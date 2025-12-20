Süper Lig Maçlarını 3 Ay Bedava İzlemek için Son 10 Gün

Yandex'in TOD kampanyasıyla Süper Lig'deki tüm maçları hiçbir ücret ödemeden canlı izleyebilirsiniz. Üstelik buna derbiler dahil. Eğer siz de 31 Aralık 2025'e kadar üç günlüğüne Chrome'daki varsayılan aram motorunuzu Yandex olarak değiştirirsiniz maçları bedava izleyebilirsiniz.

Süper Lig Maçları Nasıl Bedava İzlenir? Bedava TOD Fırsatı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek için tek yapmanız gereken Google Chrome'da üç günlüğüne Google yerine Yandex'i varsayılan arama motoru olarak kullanmak. Bunu yapmanız durumunda Yandex, size üç ay geçerli TOD kodu hediye etmeye hazır. İşte yapmanız gerekenler:

Adım 1 : Google Chrome'u Açın

: Google Chrome'u Açın Adım 2 : Arama çubuğna "chrome://settings/search" adresini yapıştırın

: Arama çubuğna "chrome://settings/search" adresini yapıştırın Adım 3 : Açılan ekranda "Değiştir" butonuna basarak arama motorunuzu Yandex olarak seçin.

: Açılan ekranda "Değiştir" butonuna basarak arama motorunuzu Yandex olarak seçin. Adım 4 : Yeniden Chrome'daki arama çubuğuna tıklayın ve Yandex yazıp enter tuşuna basın.

: Yeniden Chrome'daki arama çubuğuna tıklayın ve Yandex yazıp enter tuşuna basın. Adım 5 : Açılan ekranda "Bonus kazan" butonuna basın.

: Açılan ekranda "Bonus kazan" butonuna basın. Adım 6 : Telefon numaranızı girin ve "Devam" tuşuna basın.

: Telefon numaranızı girin ve "Devam" tuşuna basın. Adım 7 : Telefon numaranıza gelen SMS doğrulama kodunu girin.

: Telefon numaranıza gelen SMS doğrulama kodunu girin. Adım 8 : Üç gün boyunca Yandex'i kullanın ve günde en az 1-2 arama yapın.

: Üç gün boyunca Yandex'i kullanın ve günde en az 1-2 arama yapın. Adım 9: Üç günün sonunda Yandex size SMS olarak doğrulama kodu gönderecek. Bu kodu TOD hesabınızda aktif edebiliir ve üç aylık hediyenizi alabilirsiniz.

İpucu Kutusu Chrome'da Yandex ile arama yapmamanız, çerezleri temizlemeniz ya da arama motorunu yeniden Google yapmanız durumunda Süper Lig maçlarını bedava izleyebileceğiniz kod hesabınıza gelmez. SMS'in gelmesi bir haftayı bulabiliyor. SMS geldikten sonra istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

chrome://settings/search bu adresi tarayıcının üst kısmında yer alan URL kısmına yapıştırıp Enter tuşuna basarak direkt olarak arama motoru değiştirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Tüm adımları başarıyla tamamladıktan sonra en geç üç iş günü içinde SMS ile bedava TOD abonelik kodu alacaksınız.

Web tarayıcısında bulunan çerezleri (cookie) katılım koşulları tamamlanana kadar temizlememeniz gerekiyor. Arama sorgularını farklı tarayıcılar üzerinden gerçekleştirmeniz veya çerezleri temizlemeniz durumunda kampanya katılım koşulları sağlayamazsınız ve ödülü kazanamazsınız.

İpucu Kutusu Yandex'in verdiği TOD kodu sadece web ve mobil sürüm için geçerli. Eğer maçı TV'de de izlemek istiyorsanız buna uygun bir paket satın almalı ya da bir HDMI kablo kullanarak bilgisayarınızı televizyonunuza bağlamalısınız.

Ücretsiz TOD Kodu Nasıl Kullanılır?

Kampanya kapsamında Yandex tarafından gelen bedava TOD kodunu yalnızca birkaç adımda etkinleştirebilirsiniz. Öncelikle TOD'a üye olun ve TOD'un kupon kodu sayfasını görüntüleyin. Kutucuğa kupon kodunu girin. "Kodu Kullan" butonuna tıkladığınızda aşağıda bulunan görseldeki gibi "3 Aylık süper Lig Paketi" 0 TL olarak görünecek. "Hemen Satın Al" seçeneğini seçin.

Bedava TOD Aboneliği Kampanyasına Katılım Şartları