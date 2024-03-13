Telegram’da size gönderilen medya içeriklerinin doğrudan cihazınıza kaydolmasını istiyorsanız ‘otomatik kaydetme’ özelliğinin aktif olması gerekiyor. Ancak bu özellik aktif olduğunda dahil olduğunuz kanallarda ve gruplarda paylaşılan görseller de galeriye otomatik olarak kaydediliyor.

Yoğun bir biçimde medya içeriklerinin paylaşıldığı bir gruba dahilseniz 'otomatik kaydetme' özelliğini kapatmak istiyor olabilirsiniz. Bu işlemi tek seferde tüm sohbetler için gerçekleştirme imkânınız var.

Öte yandan, sadece bazı kanallar için de 'otomatik kaydetme' özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Peki, tüm bunlar nasıl yapılır? Telegram’da otomatik kaydetme özelliği nasıl açılıp kapatılıyor? İşte, izlemeniz gereken adımlar!

Telegram’da Otomatik Kaydetme Özelliği Nasıl Açılır?

Popüler sohbet ve telekonferans uygulaması Telegram’da size gelen görselleri ve videoları kaydetmek için tek tek uğraşmanıza gerek yok. Basit bir ayarlama ile tarafınıza gönderilen tüm içeriklerin kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Telegram uygulamasına girin.

Sol üst köşede bulunan üç çizgi şeklindeki butona tıklayın.

Ayarlar menüsünü açın.

Sohbet Ayarları sekmesine geldiğinizde bazı seçeneklerin sıralandığını göreceksiniz.

‘Galeriye kaydet’ özelliğini bulun ve sağ tarafta bulunan butondan aktif hale getirin.

Butonu kapalı konuma getirdiğinizde ise Telegram'dan gelen tüm içerikler için 'otomatik kaydetme' özelliğini kapatmış olursunuz.

Telegram’da Otomatik Kaydetme Nasıl Kapatılır?

Uygulamada birçok kişi ile sohbet oluşturma, çeşitli grup ve kanallara katılma gibi olanaklarınız mevcut. Bazı gruplardan gelen medya içerikleri sizin için önemliyken bazıları aynı öneme sahip olmayabilir.

Bu durumda Telegram’dan gönderilen tüm medya içeriklerini cihazınıza kaydetmek yerine seçimlerinizi özelleştirme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacaksınız?

Birkaç adımda hangi sohbetten gelen görsel ve videoların kaydedilmesini istemediğinizi seçebilir, ‘otomatik kaydetme’ özelliğini işinize yarayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bunun için izlemeniz gereken yol ise şu şekilde:

Telegram uygulamasını açtıktan sonra üç çizgi şeklindeki hamburger menü butonuna tıklayın.

Açılan menüden ‘Veri ve Depolama’ sekmesine giriş yapın.

Burada ‘Gelen Fotoğrafları Kaydet’ başlığını bulacaksınız.

Bu başlığın altında çeşitli seçenekler çıkacak.

Otomatik kaydetme özelliğini kullanmak istediğiniz sohbetler için özelliği açık konumda bırakabilir, diğerlerinde ise bu özelliği kapalı konuma getirebilirsiniz.

Telegram’dan gelen medyaları cihazınızda saklamak için yapabileceğiniz ayarlar bu şekilde. Eğer otomatik kaydetme özelliğini pasif konuma getirirseniz ilginizi çeken içerikleri manuel olarak tek tek kaydetmeniz gerekiyor. Bu da biraz vaktinizi alabilir.

Sizin Telegram ile ilgili aklınıza takılan sorular neler? Uygulamada yapmakta zorlandığınız başka bir işlem varsa bizimle paylaşın, çözümünü anlatalım!