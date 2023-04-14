TalkBack Kapatma Nasıl Yapılır?

Android cihaz kullanan kişilerin bir kısmı, TalkBack kapatma işlemini gerçekleştirmek istiyor. Mobil cihazlarda söz konusu özelliği çok kolay bir şekilde kapatabilmek mümkün. Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl yapılacağını açıkladık.

Yazılım devi tarafından sunulan bir ekran okuyucusu olan TalkBack, ekranı görmenize gerek kalmadan mobil cihazı kontrol edebilmenize olanak tanıyor. Söz konusu özelliği kapatmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Eğer TalkBack'i devre dışı bırakmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda ekran okuyucusu özelliği kapanmış olacaktır. İstediğiniz zaman tekrar aktif hâle getirme imkânına da sahipsiniz.

TalkBack Kapatma Yöntemleri

Cihaz ayarlarını kullanma

Google Asistan'ı kullanma

Ses butonlarını kullanma

Yukarıda TalkBack isimli ekran okuyucusu özelliğinin devre dışı bırakılabilmesini sağlayan yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Cihaz Ayarlarını Kullanma

Ayarlar menüsüne girin.

Erişilebilirlik kategorisini açın.

"TalkBack'i kullan" seçeneğine basın.

Özelliği devre dışı bırakın.

"Tamam" butonuna dokunun.

Ekran okuyucusu özelliğini devre dışı bırakmak için mobil cihazın ayarlar sayfasını açın. Açılan sayfa üzerinden Erişilebilirlik kategorisini görüntüleyin ve ardından "TalkBack'i kullan" seçeneğine basın. Özelliği kapattıktan sonra "Tamam" butonuna dokunarak işlemi onaylayın.

Google Asistan'ı Kullanma

Google Asistan kullanarak da söz konusu işlevi kapatabilmeniz mümkün. Home butonuna basılı tutarak Google Asistan'ı açabilirsiniz. "Ok Google" kelimelerini söyleyin. Bunu yaptıktan sonra yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfadan "TalkBack'i kapat" deyin.

Ses Butonlarını Kullanma

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise ses butonlarıdır. Söz konusu işlevi devre dışı bırakabilmek için öncelikle cihazın yan tarafında konumlanan ses butonlarına üç saniye boyunca basılı tutun. Özelliği kapatmak istediğinizi onaylamak adına ses butonlarına yeniden üç saniye basılı tutmanız gerekiyor.

Ses butonları kısayolu ile TalkBack'e erişmek istemiyorsanız ayarlar sayfasında yer alan Erişilebilirlik kategorisinden TalkBack bölümünü görüntüleyin. Bir sonraki adımda "TalkBack kısayolu" seçeneğini kapalı olarak değiştirin.

Bu yazıda Google tarafından sunulan TalkBack isimli özelliğin nasıl devre dışı bırakılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemlerden birini uygulayarak söz konusu işlevi kapatabilirsiniz. Özelliği kapattıktan sonra istediğini zaman tekrar etkinleştirerek kullanmaya devam edebilirsiniz.