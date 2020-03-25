Sosyal Mesafe Nedir? Sosyal Mesafe Ne İşe Yarar?

Pek çok uzman tarafından dile getirilen sosyal mesafe nedir ve sosyal mesafe kurallarına uymak ne işe yarar?

Sosyal Mesafe Nedir?

Birinci Dünya Savaşı sürecinin sonlarına doğru küresel ölçekte büyük bir grip yayıldı. 1918 Gribi ya da İspanyol Gribi isimleri ile bilinen bu grip, o sırada yaşayan her dört insandan birisine bulaştı ve tahmini olarak 50 - 100 milyon kişinin ölümüne yol açtı.

Aradan geçen yaklaşık yüz yıl gibi bir sürenin ardından dünya yeni bir pandemi ile karşı karşıya. Bu sefer karşımızda Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs bulunuyor.

Bugün küresel nüfus önceki salgına göre altı milyar kişi daha fazla ve ulaşım imkanları da hiç olmadığı kadar kolay. Covid-19 pek çok yönden 1918 Gribi'ne karşı farklılıklar gösterse de - kimi etkilediği ve ölüm oranları gibi - bu salgından çıkartılabilecek çok önemli bir ders var: Bu ise sosyal mesafe.

Eğer kısa bir şekilde tanımlamak gerekirseolarak adlandırılan şey, iki veya daha fazla kişi arasında bir mesafe bariyeri yaratmanın bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu mesafe ile birlikte virüsün kişiler arasında yayılımının önlenmesi veya durdurulması hedefleniyor.

Mevcut durumda yeni salgına karşı kullanılabilecek bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde de etkili bir ilacın çıkıp çıkmayacağı konusunda halen bazı belirsizlikler mevcut. Bunların yokluğunda yapılabilecek en iyi şey ise virüsün hızlı yayılımını önlemek olacaktır.

Sosyal Mesafe Ne İşe Yarar?

Harvard Üniversitesi bünyesinde bilgisayar modellemesi ile yapılan - ancak henüz yayınlanmamış olan - bir araştırmaya göre etkin bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunana kadar sosyal mesafe önlemlerinin en az 2022 yılına kadar sürdürülmesi gerektiği belirtiliyor.

Nitekim bir kerelik uygulanan sosyal mesafe önlemleri yaza doğru virüs yayılımını yavaşlatabilir ancak kış mevsimine doğru ateşlenebilecek yeni bir dalga işlerin tekrar sarpa sarması ile sonuçlanabilir.

Yine de sosyal mesafeyi gerçekten işe yarar kılan başka bir detay bulunuyor.

Covid-19 virüsü ile enfekte olan bir kişinin hastalığın ilk dönemlerinde virüsü, ortalama üç kişiye daha enfekte ettiği düşünülüyor. R0 olarak adlandırılan bu değer R naught olarak telaffuz ediliyor.

Influenza için bu değer 1,06 - 3,40 aralığında, Rinovirüs için 1,20 - 1,83 aralığında ve İspanyol Gribi için (tahmini) 1,8 civarında iken Covid-19 için 1,4 - 3,9 aralığında bulunuyor.

Çin'deki araştırmalara göre hastalığın kuluçka süresi ortalama olarak 5 gün sürse de bu süre 14 gün kadar olabiliyor. Bu süreçte hastalık bulaşıcı olduğu için farkında olmadan hastalığınızı 3 kişi ile paylaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu, bir ayın sonunda (diğer vakaların da desteği ile) 244 vaka anlamına gelirken, iki ayın sonunda 59,604 vaka anlamına gelir.

Bunu daha da karmaşık hale getirmek için başka bir detaya değinelim. Virüs ile enfekte olan kişilerden yüzde 3 oranındaki kısmı asemptomatik, başka bir deyişle belirti göstermeden, hastalığı atlatıyor. Bu da hem kuluçka hem de hastalık döneminde başkalarına yayabileceğiniz anlamına geliyor ve sosyal mesafe bunun önüne geçebilir.