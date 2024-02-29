Stable Diffusion'da LoRA Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stable Diffusion sanat dünyasında bir devrim yarattı. Artık herkes yapay zeka sayesinde sanat eserleri oluşturabiliyor ancak bu muazzam olanaklarla birlikte bazı zorluklar da ortaya çıkıyor. Özellikle tanınmış karakterlerin veya belirli sanat tarzlarının başarılı bir şekilde canlandırılması genellikle zor olabiliyor. İşte bu noktada LoRA modelleri devreye giriyor. Peki Stable Diffusion LoRA nedir? Gelin sizin için açıklayalım.

LoRA Nedir?

LoRA, Low-Rank Adaptation'ın (düşük sıralı uyarlama) kısaltmasıdır. Bu teknoloji, Stable Diffusion modellerini hızlı bir şekilde ayarlamak için düşük dereceli uyarlamayı kullanır. Diğer bir deyişle LoRA eğitim modelleri, Stable Diffusion’ı farklı kavramlar üzerinde eğitmeyi kolaylaştırır ve bu eğitim modelleri başkaları tarafından kendi görsellerinde kullanılmak üzere dışa aktarılabilir.

En iyi yapay zeka ile fotoğraf oluşturma yöntemlerinden biri olan Stable Diffusion, modelleri vasıtasıyla yüksek kaliteli görüntüler oluşturma yetenekleriyle tanınıyor ancak bu modellerin devasa dosya boyutları büyük bir sorun teşkil ediyor. İşte LoRA'nın devreye girmesi burada önemli bir rol oynuyor. LoRA modelleri, dosya boyutlarını makul bir seviyede tutarken Stable Diffusion’ı ayarlamak için bir özel bir teknik uyguluyor.

Normalde Stable Diffusion modelleri çok daha büyük verilerle eğitilir ve geniş bir konsepte sahiptirler. Örneğin anime stilinde uzmanlaşmış ya da yağlı boya stilinde uzmanlaşmış Stable Diffusion modelleri ile karşılaşıyoruz. LoRA’lar ise çok daha spesifik alanlarda eğitilmiştir.

Sadece cam heykeller, büyük bir gülümseme, Genshin Impact karakterleri, Picasso tabloları ya da kısa etekler yaratmanızı sağlayan LoRA’lar mevcuttur. Oldukça spesifik değil mi? İşte bu tarz spesifik amaçlar doğrultusunda görseller üretmek için LoRA’lara ihtiyacımız var.

Pek çok LoRa modeli bulunuyor. LoRA modellerini birkaç farklı türde sınıflandırabiliriz.

Stable Diffusion LoRA Modelleri

Karakter LoRA

Stil LoRA

Konsept LoRA

Poz LoRA

Giyim LoRA

Nesne LoRA

Karakter LoRA

Belirli bir çizgi film veya video oyunu karakteri üzerinde eğitilmiş olan bu modeller karakterlerin görünümünü ve hissini doğru bir şekilde yeniden oluşturabilir. Bu tarz LoRA’lar yapay zeka illüstrasyonları ve karakter konsept sanatları oluşturmak için son derece idealdir.

Örneğin bir Batman oluşturmak istiyorsunuz ancak Christian Bale’in canlandırdığı tarzdaki bir Batman gibi olsun istiyorsunuz. İşte bu noktada LoRA’lar size yardımcı olabilir.

Stil LoRA

Belirli bir sanatçının tarzına odaklanan bu modeller sanat eserlerine o sürekli aradığınız, promptlarla sağlamakta zorlandığınız karakteristik tarzı kazandırır. Örneğin bir ressamın suluboya tarzını taklit edebilirler.

Konsept LoRA

Belirli bir kavram veya fikir üzerine odaklanan bu modeller, belirli bir duygu veya konsepti ileten sanat eserleri oluşturmak için kullanılabilir.

Poz LoRA

Bu modeller karakterlerin belirli pozlarını oluşturmak için kullanılır. Dinamik ve ilginç sahneler oluşturmak için oldukça yararlıdır. Jest ve mimikler de buna dahil olabilir.

Tek gözü kırpma, ellerle kalp oluşturma ya da kolları önden bağlama gibi pozlar LoRA’larla elde edilebilir. Stable Diffusion'ın sadece poz oluşturmak için kullandığı ControlNet ve OpenPose gibi sistemler var ancak bu da başka bir yazının konusu.

Giyim LoRA

Kişilerin giyim tarzlarını değiştirmek için kullanılan bu modeller oluşturduğunuz görsellere ek bir gerçeklik katmaya yardımcı olur. Yarattığınız görsel üzerinde giyim ile alakalı irili ufaklı değişiklikler yapmak için ilgili giysiler ile alakalı eğitilmiş bir LoRA kullanmak epey faydalı olabilir.

Nesne LoRA

Bu modeller; mobilya, bitki veya otomobil gibi nesneler oluşturmak için kullanılır ve projelerinize daha tutarlı bir görünüm ve his kazandırabilir. Nesneler genellikle promptlarla sağlanabilse de özenilmiş ve detaylı bir işçilik istiyorsanız bu iş için oluşturulmuş LoRA’ları kullanabilirsiniz.

LoRA modelleri sanat dünyasında büyük bir devrim yaratıyor. Artık pek çok kişi; karakterleri, tarzları ve kavramları daha kolay bir şekilde canlandırabilir ve kendi sanat eserlerini oluşturabilir. Bu teknoloji sanatın sınırlarını genişletiyor ve hayal gücümüzü daha da özgürleştiriyor.

LoRA Nasıl Kullanılır?

Stable Diffusion’da LoRA kullanabilmek için öncelikle ilgili dosyayı indirmemiz gerek. Civitai isimli siteyeye giderek pek çok modeli ve LoRA’yı indirebiliriz.

Dilediğiniz LoRA’yı indirdikten sonra Stable Diffusion’ın kurulu olduğu dosyayı açın ve sırasıyla webui>models>lora klasörünün içine indirdiğiniz LoRA dosyasını atın.

Daha sonra yukarıdaki görselde olduğu gibi LoRA sekmesine gelin. Burada yüklemiş olduğunuz LoRA’ları görebilirsiniz. Prompt’unuzda kullanmak istediğiniz LoRA’ya bir kez tıklayın. Prompt’u yazdığınız yerde LoRA’yı aktif etmek için kullanacağınız bir kod parçacığına benzer bir şey gelecek.

Bu noktada indirdiğiniz LoRA’nın açıklamasını okuyarak bu kod parçacığındaki sayıyı değiştirebilmeniz de mümkün. Bu sırada LoRA’nın açıklamasını çok iyi okumanız önemli. Bazı LoRA’lar -1,0,1 gibi değerler alabilirken bazı LoRA’lar 0 ile 1 arasında bir değer alabiliyor. Bu sayılar genellikle LoRA’nın ne kadar baskın olacağını belirlemek için kullanılır ancak siz yine de bir şeyler yazmadan önce indirdiğiniz LoRA’nın açıklamasını okuyun.

Son olarak LoRA’yı tetikleyebilecek bir keyword var mı kontrol edin. Bazı LoRA’lar tetiklenmek için prompt’a ihtiyaç duyabilir. Bunu da kontrol ettikten sonra “Generate” tuşuna basın ve LoRA uygulanmış görselleriniz oluşturulmaya başlasın.

Stable Diffusion LoRA ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Yapay zekanın geldiği noktadan memnun musunuz? Siz Stable Diffusion kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.