Steam İndirme Hızı Nasıl Arttırılır?
Steam indirme hızı artırma nasıl yapılır? Steam indirme hızı artırma yöntemleri neler? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.
Dünyanın en popüler oyun kütüphanelerinden biri olan Steam, binlerce oyunu bir arada içerirken aynı zamanda farklı oyun motorlarını da içermektedir. Binlerce insanın kullandığı oyun platformu aynı zamanda ara ara büyük indirimler yaparak insanların popüler oyunları alması için indirimler vermektedir. Fakat yüksek boyuta sahip olan oyunlar indirme yaparken büyük bir sıkıntı yaratmakta. Özellikle internetiniz kötü olması durumunda Steam indirme hızı düşüyor ve insanlar bu soruna bir çözüm arıyor. Biz de sizler için Steam indirme hızı artırma yöntemlerini bir araya derledik. Bu yöntemler neler? Gelin, yakından bakalım.
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Steam İndirme Hızı Artırma Yöntemleri
- İndirme dizini değiştirme
- Arka planda çalışan internet kullanan uygulamaları kapatma
- İnternete tek cihazdan bağlanma
- İnternet kullanımı LAN olarak değiştirme
İndirme Dizini Değiştirme
Eğer bilgisayarınızda bir SSD bulunuyorsa ve sizler indirme işlemi yaparken HDD kullanıyorsanız. Steam indirme hızınız düşecektir. Bu nedenle Steam üzerinden oyun veya program indirirken dizini SSD olan diske atmanız indirme hızınızı artıracaktır.
Bunun nedeni ise internet hızınız ne kadar yüksek olursa olsun HDD yazma hızı düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat SSD neredeyse RAM kadar hızlı olduğu için (kimi yerlerde RAM yerine SDD kullanılabilir) okuma yazma hızı yüksek olduğundan dolayı otomatik olarak Steam indirme hızınız yüksek olacaktır.
Arka Planda Çalışan İnternet Kullanan Uygulamaları Kapatma
Steam indirme hızım düşük ne yapabilirim? Diyorsanız ilk olarak yapacaklarınızdan biri de arka planda internet kullanan uygulamaları kapatmaktır. Örneğin Steam üzerinden oyun indirirken arka planda 4K bir video izliyorsanız indirme hızınız düşecektir. Bu nedenle arka plandaki uygulamaları kapatmak büyük önem taşımaktadır.
İnternete Tek Cihazdan Bağlanma
İnternet Kullanımı LAN Olarak Değiştirme
İnternet günümüzde çoğunlukla Wi-Fi üzerinde kullanılıyor. Ancak halen LAN bağlantısı yani kablo ile bağlantı kablosuz bağlantıya kıyasla oldukça hızlı oluyor. Bu sebepten ötürü daha sağlıklı ve hızlı bir Steam indirme hızı istiyorsanız LAN bağlantısı kullanabilirsiniz.
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Bu içeriğimizde Steam indirme hızı artırma nasıl yapılır? Sizler için detaylı bir şekilde açıkladık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi oyun indirme platformları neler? Adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.
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