Togg T10X'in 2. El Fiyatı Ne Durumda? Yerli Otomobilin Değer Kaybı Ne Kadar?

Togg T10X ülkemizde en çok tercih edilen elektrikli otomobillerden birisi. Peki bugün ikinci el bir Togg T10X satın almak istediğinizde ne kadar ödemelisiniz ve sıfırıyla arada ne kadarlık bir fiyat farkı var? Bu içeriğimizde Togg T10X'in ikinci el ve sıfır fiyatlarını karşılaştıracağız.

Togg T10X'in İkinci El Fiyatı Ne Kadar?

Togg T10X tek bir versiyonla satılmıyor. Yerli otomobilin an itibariyla V1 RWD standart menzil, V1 RWD uzun menzil, V2 RWD uzun menzil ve V2 4More Obsidiyen olmak üzere dört farklı paketi bulunuyor. Hatta dilerseniz bunların üzerine ekstra ödeme yaparak 19 inç jant, teknoloji ve konfor paketi gibi opsiyonları da satın alabiliyorsunuz. Bu nedenle sıfır ve ikinci el fiyatlarını karşılaştırırken bu detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

Popüler bir ikinci el satış platformunda Togg T10X'in V1 RWD standart menzil versiyonu 1.865.000 TL'den satışta. İlan detaylarına baktığımızda aracın 2025 model olduğunu ve sadece 6.250 kilometrede olduğunu görüyoruz. Kozmetik açıdan da oldukça temiz durumdaki bu modelin az kullanılmış ve sıfıra yakın bir kondisyonda olduğunu söyleyebiliriz.

İkinci el Togg T10X fiyatlarını seçerken araçların kozmetik açıdan temiz, düşük kilometreli ve 2025 model olmalarına dikkat ettik. Piyasada çok daha uygun fiyatlara yüksek kilometreli, kozmetik olarak yıpranmış veya daha eski modelleri bulmak da elbette mümkün.

Otomobilin V1 RWD uzun menzil versiyonu ise 2.075.000 TL'den satılıyor. Bu model de benzer şekilde 2025 çıkışlı ve kozmetik olarak fazlasıyla temiz. Ancak kilometresi 20.000 seviyelerinde. Bunun yanı sıra 2025 çıkışlı, kozmetik açıdan iyi bakılmış ve 35.000 kilometredeki V2 RWD uzun menzil modelini ise 2.100.000 TL'den bulabiliyorsunuz.

Togg T10X'in Sıfır Fiyatı Ne Kadar?

Togg T10X'in an itibarıyla satışta dört versiyonu bulunuyor. Bu kapsamda otomobilin başlangıç versiyonu V1 RWD standart menzil 1.909.048 TL fiyat etiketine sahip. Daha uzun menzilli bir model istiyorsanız 2.219.668 TL'ye V1 RWD uzun menzil paketini satın alabilirsiniz.

Otomobilin üst versiyonlarından V2 RWD uzun menzil 2.411.000 TL'den satılıyor. Son olarak dört çeker V2 4More Obsidiyen paketi ise 3.218.137 TL fiyat etiketiyle sürücülere sunuluyor. İşte Togg T10X'in fiyatları;

V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

1.909.048 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL

2.219.668 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

2.411.000 TL V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL

Sıfır Togg T10X ile İkinci El Arasındaki Fiyat Farkı Ne Kadar?

Artık Togg T10X'in sıfır ve ikinci el fiyatlarını biliyoruz. Bu tabloya baktığımızda az kullanılmış ve kozmetik açıdan tertemiz olan ikinci el araçların fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarına çok yakın olduğunu görüyoruz. Örneğin V1 RWD standart menzil versiyonunda sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat farkı sadece 44 bin TL civarında. Ancak burada kritik bir detay var.

Standart Menzil'in ikinci el versiyonunda 19 inç jant ve cam tavan gibi ücretli ek opsiyonlar bulunuyor. Bu iki donanımın toplam fiyatı ise 105.000 TL civarında. Yani bu ekstraları hesaba katmadığımızda sıfır ile ikinci el arasındaki gerçek fiyat farkı 150 bin TL'yi buluyor.

V1 RWD Uzun Menzil versiyonunda sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat farkı 144.000 TL. V2 RWD uzun menzilde ise bu makas açılarak 311.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak bu son versiyonun ikinci elinde aracın 35.000 kilometrede olduğunu hatırlatalım. Yani daha düşük kilometreli ikinci el modellerde bu fiyat farkı daha da az olabilir.

Eğer sıfır ayarında olsun, kilometresi çok düşük olsun ve kozmetik açıdan mükemmel olsun diyorsanız ikinci el tercih etmek çok mantıklı değil. Zira fiyatlar yukarıda da bahsettiğimiz gibi çoğu zaman sıfırına fazlasıyla yakın. Ancak sıfırının fiyatlarına çıkamıyorum ve kilometre gibi konuları da tolere edebilirim diyorsanız o zaman ikinci ele yönelebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Temiz kullanılmış ikinci el Togg T10X fiyatlarının sıfır kilometre versiyonlarına çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Aradaki yaklaşık 150.000 TL'lik fiyat farkını karşılayabilecek bütçeye sahip olanlar için sıfır kilometre modellere yönelmek en mantıklı tercih olacaktır diye düşünüyorum. Ancak bütçesi sıfır fiyat bandına ulaşmayan kullanıcılar için ikinci el alternatifleri değerlendirmek çok daha gerçekçi bir seçenek gibi görünüyor.