Supercell ID Kod Gelmiyor, Çözümü Nedir?

Doğrulama kodu gelmemesi sonucunda Clash of Clans oyununa giriş yapamayan oyuncular, Supercell ID kod gelmiyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Supercell tarafından sunulan oyunlarında yer alan hesaba giriş yapılamamasına yol açan problem nasıl düzeltilir?

Supercell doğrulama kodu gelmiyor sorusunun cevabını arayan kişiler için bir rehber hazırladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, kod gelmeme probleminin düzelmesine yardım edebilir. Eğer siz de söz konusu problem ile karşı karşıya kaldıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Supercell ID Kod Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

E-postanın doğru olduğundan emin olun.

Spam klasörünü kontrol edin.

Supercell ile iletişime geçin.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Supercell tarafından doğrulama kodu gelmediyse internet bağlantısında problem olabilir. Bağlantıda yaşanan bir sorun, e-postaların size ulaşmamasına yol açabilir. Bu nedenle internet hız testi yaparak bağlantıda sorun olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Eğer internet bağlantısında bir problem varsa ilk olarak modemin üzerinde yer alan güç butonuna basarak kapatın. Bir sonraki adımda modemin fişini çekin. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin fişini tekrar takın ve modemin üzerindeki güç butonuna basın.

E-postanın Doğru Olduğundan Emin Olun

İnternet bağlantısında herhangi bir problem olmadığı hâlde doğrulama kodu gelmiyorsa e-postanın doğru olup olmadığını kontrol edin çünkü girdiğiniz e-posta adresi yanlış olabilir. Bu da söz konusu kodun size ulaşmamasına yol açar.

Spam Klasörünü Kontrol Edin

Bazı e-postalar yalnızca spam klasöründe yer alıyor. Bu nedenden dolayı gelen e-postası kontrol edildiğinde bazı e-postalar görülmüyor. Supercell tarafından gönderilen doğrulama kodu e-maili de spam klasörüne gelmiş olabilir.

Mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan e-posta hesabınızın spam klasörünü kontrol edin. İster Spam sekmesine girebilir isterseniz "Tüm Postalar" sekmesini görüntüleyebilirsiniz.

Supercell ile İletişime Geçin

Tüm yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa Supercell'in destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu rehberde Supercell doğrulama kodu gelmeme sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.