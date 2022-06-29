SQL Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir veri tabanının olmazsa olmaz olan uygulaması SQL nedir, SQL ne demek? Gelin birlikte bakalım. SQL, Structured Query Language yani Türkçe karşılığı Yapılandırılmış Sorgulama Dili anlamına gelmektedir. Veri tabanı için kullanılan uygulama aslında bir programlama dili değildir, ancak çoğu kişi tarafından bir dil olarak kabul edilir.

SQL Programı ile birden fazla veri tabanlarını kontrol edebilirsiniz. Kısaca SQL, devasa verilerin olduğu ve bu karmaşıklığı harmanlayıp çok daha anlamlı verileri ortaya koyabilmenizi sağlayan bir veri tabanı yönetim programıdır.

SQL Programı ile Hangi Veri Tabanları Kontrol Edilebilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere SQL programı ile birden çok veri tabanını kontrol edebilirsiniz. Aşağıda sizler için hangi veri tabanlarını kontrol edebileceğinizi listeledik.

MySQL

Mssql

Microsoft SQL Server

Oracle

IBM Database 2 (IBM DB2)

PostgreSQL

Sybase

IBM Informix

Progress

Firebird

Access

SQL Server Nedir?

Veriler ile ilgili uğraşan herkes SQL Server'ın ne olduğu merak etmektedir. Öncelikle verileri işleyebilmek için bir server'a ihtiyacımız olacaktır, bu işlemi gerçekleştirmek için Microsoft bize destek sağlıyor.

Verileri kolay bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan Relational Database Managemet System kısa adıyla RDBMS Microsoft tarafından geliştirildi. Amacı, verilerin birden fazla kullanıcı tarafından erişebilmesi ve bir güven, bütünlük içinde depolanmasını sağlamaktır.

SQL Server, kurumların verileri şifrelemesi, erişim sağlaması ve erişimin kısıtlanması gibi olanaklar sağlamakta. Birbirleriyle ilişkili olan verilerin kayıt edilmesi, ihtiyaç halinde kullanılmasına gibi birçok konuda işe yaramakta.

SQL Server ile Neler Yapılır?

Verilere erişilebilir.

Verilerden raporlar çıkartılabilir.

Veri tabanı yönetimi sağlanabilir.

Veriler işlenebilir.

Veriler depolanabilir.

Veri sorgulama gerçekleştirilebilir.

SQL Öğrenmek Ne İşe Yarar?

Yapısal Sorgulama Dili öğrenmek veri tabanı yönetimi, veri bilimi gibi birçok meslekte fayda sağlamaktadır. Eğer veri bilimi veyahut Veri tabanı alanında çalışmak istiyorsanız ilk başta yapmanız gerekenler arasında SQL öğrenmek gelir. SQL öğrenmek ne işe yarar? Sizler için aşağıda listeli bir şekilde sıraladık.

Veri tabanı üzerinde sorgular yapabilir.

Veri tabanına yeni kayıtlar girebilir.

kayıtlar girebilir. Veri tabanındaki kayıtları güncelleyebilir.

Veri tabanındaki kayıtları silebilir.

Yeni veri tabanları oluşturabilir.

Yeni tablolar oluşturabilir.

Eğer bir Web sitesi yapmak isterseniz veya bir uygulama yapmak istiyorsanız bir veri tabanına ihtiyacınız olacaktır ve veri tabanını yönetmek gerekecektir. SQL öğrenmek bu noktada sizlere çok fayda sağlayacaktır.

Bu içeriğimizde veri tabanı için en önemli olan programlardan Microsoft SQL Server nedir, SQL öğrenmek ne işe yarar? Gibi soruları yanıtladık. Sizler daha önce SQL kullandınız mı, SQL kullanırken yaşadığınız zorluklar nedir? Yorumlarda bizler ile belirtmeyi unutmayın.