  1. Tamindir
  2. Blog
  3. nasıl yapılır
  4. Telefon Numarasından Fotoğraf Nasıl Bulunur?

Telefon Numarasından Fotoğraf Nasıl Bulunur?

Telefon Numarasından Fotoğraf Nasıl Bulunur?
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz nasıl yapılır
YORUM YAZ

Tanımadığınız numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu merak ediyorsanız, bu rehberimizde telefon numarasından fotoğraf nasıl bulunur? sizlere anlatacağız.

Kimi zamanlarda tanımadığımız numaralardan gelen çağrılara cevap vermek istemeyebiliyoruz. Görüşmek istemeyeceğimiz kişiler veya telefon sapıklarından gelebilecek bu çağrılardan sık sık alıyorsanız, bu rehberde anlatacağımız adımları uygulayarak fotoğraflarını anında bulabileceksiniz.

Öncelikle GetPicture uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilir ya da web sürümüne giriş yapabilirsiniz. Biz web üzerinden devam edelim.

getpicture sorgulama ekranı

Siteyi açtığınızda karşınıza yukarıdaki ekran çıkacaktır. Burada Number kutusuna 905xxxxxxxxx şeklinde telefon numarasını yazıyoruz ve GetPicture butonuna tıklıyoruz.

getpicture fotoğraf bulma

Gördüğünüz gibi bizim sorguladığımız telefon numarasından profil fotoğrafını tespit ettik. Artık sizi arayan numaranın kime ait olduğunu bulabilirsiniz.

getpicture fotoğraf bulunamadı

Anlattığımız adımların kesin sonuç vermesi biraz da şansınıza bağlı desek yanlış olmaz. Çünkü, numara sorgulayarak edineceğiniz fotoğraflar, karşıdaki kişinin WhatsApp profil fotoğrafı oluyor ve bu fotoğrafın “herkese açık” olarak ayarlanması gerekiyor. Yani karşıdaki kişi profil fotoğrafını sadece arkadaşlarına gösteriyorsa, bu rehber işinize yaramayacaktır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde herhangi bir sonuca ulaşamadığınızda karşılaşacağınız ekranı görebilirsiniz. Buradan eli boş döndüyseniz, bir başka alternatif olarak CIA uygulamasını deneyebilirsiniz.

İnternetten Hastane Randevu Numarası Nasıl Alınır? NASIL YAPILIR İnternetten Hastane Randevu Numarası Nasıl Alınır?

07:12 Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Çekerken İçinde Ne Oluyor?
TEKNOLOJİ Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Çekerken İçinde Ne Oluyor?

ETİKETLER : bilinmeyen numara sorgulama bilinmeyen numaraları görüntüleme

YORUMLAR