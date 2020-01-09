Sony PlayStation 5 (PS5) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi! - 2020

Sony bu sene PlayStation 5 (PS5) ile birlikte karşımıza çıkacak. Peki Sony PlayStation 5 nasıl olacak? Sony PlayStation 5 özellikleri, çıkış tarihi, fiyat bilgisi ve dahasını yazımızda bulabilirsiniz!

Sony PlayStation 5 Nasıl Olacak?

15 Kasım 2013 tarihinde duyurulan ve satışa sunulan PlayStation 4 modelinden bu yana, yani yaklaşık yedi senedir oyun konsolu tarafında büyük bir ilerleme söz konusu değil. Aradan geçen bu süre oyuncuların yeni oyun konsollarına doğru göz kaydırmasına yol açtı.

Aslında 2015 yılından bu yana PS5 hakkında çıkan sızıntıları görüyoruz. Ancak işin resmi hale dönmesi uzun bir vakit aldı ve aslında halen somut şeyler ile karşılaşmış değiliz. Peki Sony PlayStation 5 hakkında neler biliyoruz? Gelin uzun süredir çıkan sızıntıları derleyelim ve yeni konsolda neler ile karşılaşmamızın mümkün olduğuna bir göz atalım.

Not: Aşağıda paylaşacağımız bilgiler ağırlıklı olarak yazının girildiği tarihteki güncel sızıntılardan ve raporlardan kaynak alarak derlendi. İleride yapılacak resmi açıklamalar ya da yeni raporlar sonrası bazı özelliklerin uyuşmadığını düşünebilirsiniz. Hemen alt tarafta bulunan tarih, yazının son güncellenme tarihini ifade ediyor. Paylaştığımız bilgiler nihai üründen farklı olabilir.

Son Güncellenme Tarihi: 9 Ocak 2020

Sony PlayStation 5 Özellikleri

CES 2020 sırasında açıklama yapan PlayStation Genel Müdürü Jim Ryan, yeni konsolun sahip olacağı bazı özellikleri açıkladı.

Bunlardan ilki 3D Ses olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji ile birlikte oyun oynarken oldukça gerçekçi deneyimler edinmemiz mümkün olacak. Yani bir anlamda kendinizi oyunun içerisinde gibi hissedebileceksiniz. Bir diğer özellik Titreşimli Adaftif Tetikleyici. Özellikle oyun içi geri bildirimlerde kontrolörle (bir diğer ismi ile DualShock ile) daha gerçekçi dönüşler almanız mümkün olacak. Fark ettiğimiz üzere her iki özelilk de temel olarak oyun deneyimini artırmak üzere tasarlanmış durumda.

Bununla birlikte Ultra Hızlı SSD cihazın içerisinde yer alacak. Bu özellikle geliştiriciler için oldukça önemli bir avantaj. Oyuncular için de daha hızlı yüklenme süresi ve mekanlar arası geçişte daha efektif bir sunum anlamına geliyor. Ayrıca Donanım Tabanlı Işın İzleme de açıklananan teknolojiler arasında yer alıyor.

Son olarak Ultra HD Blu-Ray desteği de resmi olarak açıklanan detaylar arasında bulunuyor. Bu da yüksek kaliteli oyunların hedeflendiğini açık bir şekilde bizlere göstermiş oluyor.

Üstte paylaştığımız özellikler şirket yetkilileri tarafından açıklanan ve resmi olarak doğrulanan özellikler. Bununla birlikte merak edilen pek çok detay var ki bunlara sızıntılar ölçüsünde bakabiliyoruz.

İşlemci: AMD Ryzen (üçüncü nesil) 7nm Zen2 mikromimarisinde 3.2 GHz 8 çekirdek / 16 izlek

Grafik İşlemci: Radeon Navi - 8K grafik desteği ve 14.6 teraflops hesaplama gücü

Bellek: Toplam 24 GB (20 GB GDDR6 - 880 GB/S) ve (4 GB DDR4 işletim sistemi için)

Depolama: 2 TB Ultra Hızlı SSD

Şirket geçtiğimiz haftalarda verdiği bir iş ilanında yeni konsolun "dünyanın en hızlı oyun konsolu" olacağını söylemişti. Burayı gereksiz detaylarla doldurmamak adına buraya tıklayarak ilgili habere ulaşabilirsiniz.

Sony PlayStation 5 Tasarımı

Sony, yeni konsolun görüntülerini saklamak konusunda gerçekten başarılı adımlar izliyor. Şu ana kadar çıkan geliştirici kitleri ve konsept tasarım ürünlerinin dışında nihai ürüne dair net bir sızıntı henüz alamadık. Ancak dediğimiz gibi, geliştiricilere gönderilen geliştirici kitine ait görüntüler biliniyor.

Bu tasarım gözünüze biraz büyük ve kaba gözükmüş olabilir. Dert etmeyin, genelde nihai ürün tasarımından oldukça uzak oluyorlar. Buna ek olarak Jim Ryan, yeni konsolun logosunu da bizlerle paylaştı. Bu logo genel anlamda herhangi bir yenilik sunmuyor. Evet, sonunda ekstra bir "5" var.

Sonuç olarak elimizde yeni modele ait herhangi bir tasarım yok. Gerçeğe yakın tasarım görüntüleri ile haziran aylarına doğru karşılaşmayı bekleyebiliriz. Ancak şu aşamada bunun için oldukça erken.

Sony PlayStation 5 Oyunları

Geçtiğimiz haftalarda Godfall ile karşımıza çıkan Gearbox ve Counterplay Games, üçüncü kişi bakış açısına sahip fantezi temalı bir tür dövüş oyununu duyurdu. Godfall, PlayStation 5 modelinin ilk oyunu olacak. Bu oyuna göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte yeni konsolla birlikte önemli oyunların da gelmesi bekleniyor.

Bazı iddialara göre Grand Theft Auto VI (GTA 6) yeni konsolla birlikte duyurulacak ve satışa sunulacak.

Nitekim son açıklamalar ve sızıntılar da gerçekten güçlü bir oyun konsolu ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda bu gelişmenin oyunlara yansıması kaçınılmaz olacak. Grafiklerle birlikte iyileşen etkileşim oyuncuları derin bir dünyanın içerisine sürükleyebilir.

Sony PlayStation 5 Fiyat Bilgisi

Evet, aslında hepimizin merak ettiği nokta burası.

Fiyatla ilgili gerçekten düzgün bir sızıntı noktası yok. İddia edilen fiyatlar birbirinin birkaç katı olabiliyor. Şu an için yeni oyun konsolu ile ilgili yapılan tahminler ağırlıklı olarak 400 dolar ila 700 dolar arasında konumlanıyor. Tüketicilerin büyük kısmı ise 500 dolardan fazla ödemek istemediğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gamers Gate yaptığı açıklamada iki yeni konsolun beklendiğini, PlayStation 5 için 550 sterlin ve PlayStation 5 Pro için 900 sterlin (her iki fiyat da vergiler hariç) fiyat etiketinin beklendiğini söylemişti. Bu da basit bir hesaplama ile günümüz kurunda PlayStation 5 için 4.250 TL ve PlayStation 5 Pro için 7.000 TL seviyesini işaret ediyor.

Tabii bu fiyata ülkemizdeki vergileri, dağıtıcı payını, dağıtıcı payını ve diğer ek giderleri dikkate almadık ki, bu daha korkunç bir fiyatla karşılaşmanın mümkün olduğu anlamına geliyor.

Bu iddialara yanıt veren Sony, "Yayınlanan içerik resmi bir açıklama niteliği taşımıyor." demişti. Bu açıklamanın biraz belirsiz olduğunu vurgulamakta önem görüyorum. Çünkü söz konusu iddialar doğrulanmadığı gibi yalanlanmadı.

Daha önce hazırladığım bir yazıda PlayStation 5'in neden 7.000 TL olamayacağını yazdım. Bu yazıya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte ağırlıklı görüşler zaten yaklaşık 499 dolar seviyesinde ve bu da aslında güncel modelden çok da pahalı bir seviye değil. Yine de ülkemizdeki kuru ve vergileri dikkate alınca ne kadar tercih edilebilir olacağını göreceğiz.

Sony PlayStation 5 Çıkış Tarihi

Sony tarafından yapılan açıklamaları göz önüne aldığımızda yeni modelle 2020 yılında yani bu sene içerisinde tanışacağımızı görüyoruz. Şirket, bu yılın tatil sezonu civarlarında yeni modelin tanıtılacağını vurguladı. Bu da son çeyrek içerisinde satışların başlaması anlamına gelir. Yani Eylül 2020 itibarıyla yeni modellerin satın alınabilmesi mümkün.

Tabii satış tarihinin bölgeler bazında değişiklik gösterebileceğini ve şirketin bu tarihi ertelemesinin mümkün olduğunu vurgulayalım.

Sony PlayStation 5 ile ilgili bulunan detaylar şu an için bu kadar. Elimize yeni bilgiler geldiğinde bu yazıyı güncelleyeceğiz. En başta da bahsettiğimiz gibi yazının son güncellenme tarihini yazının başlarında görebilirsiniz.