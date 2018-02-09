Tanımadığınız numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu merak ediyorsanız, bu rehberimizde telefon numarasından fotoğraf nasıl bulunur? sizlere anlatacağız.

Kimi zamanlarda tanımadığımız numaralardan gelen çağrılara cevap vermek istemeyebiliyoruz. Görüşmek istemeyeceğimiz kişiler veya telefon sapıklarından gelebilecek bu çağrılardan sık sık alıyorsanız, bu rehberde anlatacağımız adımları uygulayarak fotoğraflarını anında bulabileceksiniz.

Öncelikle GetPicture uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilir ya da web sürümüne giriş yapabilirsiniz. Biz web üzerinden devam edelim.

Siteyi açtığınızda karşınıza yukarıdaki ekran çıkacaktır. Burada Number kutusuna 905xxxxxxxxx şeklinde telefon numarasını yazıyoruz ve GetPicture butonuna tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi bizim sorguladığımız telefon numarasından profil fotoğrafını tespit ettik. Artık sizi arayan numaranın kime ait olduğunu bulabilirsiniz.