Steam Anlık Oyuncu Sayısı Görme İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde Steam, her oyuncunun sık sık ziyaret ettiği bir platform. Oyun satın almak ve oynamak için gerekli olan en iyi platformdan biri olan Steam oyuncu sayısı bakımından her sene kendi rekorunu kırıyor. Peki Steam anlık oyuncu sayısı görme işlemi nasıl yapılır? Steam oyuncu sayısına nasıl bakılır? Tüm bu soruların cevabı bu yazımızda.

Steam Oyuncu Sayısı Görme

Bu işlem çok basittir. Steam’deki toplam oyuncu sayısını görmek için buraya tıklayabilir ve Steam’i toplam kaç kişi kullanıyor görebilirsiniz. Steam en büyük oyun platformu olduğu için belirli aralıklarla kendi çevrimiçi oyuncu rekorunu kırar. Eğer spesifik bir oyunu kaç kişinin oynadığını merak ediyorsanız aşağıdaki başlık işinize yarayacaktır.

Bir Steam Oyununda Anlık Oyuncu Sayısı Görme

Steam anlık oyuncu sayısı görme işlemi de bir o kadar basittir. Öncelikle steamdb isimli siteye gidiyoruz. Halihazırda pek çok popüler oyunun anlık kaç kişi tarafından oynandığını bu sayfa üzerinden görebilirsiniz. Belirli bir oyunun Steam anlık oyuncu sayısını görmek isterseniz yukarıdaki arama çubuğuna oyunun ismi yazın ve çıkan sonuca tıklayın. Sol tarafta bulunan “Charts” yazısına tıklayın.

Dilediğiniz oyunun son zamanlarda ya da çıkış yaptığından beri kaç kişi tarafından oynandığını görebilirsiniz. Bu tarz istatistiklere bakmak hoşunuza gidiyorsa steamdb’nin detaylı analizlerine bakabilirsiniz. Bir Steam oyunu ile alakalı bilmeniz gereken pek çok veriyi bünyesinde barındıran bu sitede epey vakit geçirebilmeniz mümkün.

Sadece Steam oyuncu sayısı öğrenmek için değil, steamdb pek çok şey için de kullanılabilir. Steam hesap değeri öğrenme, yeni çıkacak oyunlar, oyunların aldığı en büyük indirim ve gelecek Steam indirimleri gibi pek çok bilgi bu sitede yer alıyor. Steam anlık oyuncu sayısı görme başta olmak üzere Steam ve içerisindeki oyunları ile alakalı pek çok bilgiye bu kullanışlı site üzerinden ulaşabilirsiniz.

Steam anlık oyuncu sayısı görme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Steam’i ne sıkıkla kullanıyorsunuz? Steam oyuncu sayısı sizce ileride kaç olur? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.