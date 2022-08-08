WhatsApp'ın bir sabah insanlara gönderdiği kullanıcı sözleşmesinden sonra birçok insanı belki de ilk defa adını duyduğu uygulamaya yönlendirdi. Signal, aslında 2014 yılında hayatımıza girmişti. Yani diğer popüler uygulamalardan çok uzak bir tarih değil. O güne kadar popüler olmayan uygulama, WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesini yenilemesi ile herkes tarafından konuşulmaya başlanmış en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak görülmeye başlanmıştı. WhatsApp kullanıcı sözleşmesinde değişikliğe gitmiş Telegram ve Signal gibi uygulamalar hızla indirilmeye başlandı.

Öyle ki Elon Musk Signal kullanın diye twet atmış mağazalarda 100 milyondan fazla indirme gerçekleşmişti. Fakat Signal, WhatsApp'ın yerini alamadı Telegram daha önceden kitlesi olduğundan ve çeşitli özellikleri olduğundan yine de WhatsApp'a rakip olmuş ve kullanıcıları kendine çekmişti. Signal uygulaması yükleyen birçok kişi, herkesin WhatsApp'ta kaldığını ve çok az kişinin uygulamayı kullandığını görünce uygulamayı kaldırmak zorunda kaldı. Kısa bir bilginin ardından sizde uygulamayı kullanmıyorsanız. Signal hesap kapatma nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Signal Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Cihazınızda Signal uygulaması yüklü olduğundan emin olun.

Kontrolden sonra Signal uygulamasını açın.

Sağ üst köşede bulunan; "üç nokta" seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Yeni bir pencere açılacaktır.

Açılan pencereden "Ayarlar" seçeneğine gelin.

Yukarıda bulunan; "Hesap" seçeneğine basın.

Yeni açılan sayfada "Hesabı sil" butonu olacaktır.

butonu olacaktır. Hesap silme butonunu şeçin.

Açılan sayfada telefon numaranızı ilgili kutucuğa girin.

Hesabı sil butonuna basın.

Karşınıza gelen uyarıda hesabı sil seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Signal WhatsApp’ın aksine birçok veriyi gizli tutmakta ve açık kaynaklı bir yazılım olmakta, bu sayede Signal’in arka tarafında neler döndüğünü görebiliyorsunuz. Ayrıca Signal’de ne zaman kiminle ne kadar konuştuğunuzun dahi verileri alınmıyor, WhatsApp’ın en çok kullanıcı kaybetme nedenlerinden biri de bu olmuştu.

Signal Güvenli Mi?

Anlattığımız üzere Signal en güvenli sohbet platformlarından biri ama bu güvenlik beraberinde şüphe uyandırıcı soruları getiriyor çünkü daha önceleri FBI bir sohbet uygulaması tasarlayıp uyuşturucu satıcılarına bu uygulama çok güvenli iletişim için kullanmakta yarar var gibi bir pazarlama kurarak neredeyse tüm uyuşturucu satıcılarını bir arada toplayıp yakalamayı başarmıştı. Bazı kullanıcılar Signal’inde bu tarz bir uygulama olduğu konusunda şüphe duymakta. Bunun cevabını bilemesekte diğer uygulamalara kıyasla en güvenli sohbet uygulaması Signal gibi duruyor.

Bu içeriğimizde güvenli sohbet uygulaması denince akla gelen Signal’de hesap kapatma işlemi nasıl yapılır, Signal güvenli mi? Adlı sorulara yanıt vermiş olduk. Sizler Signal’i güvenli buluyor musunuz, Signal kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.