Tarifenizdeki Kara Delik! Hangi Uygulama Ne Kadar İnternet Tüketiyor?

Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte her yerden internete bağlanma olanağı çoğaldı. Dilediğiniz yerden internete bağlanıp çeşitli uygulamaları kullanabilirsiniz. Yalnız bazı uygulamalar interneti çok tüketiyor. Biz de sizlere en çok internet tüketen uygulama listesi oluşturduk.

En Çok İnternet Tüketen 8 Uygulama

YouTube

Zoom

Netflix

Spotify

WhatsApp

Instagram

Facebook

TikTok

1. YouTube

En çok internet tüketen uygulamalar listemizin en başında YouTube geliyor. Video paylaşma ve izleme platformu YouTube’un internet tüketimi, izlenen videoların kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 1080P kalitede izlenen bir video 3 GB internet tüketiyor. 480P kalitesindeki videoysa saatlik bazda ortalama 540 MB internet harcıyor.

2. Zoom

Covid-19 salgınıyla birlikte popüler olan Zoom’da en çok internet tüketen uygulamalar arasında yer alıyor. Eğitimler, iş toplantıları vb. sebeplerden çok tercih edilen Zoom, interneti görüntü kalitesine göre harcıyor. 480P gibi düşük kalitede gerçekleştirilen Zoom toplantıları, saatte yaklaşık 800 MP internet harcıyor. 720P kalitesindeki Zoom toplantılarındaysa saatte 1,3 GB internet gidiyor. Çok yüksek kalitede 1080P’deyse 2,4 GB saatlik internet tüketiliyor.

3. Netflix

Dizi ve film izlemek için en çok tercih edilen platformlardan biri olan Netflix’te interneti çok tüketiyor. HD kalitesinde izlenen video ve diziler, saatte 1 GB internet tüketiyor. En düşük kalitede dizi ya da film izlenirken saatte yaklaşık 250 MB internet gidiyor.

4. Spotify

Dijital müzik platformu Spotify, müzik dinleme kalitesi kapsamında 96 Kbps’de saatlik 43 MP internet yiyor. 320 Kbps’de saatte 144 MB ve 160 Kbps’deyse saatte 72 MB internet harcanır.

5. WhatsApp

En çok internet yiyen uygulamalar listemizdeki WhatsApp, görüntülü arama ve sesli sohbet kullanım türlerine göre interneti tüketiyor. WhatsApp’tan mesaj gönderildiğinde hemen hemen hiç veri harcanmıyor. WhatsApp’ta 1 GB internetle 6.500 ile 7.000 arasında mesaj gönderilebilir. WhatsApp sesli görüşmelerde saatte 35 MP internet harcanır. Görüntülü konuşmalardaysa 1 saatte yaklaşık 330 MP internetiniz gider.

6. Instagram

Instagram’ın tam olarak interneti yiyip süpürdüğünü söyleyebiliriz. Instagram’da 1 saat vakit geçirmek ortalama 720 MB internet harcamanıza neden olur.

7. Facebook

Facebook’ta video izlemekte interneti tüketir. Facebook’ta 1 saat zaman geçirmek 160 MB veri tüketir.

8. TikTok

Aktif kullanıcı sayısı çok olan TikTok, veri tüketimi noktasında da öne çıkıyor. TikTok platformunda 1 saat geçirilen 1 GB’lık veri tüketir.

Mobil oyunseverlerin favorisi Pubg oyunuysa en az internet harcayan uygulamalar içerisinde yer alır. Pubg’de her saatlik maç yaklaşık 20-30 MB arasında internet tüketiyor. Oyunda takım arkadaşlarıyla sesli konuşma yapmak yalnızca 25 ile 40 MB arasında internet harcatır. Maçta geçirilen her dakikaysa ortalama 0,5 MB internet harcamasına sebep oluyor.