Tarayıcılarda Hesap Şifrelerine Nasıl Erişirilir?

Bu içeriğimizde tarayıcı kayıtlı şifleri görme işlemini sizler için anlatıyoruz. Her gün onlarca web sitesine girip çıkıyoruz. Bu sitelerden bazıları bizim vazgeçemediğimiz platformlar arasında yer alıyor. Üye olurken seçtiğimiz şifreleri çoğu zaman 'zaten tarayıcıda kaydediliyor' diyerek önemsemiyoruz. Hal böyle olunca beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında şifremizi hatırlamakta zorluk çekiyoruz. Peki, bu işlem nasıl yapılır? Gelin, hep birlikte yakından bakalım.

Chrome Tarayıcı Kayıtlı Şifreleri Görme

Google Chrome tarayıcısını açın.

Sağ üst köşede bulunan; "üç nokta" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden ayarlar seçeneğine gelin.

Sağ köşede bulunan sekmelerden "Otomatik doldurma" seçeneğini seçin.

Kayıtlı şifrelerniz karşınıza çıkacaktır.

İstediğiniz kayıtlı hesabın üzerine gelin.

Ön izleme seçeneğine tıklayın.

Windows şifrenizi girin.

Kayıtlı şifreniz karşınıza çıkacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Opera Tarayıcı Kayıtlı Şifreleri Görme

Tarayıcınızı açın.

Menü seçeneğine tıklayın.

Ayarlar seçeneğine gelin.

Sayfanın altında; "Otomatik doldurma" sekmesi olacaktır.

Şifre Yöneticisi kısmına gelin.

Kayıtlı şifrelerniz karşınıza çıkacaktır.

İstediğiniz kayıtlı hesabın üzerine gelin.

Ön izleme seçeneğine tıklayın.

Windows şifrenizi girin.

Kayıtlı şifreniz karşınıza çıkacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Firefox Tarayıcı Kayıtlı Şifreleri Görme

Tarayıcısınız açın.

Sağ üst köşede bulunan; "üç çizgi" butonuna tıklayın.

Parolalar seçeneğine gelin.

Karşınıza kayıtlı şifreler çıkacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tarayıcınıza göre gerçekleştirebilir ve tarayıcılarınızdaki kayıtlı hesap şifrelerini görebilirsiniz. Aynı zamanda bazı tarayıcılarda şiflere otomatik doldurulduğundan önizleme yaparak görme imkanı bulunmakta. Fakat bu işlem güvenlik açığı içeridiğinden dolayı artık pek kullanılmıyor ve güncellemeler ile ortadan kaldırılıyor.

Tarayıcılarda kayıtlı şifreleri görmek sanıldığından daha kolaydır. Çok önceleri bu işlem ögeyi denetle işlemi ile yapılmaktaydı. Fakat sanılanın aksine bu işlem artık geçersiz ve zahmetli olduğundan tarayıcı ile doğrudan iletişim kurmanız gerekmekte.

Bu içeriğimizde tarayıcılardaki kayıtlı şifreleri nasıl görürsünüz sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Google arama geçmişi nasıl silinir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.