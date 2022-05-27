Türkçe Rusça çeviri uygulamaları, internette bir haber veya makale okurken karşılaştığınız Rusça kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenmenize olanak tanır. Bu uygulamalar ayrıca Rusça konuşan insanlar ile iletişim kurmanızı da sağlar.

Avrasya’da yaygın olarak konuşulan dillerden bir tanesi olan Rusçada Kiril alfabesi kullanılır. Bu alfabe, dilin öğrenilmesini daha zor hale getirir. İnternette Rusça bir kelime ile karşılaştıysanız veya Rusça konuşan bir kişi ile iletişim kurmak istiyorsanız, mobil uygulamadan yardım alabilirsiniz.

Türkçeyi Rusçaya çevirme işlemi için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde anlamını öğrenmek istediğiniz Rusça kelimeleri anında Türkçeye çevirebilirsiniz. Peki, bu konuda en başarılı uygulamalar neler?

Hazırladığımız yazıda en iyi 10 Rusça Türkçe çeviri uygulaması bulunuyor. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

En İyi Türkçe Rusça Çeviri Uygulamaları Neler?

Google Translate

Microsoft Translator

Yandex Translate

Translator PROMT.One

Pons Translate

SayHi Translate

Dict.cc dictionary

Translate Me

iTranslate

Hi Translate

Yukarıda Türkçeyi Rusçaya çevirme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Google Translate

Çeviri uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Google Translate, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Google tarafından ücretsiz olarak sunulan uygulama oldukça basit bir kullanıma sahip.

Rusça, Türkçe, İngilizce dahil olmak üzere toplamda 108 dili destekleyen uygulama, çok sayıda dili internet bağlantısı olmadan çevirebiliyor. Uygulama üzerinden klavyenin yanı sıra kamerayla da çeviri yapabilirsiniz. Dolayısıyla görseldeki kelimeyi yazmanıza gerek kalmıyor.

2. Microsoft Translator

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Microsoft Translator 70’den fazla dili destekliyor. Çok kullanışlı özelliklerin yer aldığı uygulamada ses çevirisi de mevcut. Bu özellik sayesinde konuşmaları çevirebilirsiniz.

İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapabilme imkânı sunan uygulama ayrıca kamera ile çeviri yapma özelliğine de sahip. Bu sayede tıpkı Google Translate gibi kamera aracılığı ile görsellerin üzerindeki yabancı kelimeleri çevirme imkânına sahip olursunuz.

3. Yandex Translate

Yandex Translate, Rusça Türkçe çeviri yapabilmenize olanak tanıyan oldukça popüler bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım sunan uygulama, çevrim içi modda 80’i aşkın dilde çeviri yapabiliyor.

Görsellerdeki kelimeleri otomatik olarak tanımlayıp çeviri yapabilme özelliğinin yer aldığı uygulamada çevrim dışı mod desteği de bulunuyor. Bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da çeviri gerçekleştirilebiliyor. Koyu mod özelliğine sahip olan uygulamada kelimeleri favorilere ekleme işlevi de mevcut.

4. Translator PROMT.One

Başarılı arayüzü ile dikkat çeken Translator PROMT.One Rusça, İngilizce, Japonya, Almanca, Portekizce, Çince ve Korece dahil olmak üzere toplamda çeşitli dillerde çeviri yapabilmenize olanak tanıyor. Uygulamada birçok özellik yer alıyor. Bu özellikler uygulamanın daha kullanışlı olmasını sağlıyor.

Arama geçmişini kaydeden uygulama, bu sayede aynı metinleri bir daha çevirmenize gerek bırakmıyor. Uygulamada ayrıca doğrudan kamera ile çeviri yapma işlevi mevcut. Böylelikle görsellerin üzerindeki yabancı kelimeleri çevirebilirsiniz.

5. Pons Translate

Google Play Store’da 5 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan Pons Translate üzerinden çeviri işlemini çok hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Hırvatça, Yunanca, Rusça dahil olmak üzere çok sayıda dili destekleyen uygulama, kullanıcı dostu bir arayüze sahip.

Basit gibi görünen ancak çok kullanışlı bir özelliği içerisinde barındıran uygulama, sık sık çevirdiğiniz ya da önemli kelimeleri favori listenize eklemenize olanak tanıyor. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlıyor.

6. SayHi Translate

Türkçeyi Rusçaya çevirme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan SayHi Translate ayrıca çok sayıda dili destekliyor. Dolayısıyla Rusçanın yanı sıra Sırpça, Almanca, Çince, Portekizce, Japonca, Korece, İngilizce, İtalyanca, Fince dahil olmak üzere pek çok dilde çeviri yapılabiliyor.

Çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama, gün içerisinde yabancı kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenme noktasında büyük bir kolaylık sağlıyor. Sade bir arayüze sahip olan uygulama, ses ile çevirme işlevi de mevcut.

7. Dict.cc dictionary

2012 yılında yayımlanan ve şu anda dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan Dict.cc dictionary’de çevrim dışı mod desteği bulunuyor. Bu, internet bağlantısı olmadan çeviri yapabilme imkân tanıyor.

Başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada Türkçe, İspanyolca, Hırvatça, Fransızca, Slovakça ve Rusça dahil olmak üzere pek çok dili destekliyor. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve yabancı kelimelerin anlamlarını öğrenmeye başlayabilirsiniz.

8. Translate Me

İstediğiniz sözcüğü veya cümleyi farklı bir dile çok hızlı ve pratik bir şekilde çevirebilmenizi sağlayan Translate Me, kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Uygulamada Türkçe, Almanca, Gürcüce, Korece, Letonca, Litvanca, Yunanca, Rusça, Romence dahil olmak üzere 100’den fazla dil desteği bulunuyor.

Translate Me, kamera aracılığı ile görsellerin üzerindeki yabancı kelimelerin anlamlarının öğrenilmesini sağlıyor. Sesli çeviri özelliğinin yer aldığı uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

9. iTranslate

Google Play Store’da 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken iTranslate Rusça, Türkçe, Ukraynaca, Gürcüce, Arnavutça, Yunanca, Sırpça, Çince, Hintçe ve Almanca dahil olmak üzere toplamda 100’ü aşkın dili destekliyor.

Sesli çeviri özelliğinin yer aldığı uygulamada kamera ile çeviri yapma işlevi de mevcut. Bu özellikler, uygulamayı çok daha kullanışlı hale getiriyor. Çevrim dışı mod desteğine sahip olan uygulamada görsel sözlük de yer alıyor.

10. Hi Translate

Rusça Türkçe çeviri yapabilmenizi sağlayan Hi Translate 100’den fazla dili destekliyor. Çevrim dışı mod desteğinin yer aldığı uygulama, bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da çeviri yapılabilmesine imkân tanıyor.

Bir tabelanın üzerindeki yabancı kelimeyi çevirmenizi sağlayan uygulama, sesli çeviri özelliğini de içeriyor. Böylelikle yabancı kelimeleri yazmanıza gerek kalmaz. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.