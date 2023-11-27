Steam Otomatik Güncellemeleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Steam otomatik güncellemeleri kapatma işleminin yapılabilmesine imkân tanıyarak oyunların arka planda kendi kendine güncellenmesini önlüyor. Böylece çevrim içi oyun oynarken yüksek ping değerleri ile karşılaşılmaması sağlanıyor.

Dijital oyun platformunda oyunların kendi kendine güncellenmemesi için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu rehberde Steam'de otomatik güncelleme nasıl kapatılır sorusunu yanıtlayacağız.

Eğer siz de bilgisayarınızda yüklü olan oyunların arka planda otomatik olarak güncellenmesini istemiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilir ve bu işlemi çok pratik şekilde tamamlayabilirsiniz.

Steam Otomatik Güncellemeleri Kapatma Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane bölümünü görüntüleyin.

Listeden bir oyuna sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü açın.

"Güncellemeler" sekmesine girin.

"Bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir" seçeneğini seçin.

Pencereyi kapatın.

Steam'de oyunlar kendi kendine güncelleme yapıyor ise ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam isimli dijital oyun platformunu açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Kütüphane bölümünü görüntüleyin.

Kütüphane bölümünde bu zamana kadar satın aldığınız oyunların bir listesi ile karşılaşacaksınız. Arka planda otomatik güncelleme yapmasını istemediğiniz oyunun üzerine sağ tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden "Özellikler" menüsüne girin. Bu menüye girdiğinizde yeni bir pencere çıkacak. "Güncellemeler" sekmesini görüntüleyin. "Bu oyunu hep güncel tut", "Bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir" ve "Öncelikli - Bu oyunu her zaman diğerlerinden önce güncelle" olmak üzere üç farklı seçenek ile karşılaşacaksınız.

Bu seçenekler arasından "Bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir" seçeneğini seçin ve pencereyi kapatın. Böylece söz konusu oyuna girene kadar güncelleme işlemi gerçekleşmeyecek. Böylece çevrim içi oyun oynarken ping değerleri olumsuz etkilenmeyecek.

Bu yalnızca bir oyun ile sınırlı olduğundan ötürü arka planda güncelleme yapmasını istemediğiniz her oyun için aynı adımları uygulamanız gerekiyor.

Steam Güncellemeleri Planlama Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Üst kısımdaki Steam menüsüne tıklayın.

Ayarlar menüsünü açın.

İndirmeler sekmesine girin.

"Oyunlar şu aralıkta otomatik güncellesin" seçeneğini seçin.

Güncelleme yapılmasını istediğiniz saat aralığı belirleyin.

Bu rehberde Steam kendi kendine güncelleme yapıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak otomatik güncellemeyi devre dışı bırakabilir ve ayrıca güncellemeleri belirli saat aralığında yapılmasını sağlayabilirsiniz.