahat bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Slayer[2]5XL-3050Ti modeli 2,66 kg ağırlığında. Slayer[2]5XL-3050Ti'ın diğer oyuncu laptoplarına kıyasla hafif bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz çünkü oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar genellikle biraz ağır bir yapıya sahip olur.

Bilgisayarda Intel Core i5 12500h işlemcisi yer alıyor. 4 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplamda 12 çekirdeğin yer aldığı işlemci, turbo frekans ile 4.50 Ghz hızlara ulaşabiliyor. Laptop Cinebench R23 testinde tekli çekirdekte 1705 puan alırken çoklu çekirdekte ise 9 bin 626 puan almayı başardı.

Ekran kartı tarafında ise 4 GB Nvidia GeForce RTX 3050 Ti bulunuyor. RTX 3050 Ti isimli ekran kartı, günümüzde piyasaya sürülen video oyunlarını full HD çözünürlükte rahat bir şekilde oynatabilir. Bu önemli bir husus çünkü oyunların akıcı çalışması, deneyimi doğrudan etkiliyor.

Oyun odaklı PC'de 3200 MHz değere sahip RAM'ler bulunuyor. Game Garaj sitesi üzerinden RAM miktarını belirleme imkânına sahipsiniz. Böylelikle ihtiyacınızı karşılayacak miktarı seçebilirsiniz. Bellek için iki farklı slot ayrılmış. Her slot için 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç seçenek bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar modelinin depolama tarafında ise yüksek okuma ve yazma değerlerine sahip olan M.2 SSD seçenekleri bulunuyor. İhtiyacınıza ve bütçenize uygun olan SSD modelini seçebilirsiniz.

PC'nin bağlantı tarafında 1 adet ses giriş-çıkış portu, 1 adet Type C USB 3.2 Gen 1, 2 adet Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 adet Type-A USB 2.0, 1 adet RJ45 ve 1 adet HDMI (4K 60Hz) yer alıyor. Böylece birden fazla cihazı çok rahat bir şekilde PC'ye bağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Oyuncular için donanım oldukça büyük bir öneme sahiptir çünkü video oyunlarında kasma ve donma gibi problemler, oyun deneyimini doğrudan etkiliyor. Slayer[2]5XL-3050Ti sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ile oyunlarda sorunsuz bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor.

RAM ve SSD'nin özelleştirilebilmesi, bilgisayarın en büyük avantajlarından bir tanesidir. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun bileşeni seçebilir. Elbette seçtiğiniz donanım bileşenine göre fiyatta da değişiklik oluyor.

Klavyeyi de es geçmemek gerekiyor. Numerik tuş takımı sayesinde kolaylık sağlayan klavye, konforlu bir kullanış sunuyor. Gizliliğe de önem veren bilgisayardaki kamera, yalnızca tek tuş ile devre dışı bırakılabiliyor. Böylece kamerayı kapatmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekmiyor.

PC'deki klavyenin RGB aydınlatma desteğine sahip olması, karanlık ortamlarda ışığı açmak zorunda kalmanıza gerek bırakmıyor. Diğer oyun bilgisayarlarına kıyasla daha hafif bir yapıya sahip olan laptop, bu sayede kolayca taşınabiliyor.

Slayer[2]5XL-3050Ti hem oyun hem multimedya hem de iş konularında ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Dolayısıyla eğer yakın zamanda oyun odaklı bir bilgisayar satın almak istiyorsanız Slayer[2]5XL-3050Ti'ı göz önünde bulundurabilirsiniz.

Slayer[2]5XL-3050Ti Özellikleri

Ekran Boyutu: 17.3 inç

Ekran Paneli: IPS

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Tazeleme Hızı: 144Hz

İşlemci: Intel Core i5 12500H

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050Ti

Depolama Alanı: M.2 NVMe PCIe SSD

Kamera: 720p 30 FPS

Batarya: 53.5 Wh

Adaptör: 180W

Ağırlık: 2,60 kg

Klavye: RGB aydınlatma

Slayer[2]5XL-3050Ti Fiyatı

2 adet Crucial 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM ve Kingston SNVS/500G 500 GB SSD M.2 NVMe 2100/1700 SSD'nin seçili olduğu Slayer[2] 5XL-3050Ti, 22 bin 364 TL fiyat etiketine sahip.

Bilgisayarı Game Garaj sitesi üzerinden özelleştirebilir ve satın alabilirsiniz. Ürünün donanımını değiştirdiğiniz takdirde fiyatın da değiştiğini belirtelim.