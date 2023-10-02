Threads Hesap Değiştirme Nasıl Yapılır?

Threads, hesap değiştirme özelliği sayesinde çıkış yapmaya gerek kalmadan hesaplar arasında geçiş yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu sayede birden fazla hesap kullanmak çok daha kolay hâle geliyor.

Bu rehberde en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Threads'te hesap nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Meta tarafından sunulan sosyal medya platformunda birden fazla hesap kullanmak istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Threads Hesap Değiştirme Adımları

Threads uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine basılı tutun.

"Profil ekle" seçeneğini seçin.

Yeni Threads hesabınızı ekleyin.

Profil simgesine basılı tutun.

Diğer hesabınızı seçin.

Threads, beğeni gizleme dahil olmak üzere pek çok işlemin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bunlar arasında hesaplar arasında geçiş yapmak da yer alıyor. Bu işlem için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan Threads uygulamasını açın.

Uygulama açıldıktan sonra oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki profil simgesine basılı tutun. Bunu yaptığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Profil ekle" seçeneğini seçin.

Ekranda yer alan talimatları uygulayarak yeni Threads hesabınızı uygulamaya ekleyin. Bu işlemi yaptıktan sonra profil simgesine basılı tutun ve açılan pencere üzerinden diğer hesabınızı seçin. Böylelikle çıkış yapmadan diğer hesabınıza geçiş yapabilirsiniz.

Threads Yeni Hesap Ekleme Adımları

Threads uygulamasına girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine basılı tutun.

"Profil ekle" seçeneğine dokunun.

Diğer hesabınızın üyelik bilgilerini yazın.

İşlemi onaylayın.

X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hizmetine benzeyen Threads'te yeni hesap ekleme işlemi için ilk olarak mobil cihazınızda yer alan uygulamayı açın ve hesabınıza girin. Profil simgesinin üzerine basılı tuttuğunuzda bir pencere açılacak.

Açılan pencerede bulunan "Profil ekle" seçeneğine dokunun. Bir sonraki adımda diğer hesabınızın üyelik bilgilerini yazın. Son olarak işlemi onaylayın. Böylelikle Meta'nın Threads isimli popüler sosyal medya platformunda yeni hesap eklenmiş olacak.

Bu rehberde Threads'te hesap nasıl değiştirilir sorusunu cevapladık. Ayrıca yeni hesabın nasıl ekleneceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak popüler sosyal medya hizmetinde söz konusu işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.