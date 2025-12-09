TOD Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Dijital yayın platformlarının çeşitliliği arttıkça bütçemizi yönetmek veya değişen izleme alışkanlıklarımıza uyum sağlamak adına zaman zaman bazı abonelikleri sonlandırma kararı alabiliyoruz. Eğer siz de artık mevcut paketinizden aktif olarak yararlanmadığınızı düşünüyorsanız TOD üyelik iptali sürecinin nasıl işlediğini merak ediyor olabilirsiniz.

TOD üyelik ücreti ödemeye devam etmek istemiyorsanız iptal işlemi için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli. Bu adımları uyguladığınız takdirde işlem tamamlanıyor ve abonelik iptal oluyor. Peki, TOD abonelik iptali nasıl yapılır? İşte bu süreçte uygulanması gereken adımlar!

TOD Üyelik İptal Etme Adımları

TOD 'u açın.

'u açın. Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki "Ana Profil" menüsüne tıklayın.

"Hesabım" kategorisine girin.

"Paketlerim" sekmesini açın.

"Paketini İptal Et" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

İptal etme nedeninizi belirtin.

"Paketi iptal et" butonuna basın.

En popüler dijital yayın platformlarından biri olan TOD'da abonelik iptal etme işlemi çok kolay şekilde yapılabiliyor. Bunun için ilk olarak hizmetin resmî web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir sonraki adımda "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Açılan sayfa üzerinden üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan "Ana Profil" menüsüne tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda çeşitli kategorilerin yer aldığı bir pencere açılacak. Bu pencerede bulunan "Hesabım" kategorisine girin. Daha sonra "Paketlerim" sekmesini açın. "Paketini İptal Et" seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın.

Bir sonraki adımda üyeliğinizi neden iptal etmek istediğinizi belirtin. Bunun için karşınıza çıkan seçeneklerden birini seçmeniz yeterli olacaktır. "Paketi iptal et" butonuna basarak süreci tamamlayabilirsiniz. Böylece aylık paketinizi iptal etmiş olacaksınız. Alternatif olarak "Ana Profil" bölümündeki "TOD Destek" seçeneğinden de üyeliğinizi iptal edebilmeniz mümkün.

Google Play Store'da TOD Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Google Play Store 'u açın.

'u açın. Profil simgesine basın.

"Ödemeler ve abonelikler" kategorisine girin.

"Abonelikler" bölümünü açın.

Aboneliği iptal etme seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

App Store'da TOD Abonelik İptali Nasıl Yapılır?