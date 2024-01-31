SMITE 2 geliyor! MOBA oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren SMITE yenileniyor ve gelişiyor.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Titan Forge Games tarafından geliştirilen ve Hi-Rez Studios tarafından yayınlananacak olan SMITE 2’nin kapalı betası 2024 ilkbaharında başlayacak. Yaklaşık 10 yıl önce çıkan ve MOBA’lara farklı bir bakış açısı getiren SMITE Unreal Engine 5 ile yeniden yapılıyor.

İlk oyunda olduğu gibi, diğer MOBA’ların aksine SMITE 2 üstten görünen bir oyun değil. Üçüncü kişi bakış açısına sahip bir oyun olan SMITE 2 bu özelliği ile bilinen bir oyun.

Zeus, Anubis, Loki gibi mitolojik karakterler ile oynadığımız bu oyun çok iyi gözüküyor. Unreal 5’in nimetlerindan faydalanan bu oyun yeteneklerinizi sergilemek için ideal bir yapım. Eğer önceki oyunu oynadıysanız ya da yepyeni bir MOBA arayışındaysanız SMITE 2’yi beklemede kalın.

SMITE 2 İndir

SMITE 2 indirilmeye henüz açık değil ancak oyun ile alakalı gelişmelerden haberdar olmak için SMITE 2’yi istek listenize ekleyip takip edebilirsiniz.

SMITE 2 Sistem Gereksinimleri