Tam Kapanma Tedbirleri: Kimler Çıkabilecek? Nereler Açık?

Son aylarda hızlı bir artış ivmesi yakalayan Covid-19 vaka sayıları nedeni ile 29 Nisan 2021 Perşembe ila 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma tedbirleri neler? Yasaktan muaf olanlar kimler? Nereler açık olacak? Seyahat koşulları neler?

Tam Kapanma Tedbirleri Neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan E-89780865-153 sayılı genelgeye göre, 29 Nisan 2021 Perşembe tarihinde başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde bitecek olan tam kapanma kararlarının detaylarını sizler için bir araya getirdik. Peki alınan kararlar neler?

Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Gün bazlı herhangi bir ayrım olmaksızın, hafta içi ve hafta sonu günlerini kapsayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlamanın uygulanacağı günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması; sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirli meslekler ve yerler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10:00 - 17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak adına araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

şartı ile (engelli vatandaşlar hariç) bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve çevrim içi sipariş firmaları adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Yeme-İçme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane vb.) Ramazan ayının sonuna dank gelen 13 Mayıs 2021 tarihine kadar 24 saat paket servis yapabilecekler.

yapabilecekler. Yeme-İçme yerleri, 13 Mayıs 2021 ila 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında saat 01:00'e kadar paket servis yapabilecek.

paket servis yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonun bulunması, sokağa çıkma ya da şehirlerarası seyahat kısıtlaması için muafiyet sağlamayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamaları konut sitelerini de kapsamakta olup, vatandaşlar hanenin dışarısında, site içerisinde bulunmamalıdır.

Tam Kapanma Ne Zaman Başlayacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tam kapanma kararları, 29 Nisan 2021 Perşembe 19:00 itibarıyla yürürlüğe girecek. Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayacak olan tam kapanmanın ardından, alınan kararlar geçerli olacak.

Tam Kapanma Ne Zaman Sona Erecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tam kapanma kararları, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05:00 itibarıyla sona erecek. Öte taraftan alınacak ek kararlarla birlikte bu takvimin öne çekilmesi ya da ertelenmesi mümkün olabilir gibi gözüküyor.

Tam Kapanma Hangi Şehirlerde Uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tam kapanma kararları, Türkiye'nin dört bir yanındaki her şehirde uygulanacak. Yani kararlar 81 ilin tamamında geçerli olup, tam kapanma kararlarından muaf olan herhangi bir şehir bulunmuyor.

Tam Kapanmada Markete, Bakkala, Manava Gidebilir miyim?

Evet, tam kapanma yasakları sırasında 10:00 ila 17:00 saatleri arasında ikametinize en yakın bakkala, markete, manava, kasapa, kuruyemişçiye ve tatlıcıya gidebilirsiniz. Engelli vatandaşlar hariç olmak üzere bu yerlere giderken araç kullanmak ise yasaklanmış durumda. Ayrıca zincir marketler, pazar günü faaliyet gösteremeyecekler.

Tam Kapanmada Restoranlar Açık Olacak mı?

Evet, yeme - içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane vb.) Ramazan ayının sonuna dank gelen 13 Mayıs 2021 tarihine kadar 24 saat paket servis yapabilecekler. Ramazan ayından sonraki döneme denk gelen 13 Mayıs 2021 ila 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında saat 01:00'e kadar paket servis yapabilecekler.

Tam Kapanmada Otel Rezervasyonları Muafiyet Sağlıyor mu?

Hayır, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonun bulunması, sokağa çıkma ya da şehirlerarası seyahat kısıtlaması için muafiyet sağlamayacaktır.

Şehirlerarası Seyahat Yasaklaması

29 Nisan 2021 Perşembe 19:00 ila 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05:00 saatleri arasında zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat yasağı bulunuyor.

şehirlerarası seyahat yasağı bulunuyor. Vatandaşlar, zorunlu hallerin varlığı durumunda bu durumu belgelendirmek kaydıyla ; E-Başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden Seyahat İzin Belgesi almalıdır.

; E-Başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden almalıdır. Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçaklar hariç olmak üzere) yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecekler.

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlaması Zorunlu Haller Nelerdir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenler.

Doktor raporu ile sevk olanlar.

Daha önceden alınmış doktor randevusu / kontrolü olanlar.

Kendisinin ya da eşinin hastanede tedavi gören birinci derece yakınına refakat edecek olanlar.

Bulunduğu şehire son beş gün içerisinde gelmiş olup, kalacak yeri olmayan ve ikamet ettiği yerleşim yerine dönmek isteyenler.

ÖSYM tarafından ilan edilen merkezi sınavlara katılacak olanlar.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

TBMM üyeleri ve çalışanları.

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında (özel güvenlik görevlileri dahil) görevli olanlar.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, PTT vb.) ve buralarda çalışanlar.

İbadethanelerdeki din görevlileri.

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl / İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler.

Cemevlerinin dede ve görevlileri.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Zorunlu sağlık randevusu olanlar. (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ve buralarda çalışanlar.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

Ve genelgede açıklanan diğer muaf yerler ve kişiler.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tüm listeye ulaşmak için bağlantıyı kontrol edebilir ve muaf yerler ile kişilerin tam listesine ulaşabilirsiniz.