TOGG Uygulaması Trumore Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Trumore açılmıyor mu? Uygulamanın kullanılamamasına neden olan can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda böyle bir durumda hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sunulan ve kişiselleştirilmiş mobilite deneyimi vadeden Trumore uygulaması açılmıyorsa aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Rehberde bulunan yöntemler, bazı kullanıcıların karşılaştığı Trumore açılmama sorununun düzelmesini sağlayabilir.

Trumore Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Cihazı yeniden başlatın.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Cihazı güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

TOGG'un mobil uygulaması açılmıyor sorunu için uygulayabileceğiniz yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Cihazı Yeniden Başlatın

Trumore çalışmıyor sorunu ile karşılaştıysanız öncelikle cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bunun için cihazın yan tarafında bulunan güç butonuna bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Yeniden başlatma işleminin ardından uygulamayı açmaya çalışın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısı kötüyse internet bağlantısı gerektiren uygulamalarda problem yaşayabilirsiniz. Bu sebepten ötürü internet bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin. İnternet hız testi gerçekleştirerek bağlantı kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Trumore uygulamasına dokunun.

"Depolama" bölümünü açın.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamayı Güncelleyin

Trumore çalışmama sorunu, uygulamanın mevcut sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle App Store ya da Play Store'u ziyaret edin ve Trumore sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfadan yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa uygulamayı güncelleyin.

Cihazı Güncelleyin

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Sistem kategorisini açın.

"Yazılım Güncellemesi" bölümüne girin.

TOGG'un mobil uygulaması açılmıyor sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında yazılım güncellemesi yapmak da yer alıyor. Ayarlar sayfasındaki Sistem kategorisine girebilir ve "Yazılım Güncellemesi" bölümünden cihazı güncelleyebilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar cihazda yüklü olan uygulamaların düzgün çalışmasına engel olur. Antivirüs uygulaması aracılığıyla virüs taraması yapın. Eğer cihazda herhangi bir zararlı yazılım yoksa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında mobil cihazınızda yüklü olan uygulamayı silip yeniden yüklemek de yer alıyor. Ayarlar sayfasından Uygulamalar kategorisine girin ve Trumore'u seçin. Bir sonraki adımda "Sil" butonuna basın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı tekrar yükleyin.

Bu yazıda Trumore çalışmama sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.