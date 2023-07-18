Threads Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Meta tarafından sunulan ve kısa sürede çok popüler hâle gelen sosyal medya hizmetini kullanan pek çok kişi, Threads bildirim kapatma işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, sosyal medya uygulamasının bildirimlerini kapatmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde Threads bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak popüler sosyal medya uygulamasından bildirimlerin artık gelmemesini sağlayabilirsiniz.

Threads Bildirim Kapatma Adımları

Cihazın ayarlar sayfasını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Threads uygulamasını seçin.

Bildirimler bölümünü açın.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Threads isimli sosyal medya uygulamasından bildirim gelmesini istemiyorsanız yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bunun için ilk olarak cihazın ayarlar sayfasını ziyaret edin ve hemen ardından Uygulamalar kategorisine girin.

Açılan sayfada cihazınızda yüklü olan uygulamaların listesi ile karşılaşacaksınız. Bu liste üzerinden Threads isimli sosyal medya uygulamasını seçin. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü açın. "Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Threads Bildirim Özelleştirme Adımları

Threads'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Yatay iki çizgi simgesine basın.

Bildirimler kategorisine girin.

"Yazışmalar ve yanıtlar" bölümünü açın.

İstemediğiniz bildirimleri kapatın.

"Takip edilenler ve takipçiler" bölümüne girin.

İstemediğiniz bildirimleri devre dışı bırakın.

Sosyal medya uygulaması üzerinden bildirimleri özelleştirebilmeniz mümkün. Bunun için öncelikle cihazınızda yüklü olan Threads'i açın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra profil simgesine dokunarak profil sayfanızı görüntüleyin.

Profil sayfasında yer alan yatay iki çizgi simgesine basın. Bir sonraki adımda Bildirimler kategorisine girin. "Yazışmalar ve yanıtlar" bölümünü açın. Açılan sayfada "Beğenmeler", "Yanıtlar" ve "Bahsetmeler" dahil olmak üzere çeşitli kısımlar yer alacak. İstemediğiniz bildirimleri kolayca kapatabilirsiniz.

"Takip edilenler ve takipçiler" bölümünde "Yeni takipçiler" ve "Kabul edilen takip istekleri" dahil olmak üzere takip etme ile alakalı bildirim kısımları bulunuyor. İstemediğiniz bildirimleri pratik bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu rehberde Threads bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu cevapladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın. Profilde yer alan zil simgesine basarak bildirimleri de açabilirsiniz.