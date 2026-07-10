Türkiye'de 83.499 TL'den Satışa Çıkan Galaxy S25 Ultra'nın Değeri 17 Bin TL Düştü

Telefon piyasasında fiyatlar fazlasıyla değişken. Örneğin ilk çıktığı zaman satın aldığınız bir modelin fiyatı birkaç ay geçtikten sonra ciddi düşüşler yaşayabiliyor. Çoğu senaryoda bir modeli direkt olarak çıktığında almanız pek de mantıklı değil. Peki Samsung'un geçen yıl tanıttığı Galaxy S25 Ultra'da durumlar nasıl? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S25 Ultra 17 Ayda Ne Kadar Değer Kaybetti?

Samsung dönemin amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'yı Ocak 2025'te Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu. 12 GB RAM ile gelen akıllı telefonun 256 GB depolamalı başlangıç sürümü 83.499 TL, 512 GB depolamalı versiyonu 91.499 TL ve 1 TB depolamalı en üst varyantı ise 101.499 TL fiyat etiketine sahipti. Aradan geçen 17 aylık sürede modelin fiyatında kayda değer düşüşler yaşandı.

Temmuz 2026 itibarıyla Galaxy S25 Ultra'nın 256 GB versiyonu 67.155 TL, 512 GB sürümü 71.999 TL ve 1 TB modeli ise 80.541 TL'den satılıyor. İlk çıktığı dönemdeki fiyatlarla karşılaştırdığımızda arada sırasıyla 16.344 TL, 19.500 TL ve 20.958 TL'lik bir fark söz konusu. Buradaki en büyük değer kaybının depolaması en yüksek modelde olduğunu da söyleyebiliriz.

Model Lansman Fiyatı (Ocak 2025) Yeni Fiyat (Temmuz 2026) Azalan Tutar (Fark) Yüzde Düşüş (%) Galaxy S25 Ultra 256 GB 83.499 TL 67.155 TL 16.344 TL %19,57 Galaxy S25 Ultra 512 GB 91.499 TL 71.999 TL 19.500 TL %21,31 Galaxy S25 Ultra 1 TB 101.499 TL 80.541 TL 20.958 TL %20,65

Tabii bu büyük fiyat düşüşlerini gördüğünüzde aklınıza "Muhtemelen ithalatçı garantili, bu yüzden fiyatları çok düşük." gibi düşüncelerin gelmesi normal. Ancak tüm bu fiyatların Samsung Türkiye garantili modellere ait olduğunu belirtelim.

Galaxy S25 Ultra Neden Bu Kadar Değer Kaybetti?

Samsung bu tür konularda herhangi bir açıklama yapmayacağından burada sadece tahminde bulunabiliriz. Ancak en mantıklı senaryo Android ekosisteminin genel fiyat esnekliği gibi görünüyor. Bunu biraz daha açacak olursak Samsung gibi Android telefon üreticilerinin fiyat politikaları Apple'ın iPhone'lara uyguladığı kadar katı değil. Bir süre sonra fiyatlar doğal olarak düşüyor.

Android bir telefon özelinde konuşursak çıkışından 1.5 yıl sonra yüzde 20 seviyelerinde bir değer kaybı normal kabul edilebilir. Zaten bu seviyedeki düşüşler genellikle Galaxy S25 Ultra gibi amiral gemisi modellerde yaşanıyor.

Buradaki bir diğer detay ise zamanla yeni modellerin çıkması ve sirkülasyon olması. Yani yeni bir telefonun satışa sunulması selefinin ucuzlamasını bir nevi zorunlu kılıyor. Kısacası kimse Galaxy S26 Ultra'yla benzer fiyatlara sahip bir Galaxy S25 Ultra'yı satın almaz.

Sonuncusu ve belki de en önemlisi e-ticaret platformları. Bir akıllı telefon ilk çıktığında üreticisinin belirlediği resmi lansman fiyatına sahip olsa da zamanla e-ticaret sitelerinde daha düşük fiyatlardan satılmaya başlanıyor. Zira bu platformlar nakit akışını hızlandırmak ve ellerindeki stokları eritmek için sıklıkla fiyat düşüşlerine gidebiliyor. Galaxy S25 Ultra'nın fiyatında 20.000 TL'leri aşan düşüşün ana nedenlerinden birisi de bu.

Galaxy S25 Ultra Şimdi Satın Alınır mı?

Bilindiği üzere şu anda Samsung'un en güçlü amiral gemisi Galaxy S26 Ultra. Bu model çeşitli e-ticaret sitelerinde 84.740 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy S25 Ultra ise 67.155 TL'lik bir başlangıç fiyat etiketine sahip. Arada 17.585 TL'lik bir fark söz konusu.

Galaxy S26 Ultra daha güncel bir model olsa da arada 17.585 TL'ye değecek bir performans farkı yok. Yani bugün Galaxy S25 Ultra'yı satın aldığınızda 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 200 megapiksel kamera ve 5.000 mAh batarya gibi üst düzey özellikleri deneyimleyebileceksiniz.

Cihaz güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra yazılım desteğinde de üzmeyecek. Zira Samsung telefonu ilk tanıttığında kullanıcılara 7 yıl güncelleme desteği sözü verdi. Yani bu model 2032'de yayınlanacak Android 22 güncellemesini bile alacak diyebiliriz.

Sonuç: Galaxy S25 Ultra halen güncel bir model olduğundan satın alınabilir.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonların fiyatlarında zamanla yaşanan bu düşüşün, büyük ölçüde e-ticaret sitelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Zira an itibarıyla Samsung'un resmi sitesine baktığımda Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 1 TB depolamalı sürümünün 111.499 TL olduğunu görüyorum. Ancak aynı cihaz yine Samsung Türkiye garantili olarak e-ticaret platformlarında 80.541 TL'ye satılıyor.

İçerikte bahsettiğim tüm bu detayları toparlayacak olursam eğer anlık çok büyük bir ihtiyacınız yoksa akıllı telefonları ilk çıktığı gibi almamanızı öneriyorum. Zaten kısa bir süre içerisinde e-ticaret sitelerine düşecek ve fiyatı da lansman fiyat etiketinden çok daha ucuz olacak.