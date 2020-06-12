Sony PS5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi! - 2020

Sony bu sene PlayStation 5 (PS5) ile birlikte karşımıza çıkacak. Peki Sony PlayStation 5 nasıl olacak? Sony PlayStation 5 özellikleri, çıkış tarihi, fiyat bilgisi ve dahasını yazımızda bulabilirsiniz!

Sony, geçtiğimiz günlerde şirketin baş teknik tasarımcısı Mark Cerny tarafından yapılan bir sunumla birlikte konsola dair detayları verdi. Konsolda dikkat çeken ilk detaylardan bir tanesi 3D ses yeteneği oldu. İkinci devrimsel değişim ise SSD teknolojisiydi. Çok yüksek hızlarda çalışan SSD sayesinde, oyun tasarımlarının baştan aşağı değişebileceği belirtildi.

Sony PlayStation 5 Özellikleri

CES 2020 sırasında açıklama yapan PlayStation Genel Müdürü Jim Ryan, yeni konsolun sahip olacağı bazı özellikleri açıkladı.

Bunlardan ilki 3D Ses olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji ile birlikte oyun oynarken oldukça gerçekçi deneyimler edinmemiz mümkün olacak. Yani bir anlamda kendinizi oyunun içerisinde gibi hissedebileceksiniz. Bir diğer özellik Titreşimli Adaftif Tetikleyici. Özellikle oyun içi geri bildirimlerde kontrolörle (bir diğer ismi ile DualShock ile) daha gerçekçi dönüşler almanız mümkün olacak. Fark ettiğimiz üzere her iki özelilk de temel olarak oyun deneyimini artırmak üzere tasarlanmış durumda.

Bununla birlikte Ultra Hızlı SSD cihazın içerisinde yer alacak. Bu özellikle geliştiriciler için oldukça önemli bir avantaj. Oyuncular için de daha hızlı yüklenme süresi ve mekanlar arası geçişte daha efektif bir sunum anlamına geliyor. Ayrıca Donanım Tabanlı Işın İzleme de açıklananan teknolojiler arasında yer alıyor.

Son olarak Ultra HD Blu-Ray desteği de resmi olarak açıklanan detaylar arasında bulunuyor. Bu da yüksek kaliteli oyunların hedeflendiğini açık bir şekilde bizlere göstermiş oluyor.

Üstte paylaştığımız özellikler şirket yetkilileri tarafından açıklanan ve resmi olarak doğrulanan özellikler. Bununla birlikte merak edilen pek çok detay var ki bunlara sızıntılar ölçüsünde bakabiliyoruz.

CPU: AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli

AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs , 2.23GHz hızında

10.28 TFLOPs, 36 CUs , 2.23GHz hızında GPU mimarisi: Özel RDNA 2 mimarisi

Özel RDNA 2 mimarisi RAM: 16GB GDDR6 / 256-bit

16GB GDDR6 / 256-bit Bellek Hızı: 448GB/s

448GB/s Dahili Depolama: Özel yüksek hızlı 825GB SSD

Özel yüksek hızlı 825GB SSD Yazma Hızı: 5.5GB/s (raw), tipik 8-9GB/s (sıkıştırılmış dosyalarda)

5.5GB/s (raw), tipik 8-9GB/s (sıkıştırılmış dosyalarda) Artırılabilir Depolama: NVMe SSD slotu

NVMe SSD slotu Harici Depolama: USB, HDD support (PS4 oyunları için)

USB, HDD support (PS4 oyunları için) Optik Okuyucu: 4K UHD Blu-ray

Şirket geçtiğimiz haftalarda verdiği bir iş ilanında yeni konsolun "dünyanın en hızlı oyun konsolu" olacağını söylemişti. Burayı gereksiz detaylarla doldurmamak adına buraya tıklayarak ilgili habere ulaşabilirsiniz.

Sony PlayStation 5 Tasarımı

Sony, 11 Haziran tarihinde düzenlediği etkinlik sırasında yeni konsola ait bazı oyunları tanıtmasının ardından yeni nesil oyun konsolunun ve aksesuarlarının da görüntülerini resmi olarak açıkladı.

Bu noktada modelin oldukça iddialı bir tasarıma sahip olduğunu düşünebiliriz. Yine de bu tasarımı beğenmeyen kişilerin sayısı da hiç azımsanmayacak seviyede bulunuyor.

Sony PlayStation 5 Oyunları

Geçtiğimiz haftalarda Godfall ile karşımıza çıkan Gearbox ve Counterplay Games, üçüncü kişi bakış açısına sahip fantezi temalı bir tür dövüş oyununu duyurdu. Godfall, PlayStation 5 modelinin ilk oyunu olacak. Bu oyuna göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte yeni konsolla birlikte önemli oyunların da gelmesi bekleniyor.

Bazı iddialara göre Grand Theft Auto VI (GTA 6) yeni konsolla birlikte duyurulacak ve satışa sunulacak.

Nitekim son açıklamalar ve sızıntılar da gerçekten güçlü bir oyun konsolu ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda bu gelişmenin oyunlara yansıması kaçınılmaz olacak. Grafiklerle birlikte iyileşen etkileşim oyuncuları derin bir dünyanın içerisine sürükleyebilir.

Sony PlayStation 5 Fiyat Bilgisi

Evet, aslında hepimizin merak ettiği nokta burası.

Fiyatla ilgili gerçekten düzgün bir sızıntı noktası yok. İddia edilen fiyatlar birbirinin birkaç katı olabiliyor. Şu an için yeni oyun konsolu ile ilgili yapılan tahminler ağırlıklı olarak 400 dolar ila 700 dolar arasında konumlanıyor. Tüketicilerin büyük kısmı ise 500 dolardan fazla ödemek istemediğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gamers Gate yaptığı açıklamada iki yeni konsolun beklendiğini, PlayStation 5 için 550 sterlin ve PlayStation 5 Pro için 900 sterlin (her iki fiyat da vergiler hariç) fiyat etiketinin beklendiğini söylemişti. Bu da basit bir hesaplama ile günümüz kurunda PlayStation 5 için 4.250 TL ve PlayStation 5 Pro için 7.000 TL seviyesini işaret ediyor.

Tabii bu fiyata ülkemizdeki vergileri, dağıtıcı payını, dağıtıcı payını ve diğer ek giderleri dikkate almadık ki, bu daha korkunç bir fiyatla karşılaşmanın mümkün olduğu anlamına geliyor.

Bu iddialara yanıt veren Sony, "Yayınlanan içerik resmi bir açıklama niteliği taşımıyor." demişti. Bu açıklamanın biraz belirsiz olduğunu vurgulamakta önem görüyorum. Çünkü söz konusu iddialar doğrulanmadığı gibi yalanlanmadı.

Daha önce hazırladığım bir yazıda PlayStation 5'in neden 7.000 TL olamayacağını yazdım. Bu yazıya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte ağırlıklı görüşler zaten yaklaşık 499 dolar seviyesinde ve bu da aslında güncel modelden çok da pahalı bir seviye değil. Yine de ülkemizdeki kuru ve vergileri dikkate alınca ne kadar tercih edilebilir olacağını göreceğiz.

Sony PlayStation 5 Çıkış Tarihi

Sony tarafından yapılan açıklamaları göz önüne aldığımızda yeni modelle 2020 yılında yani bu sene içerisinde tanışacağımızı görüyoruz. Şirket, bu yılın tatil sezonu civarlarında yeni modelin tanıtılacağını vurguladı. Bu da son çeyrek içerisinde satışların başlaması anlamına gelir. Yani Eylül 2020 itibarıyla yeni modellerin satın alınabilmesi mümkün.

Tabii satış tarihinin bölgeler bazında değişiklik gösterebileceğini ve şirketin bu tarihi ertelemesinin mümkün olduğunu vurgulayalım.

Sony PlayStation 5 ile ilgili bulunan detaylar şu an için bu kadar. Elimize yeni bilgiler geldiğinde bu yazıyı güncelleyeceğiz. En başta da bahsettiğimiz gibi yazının son güncellenme tarihini yazının başlarında görebilirsiniz.

PS5 Ne Zaman Duyurulacak?

Oyuncuların merakla beklediği yeni nesil oyun konsolu PS5 için beklenen açıklamalardan bir tanesi ise duyuru tarihi!

Konsol oyuncularının birçoğu Microsoft tarafından gelen Xbox Series X açıklamasının ardından yönlerini Sony'e dönmüşlerdi. PS5 özellikleri hakkında detaylı açıklama beklenirken, bu açıklamanın ne zaman yapılacağı da merak konusuydu.

Sony'nin PlayStation 5 açıklamasını E3 2020 sırasında yapması beklenirken, bugün yayınlanan haberlerde Sony'nin E3'e katılmayacağı resmi olarak söylendi.

E3 2020'ye katılmama kararı alan Sony'nin PS5'i ne zaman duyuracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene de E3 2019'a katılmayan Sony, yeni oyunlarını Ağustos ayında düzenlenen Paris Game Week'te tanıtmıştı.

PS5 özellikleri tanıtım etkinliğinin ise yine Ağustos ayına kalabileceği konuşulanlar arasına girdi.