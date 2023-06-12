Starfield Sistem Gereksinimleri Neler? Starfield Kaç GB?

Starfield sistem gereksinimleri, Bethesda'nın açık dünya rol yapma oyununu oynamak isteyen kişiler için büyük öneme sahip çünkü PC'nin, söz konusu yapımın gereksinimlerini karşılaması gerekir. Aksi takdirde kasma ve donma gibi can sıkıcı problemler yaşanır.

Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ve yakında satışa sunulmaya hazırlanan Starfield'ı sorunsuz oynamak için gerekli olan donanım bileşenlerinin neler olduğunu açıkladık. Rehberimize göz atabilir ve gereksinimleri dahil olmak üzere birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Starfield Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 22H2 (10.0.19045)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Starfield'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için PC'de en az AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i7-6800K işlemcisi gerekiyor. Ayrıca en az AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce 1070 Ti ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

Starfield Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-10600K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 125 GB kullanılabilir alan En iyi uzay oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Starfield'ı yüksek ayarlarda oynamak için en az Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya eşdeğer bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 16 GB RAM isteyen oyunda en az AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel i5-10600K işlemci gerekiyor.

Starfield Kaç GB Yer Kaplayacak?

Starfield'ı yüklemek için depolama tarafında en az 125 GB kullanılabilir alan gerekecek. Eğer bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silebilirsiniz. Bunun için program kaldırma araçlarını tercih edebilirsiniz.

Program kaldırma hizmetleri, bilgisayarda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirir. Böylelikle yeterli miktarda boş alana sahip olabilirsiniz.

Starfield Kaç GB RAM İstiyor?

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Sorunsuz bir oyun deneyimi için bilgisayarın belirlenen RAM miktarına sahip olması önemlidir.

Starfield Türkçe Olacak mı?

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Starfield Türkçe dilini desteklemiyor. Söz konusu yapım İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Japonca ve Lehçe dahil olmak üzere toplamda 9 dili destekliyor.

Starfield Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya rol yapma oyunu türündeki Starfield'da insanlığın en büyük gizemine yanıt bulmak için keşfe çıkacaksınız. 2330 yılında geçen oyunda son uzay kâşifi grubu olan Constellation'a katılıp uzayda seyahat edebileceksiniz.

1000'den fazla gezegeni içeren oyunda uzay gemisi kullanma imkânı da bulunuyor. Uzay gemisinin görünümü özelleştirebilecek, silah ve kalkan gibi önemli sistemleri geliştirebileceksiniz. Savaş sisteminin de yer aldığı yapımda karakter oluşturup maceraya adım atabileceksiniz.

Starfield PC ve Xbox Series X/S Fiyatı Ne Kadar?

PC Xbox Series X/S Standart Sürüm 899 TL 1.150 TL Premium Sürüm 1.299 TL 1.600 TL

Starfield Game Pass'e Gelecek mi?

Starfield ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu sayede Game Pass aboneleri herhangi bir ücret ödemeden söz konusu video oyununu oynayabilecek.

Starfield Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Uzun bir süredir çoğu oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Starfield 6 Eylül 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.

Bu yazıda Starfield sistem gereksinimleri neler sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.