TeamSpeak Server, TeamSpeak programı üzerinde kendi sohbet odalarınızı kurmanızı sağlamaktadır.

Can Çevrim - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TeamSpeak programı kullanıcılara sesli iletişim imkanını çoklu platform desteği ve kristal netlikte yüksek ses kalitesiyle sunan başarılı bir programdır. TeamSpeak programı ile halihazırda diğer kullanıcıların kurduğu sohbet odalarına girebileceğimiz gibi istersek kendi sohbet odalarımızı kurarak arkadaşlarımızı bu odalara davet edebiliriz.

TeamSpeak Server İndir

İşte bu noktada Teamspeak Server yardımımıza koşuyor. Çünkü TeamSpeak üzerinde eğer kendi sohbet odalarınızı oluşturmak isterseniz TeamSpeak dışında TeamSpeak programının da bilgisayarınızda bulunması gerekmektedir.

Kendi sohbet odalarımızı kurmak için ihtiyacımız olan TeamSpeak Server'ın kullanımı gayet basittir. Programı çalıştırdığınız zaman size verilecek olan eşsiz anahtar kod (token) ile kendi TeamSpeak üzerinde kendi sohbet odanızı kolayca aktif hale getirebilirsiniz.