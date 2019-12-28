The Witcher 2. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Netflix tarafından yayınlanan ve pek çok kişi tarafından oldukça beğenilen The Witcher çoğu izleyici için bir oturuşta izlenecek bir dizi olarak karşımıza çıktı. Peki The Witcher 2. sezon nasıl olacak? İşte yeni sezon hakkında bilmeniz gereken her şey!

The Witcher 2. Sezon Nasıl Olacak?

20 Aralık tarihinde yayınlanan ilk sezon ile birlikte Rivialı Geralt'ın maceralarına tanık olduk. Aslında çok büyük aksiyonların dönmediği bu sezon temel olarak bu evreni ve bu evrenin karakterlerini bizlere tanıtmayı hedefliyordu. Bu sezon ile birlikte ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacak olan olayların temellerini edinmiş olduk.

Şimdiden belirtelim ki yazının devamında vereceğimiz bazı bilgiler ilk sezona ait spoiler barındırabilir. Eğer ilk sezonu tamamlamadıysanız bu noktada sizi şimdiden uyarmış olalım. Ayrıca dizi ile ilgili alacağımız yeni detaylara bağlı olarak yazının değişebileceğini de belirtelim.

Bu yazının son güncellenme tarihi 28 Aralık 2019.

The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Öncelikle ilk sezona bir göz atalım. Dizinin ilk sezonunun 20 Aralık tarihinde yayınlanacağı dizinin yayınlanmasından yaklaşık beş hafta önce 13 Kasım 2019 tarihinde duyuruldu. Şu aşamada ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağı bilgisi bulunmuyor. Yennefer bize büyülü bir rehberlik yapmadığı sürece de bunu öğrenmemiz pek mümkün değil gibi gözüküyor.

Önümüzdeki birkaç aylık dönemde de bununla ilgili bir bilginin açıklanmasını beklemiyoruz. Ancak çok temel bir tahmin yürütme yaparak dizinin Kasım 2020 ya da Aralık 2020 tarihinde ikinci sezonu ile karşımıza çıkacağını düşünebiliriz. Evet, bayağı bir beklememiz gerekecek.

The Witcher 2. Sezon Kadrosu Nasıl Olacak?

Yapılan açıklamaları göz önünde bulundurarak küçük bir kısım için de olsa kadroda kimlerin yer alacağını biliyoruz. Hepinizin tahmin ettiği gibi Henry Cavill (Geralt) dizinin ana rolünde kalmaya devam edecek. Buna ek olarak Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allan (Cirilla) da ikinci sezonda yer alacağı doğrulanan oyuncular arasında bulunuyor.

Bu yeni sezonda Geralt, Ciri ve Yennefer odaklı yeni maceraları görebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak onlara kim katılacak? Netflix henüz bu yönde bir açıklama yapmadı. Ancak birkaç baş düşman ve bolca CGI canavar beklememiz mümkün.

The Witcher 2. Sezon Konusu Ne Olacak?

Bildiğiniz üzere dizi temel olarak kitaplardan uyarlanıyor. Bu konu hakkında önceden yapılan bir açıklamaya göz atalım.

"Aslında baktığımızda kitaplar bize sekiz bölüme sığdırabileceğimizden çok daha fazla kaynak sunuyor. Bu nedenle anlatmak istediğimiz hikayeleri seçerken çok dikkatli ve seçici davranmak zorunda kalıyoruz."

Yani temel olarak dönüp baktığımızda ikinci sezonun da kitapların belirli bölümlerinden uyarlanacağını düşünebiliriz. Yine açıklamalara göz attığımızda ikinci sezonun "daha yoğun" geçeceğine yönelik söylemler görmekteyiz.

"Demek istediğim şey ilk sezonun yapı taşları ile alakalı olması. Bu dünyayı inşa etmek ve bu karakterleri kurmak. Onları yollarına koymak ve diğer uğraşlar."

"İkinci sezona geldiğimizde tüm bu taşlar oynamaya başlayacak. Yani karakterler birbirleri ile buluşmaya başlar. Bazen geçinebilirler ve bazen olmaz. Ayarladığımız ancak görünmeyen pek çok şey ikinci sezon ile birlikte yükselmeye başlayacak."

"Bu durumda hikaye ikinci sezonda biraz daha yoğun olacak."

Bu açıdan baktığımızda hikayenin çabuk tükenmemesini umuyor olabilirsiniz. Sorun yok, yine yapılan açıklamalar elde en az yedi sezon geçinebilecek kadar hikaye olduğunu belirtiyor.