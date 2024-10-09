TeamSpeak Server
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,294
- DOSYA BOYUTU 8.7 MB
- Üretici TeamSpeak
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TeamSpeak Server, TeamSpeak programı üzerinde kendi sohbet odalarınızı kurmanızı sağlamaktadır.
TeamSpeak programı kullanıcılara sesli iletişim imkanını çoklu platform desteği ve kristal netlikte yüksek ses kalitesiyle sunan başarılı bir programdır. TeamSpeak programı ile halihazırda diğer kullanıcıların kurduğu sohbet odalarına girebileceğimiz gibi istersek kendi sohbet odalarımızı kurarak arkadaşlarımızı bu odalara davet edebiliriz.
TeamSpeak Server İndir
İşte bu noktada Teamspeak Server yardımımıza koşuyor. Çünkü TeamSpeak üzerinde eğer kendi sohbet odalarınızı oluşturmak isterseniz TeamSpeak dışında TeamSpeak programının da bilgisayarınızda bulunması gerekmektedir.
Kendi sohbet odalarımızı kurmak için ihtiyacımız olan TeamSpeak Server'ın kullanımı gayet basittir. Programı çalıştırdığınız zaman size verilecek olan eşsiz anahtar kod (token) ile kendi TeamSpeak üzerinde kendi sohbet odanızı kolayca aktif hale getirebilirsiniz.
TeamSpeak Server
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,957
- DOSYA BOYUTU 7.3 MB
- Üretici TeamSpeak
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Mac için TeamSpeak Server, TeamSpeak programı üzerinde kendi sohbet odalarınızı oluşturmanıza olanak sağlamaktadır.
TeamSpeak programı kullanıcılara sesli iletişim imkanını çoklu platform desteği ve kristal netlikte yüksek ses kalitesiyle sunan başarılı bir programdır. TeamSpeak programı ile halihazırda diğer kullanıcıların kurduğu sohbet odalarına girebileceğimiz gibi istersek kendi sohbet odalarımızı kurarak arkadaşlarımızı bu odalara davet edebiliriz.
Mac İçin TeamSpeak Server İndir
İşte bu noktada Teamspeak Server yardımımıza koşuyor. Çünkü TeamSpeak üzerinde eğer kendi sohbet odalarınızı oluşturmak isterseniz TeamSpeak dışında TeamSpeak programının da bilgisayarınızda bulunması gerekmektedir.
Kendi sohbet odalarımızı kurmak için ihtiyacımız olan TeamSpeak Server'ın kullanımı gayet basittir. Programı çalıştırdığınız zaman size verilecek olan eşsiz anahtar kod (token) ile kendi TeamSpeak üzerinde kendi sohbet odanızı kolayca aktif hale getirebilirsiniz.