Telefonunuzun Sinyal Gücünü Artırmak için 5 Etkili Yöntem

Telefonunuzun sinyal gücü zayıfken ya da telefonunuz hiç çekmiyorken yapılabilecek alternatiflerle bu liste elliye kadar uzayabilir ama hiçbir alternatif, telefonunuzun sinyal gücünü tamamen iyi bir duruma getirmeyi sağlamaz çünkü telefonunuzun sinyal gücü ile operatörünüzün icraatları aynı orantıda ilerler. Eğer operatörünüzün iyi bir altyapısı yok ise güzel bir sinyal gücünü yakalayamamanız son derece doğaldır.

1 - Telefon Tutuşunuzu Değiştirin

Telefonunuzu doğru bir biçimde tutmanız, telefonunuzun sinyal gücünü artırmada etkili bir faaliyettir. Telefonların içinde yer alan antenlerin çıkışına duvar örecek şekilde tutuyorsanız sinyal gücünüz zayıflayabilir. Bu durumda, telefonunuzu üst köşelerden tutarsanız sinyal gücünüzde bir değişiklik gözlemlenebilir.

2 - Balkona Çıkın

Telefonunuzu da yanınıza alıp balkona çıkın ve derin bir nefes alın. Türkiye, depreme çok müsait bir coğrafya olduğu için buradaki evlerin duvarları diğer ülkelere kıyasla daha kalındır. Duvarları ne kadar aşabilirseniz sinyal gücünüz için de o kadar iyi olacaktır. Bu yöntem, kış ayları için pek iyi alternatif olmayabilir ama sinyal gücünün artışı için uygulanması verimli sonuç elde etmemizi sağlayan bir yöntemdir.

3 - Telefonunuzun Şarjını Kontrol Edin

Şarjınızın azlığına göre akıllı telefonunuz otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçebiliyor. Bu durumda ya telefonunuzu şarja takmalı ya da güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmalısınız. Sizin için şu ana kadar görülen en zor seçimlerden biri olabilir ama ikisinden birini seçmeli ve ikiliden birine veda etmek durumundasınız.

4 - Daha İyi Çekene Kadar Yürüyün

Baz istasyonu sizden uzak bir konuma düşüyor olabilir. Telefonunuzun sinyali güçlenene kadar yürümeye devam edin. Sinyal gücünde bazen beş ila on adım sonrasında bazen ise beş ila on kilometre sonrasında artış görülebilir. Bunun başlıca nedeni, altyapının ülkemizde henüz kusursuz bir hale getirilemeyişinden kaynaklıdır. Şehrin merkezinde oturanlar bu sorundan daha az şikayetçiyken, şehrin dışında kalanlar bu durumdan hemen her gün şikayetçidir.

5 - Wi-Fi Kullanmayı Deneyin

Eğer ki hepsini yaptıysanız ve telefonunuzun sinyalinde hala bir gelişme yoksa geriye geçici olarak tek bir yöntem kalıyor: Wi-Fi.

Wi-Fi sayesinde sesli ve görüntülü konuşmalar yapabilirsiniz. WhatsApp, Messenger, Instagram Direct ve benzeri arama özelliği sunan uygulamalar işinizi geçici olarak görebilir.

Bonus: Operatörünüze Veda Edin

Dördüncü maddede de belirtildiği gibi, bazı yerlerde altyapının yeteri kadar sağlam olamamasından dolayı sinyal gücünüz zayıf olabiliyor. Yaşadığınız bölgede, kullanıyor olduğunuz operatörü kullanan diğer insanlarla görüşün ve telefonlarının sinyal gücünün ne durumda olduğunu onlara sormayı deneyin. Sizinle aynı bölgede yaşayan diğer insanlar da bu sorundan yakınıyorsa kısa bir araştırma ile bölgenizde hangi operatörün kullandığınız operatöre kıyasla daha iyi olduğunu öğrenin ve o operatöre geçiş yapın.