The Sims 4 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur

Can Erdil Şentürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Sims 4, Electronic Arts'ın ünlü simülasyon oyunu serisi Sims'in son oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Rengarenk içerikleri ile oyuncuları kendine hayran bırakan başarılı oyun, birbirinden farklı da karakterlere ev sahipliği yapıyor. Eğlence yüklü yapısı ile oyunculara keyifli zaman geçirten yapım, yıllardır deli gibi satmaya devam ederken geliştiricisininin de kasasını parayla doldurmayı başardı.

The Sims 4, temel olarak oyunculara kendi sanal oyun kahramanlarını yaratma ve bu kahramanının yaşamını şekillendirme imkanı veriyor. "Sim" adı verilen bu kahramanların nasıl görüneceklerine, nasıl bir karaktere ve hangi sosyal yeteneklere sahip olacağına biz karar veriyoruz. Sim'inizi yaratırken bir hayli vakit harcayabiliyorsunuz; çünkü oyun size görünüm ve karakter özellikleri açısından çok sayıda seçenek sunuyor.

The Sims 4'te Sim'imizi yarattıktan sonra onun hayatını şekillendirmeye başlıyoruz. Kahramanımızın ne iş yapacağını belirliyor, kimlerle arkadaş olacağını seçiyoruz. Hangi evde yaşayacağını, bu evi nasıl dekore edeceğini de belirliyoruz. Sim'imizin ilişkiler kuararak evlenmesi, çocuk sahibi olması, kariyerinde nasıl ilerleyeceği tamamen bizim insiyatifimizde.

The Sims 4'te farklı topluluklarla tanışabilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Arka arkaya yayınlanan indirilebilir içeriklerle The Sims 4 zenginleştirilmekte.

Serinin son oyunu geliştirilmiş grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Servive Pack 3 yüklü Windows XP, Service Pack 2 yüklü Windows Vista, Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemleri veya üst versiyonları

- 1.8 GHz Intel Core 2 Duo veya çift çekirdekli AMD Athlon 64 4000+ işlemci

- 2 GB RAM

- 128 MB video belleğe sahip Pixel Shader 3.0 destekli Nvidia GeForce 6600, ATI Radeon X1300 veya Intel GMA X4500 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

- 14 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı