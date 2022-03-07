Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Hangileri?

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listesi ile çok sayıda öğrencinin ve ebeveynin merak ettiği soruyu yanıtladık. Hazırladığımız liste, üniversite sınavına giren kişilerin tercih sürecinde verecekleri karara yardımcı olabilir.

University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi / öğrenci puanı göz önünde bulundurularak oluşturulan listeye bağlı kaldık.

Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Listesi

Sıralama Üniversite Adı Şehir Toplam Puan 1 Hacettepe Üniversitesi Ankara 760,57 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 745,77 3 Koç Üniversitesi İstanbul 736,45 4 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul 720,72 5 İstanbul Üniversitesi İstanbul 719,52 6 Ankara Üniversitesi Ankara 708,42 7 Gazi Üniversitesi Ankara 697,52 8 Ege Üniversitesi İzmir 667,16 9 Sabancı Üniversitesi İstanbul 655,28 10 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara 654,93 11 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul 643,86 12 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 643,75 13 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul 642,25 14 Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli 635,66 15 Marmara Üniversitesi İstanbul 630,87

1. Hacettepe Üniversitesi

Makale Puanı: 164,16

Atıf Puanı: 173,41

Bilimsel Doküman Puanı: 174,99

Doktora Puanı: 191,06

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 56,94

URAP tarafından paylaşılan 2021-2022 yıllarına ait rapora göre Türkiye’de yer alan en başarılı üniversiteler listesinin ilk sırasında Hacettepe Üniversitesi bulunuyor. Ankara’da yer alan üniversitenin toplamda 760,57 puanı bulunuyor.

Listenin ilk sırasında yer alarak büyük bir başarının altına imza atan üniversitede 16 fakülte, 15 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 98 araştırma ve uygulama merkezi yer alıyor.

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Makale Puanı: 172,16

Atıf Puanı: 170,42

Bilimsel Doküman Puanı: 185,13

Doktora Puanı: 182,3

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 35,76

Listenin ikinci sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer alıyor. Toplamda 745,77 puana sahip olan üniversitede 41 lisans programını içeren beş fakülte mevcut. Üniversitede yaklaşık olarak 791 öğretim üyesi, 1273 araştırma görevlisi, 225 öğretim görevlisi ve 28 bini aşkın öğrenci bulunuyor.

3. Koç Üniversitesi

Makale Puanı: 181,45

Atıf Puanı: 173,68

Bilimsel Doküman Puanı: 178,1

Doktora Puanı: 136,5

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 66,71

22 lisans programı, 42 yüksek lisans programı ve 29 doktora programının yer aldığı Koç Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesinin üçüncü sırasında konumlanıyor. 8 binden fazla öğrencinin bulunduğu üniversite toplamda 736,45 puana sahip.

4. İstanbul Teknik Üniversitesi

Makale Puanı: 167,88

Atıf Puanı: 162,64

Bilimsel Doküman Puanı: 175,39

Doktora Puanı: 172,83

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 41,97

1773 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 720,72 toplam puan ile listenin dördüncü sırasında bulunuyor. 13 fakültenin yer aldığı üniversitede bilgisayar mühendisliği, ekonomi, endüstri mühendisliği, iç mimarlık ve gıda mühendisliği dahil olmak üzere çok sayıda lisans programı mevcut.

5. İstanbul Üniversitesi

Makale Puanı: 135,19

Atıf Puanı: 166,83

Bilimsel Doküman Puanı: 169,99

Doktora Puanı: 198,27

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 49,25

Toplam puanı 719,52 olan İstanbul Üniversitesinde tıp, hukuk, eczacılık, edebiyat, diş hekimliği ve işletme gibi çeşitli fakülteler bulunuyor. Üniversitede ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü ve Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü dahil pek çok enstitü mevcut.

6. Ankara Üniversitesi

Makale Puanı: 153,23

Atıf Puanı: 150,59

Bilimsel Doküman Puanı: 158,68

Doktora Puanı: 200

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 45,92

Altıncı sırada yer alan Ankara Üniversitesinde toplamda 708,42 puanı bulunuyor. Üniversitede eczacılık, fen, güzel sanatlar, eğitim bilimleri, hemşirelik ve mühendislik dahil olmak üzere toplamda 19 adet fakülte yer alıyor.

Ankara Üniversitesinde fakültelerin yanı sıra 14 adet enstitü, bir adet konservatuvar, 11 adet meslek yüksekokulu ve bir adet yüksekokul bulunuyor.

7. Gazi Üniversitesi

Makale Puanı: 143,71

Atıf Puanı: 146,51

Bilimsel Doküman Puanı: 155,24

Doktora Puanı: 193,29

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 58,77

Ankara’da yer alan Gazi Üniversitesi 697,52 toplam puana sahip. 11 fakülteye sahip olan üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü dahil toplamda 5 adet enstitü mevcut. Üniversitede ayrıca bir adet yüksekokul ve üç adet meslek yüksekokul yer alıyor.

8. Ege Üniversitesi

Makale Puanı: 145,22

Atıf Puanı: 145,88

Bilimsel Doküman Puanı: 152,65

Doktora Puanı: 166,06

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 57,36

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesinde 667,16 toplam puan mevcut. 19 fakültenin yer aldığı üniversitede 9 enstitü, 3 yüksekokul ve 10 adet meslek yüksekokul yer alıyor. Üniversite, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunuyor.

9. Sabancı Üniversitesi

Makale Puanı: 163,48

Atıf Puanı: 163,57

Bilimsel Doküman Puanı: 164,55

Doktora Puanı: 107,58

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 56,11

Toplam puanı 655,28 olan Sabancı Üniversitesinde psikoloji, yönetim bilimleri, moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dahil çeşitli lisans programları bulunuyor. Üniversitede ayrıca doktora, yandal ve tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans gibi programlar da mevcut.

10. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Makale Puanı: 159,52

Atıf Puanı: 183,76

Bilimsel Doküman Puanı: 169,65

Doktora Puanı: 100,05

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 41,96

1984 yılının ekim ayında kurulan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 654.93 toplam puan ile listenin onuncu sırasında yer alıyor. 33 lisans ve 59 lisansüstü programı içeren üniversitede 3 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul bulunuyor.

11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Makale Puanı: 140,01

Atıf Puanı: 140,86

Bilimsel Doküman Puanı: 142

Doktora Puanı: 155,21

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 65,79

Listenin on birinci sırasında konumlanan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 643,86 puana sahip. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde eğitim veren üniversitede çeşitli programlar yer alıyor.

12. Yıldız Teknik Üniversitesi

Makale Puanı: 154,39

Atıf Puanı: 146,8

Bilimsel Doküman Puanı: 151,27

Doktora Puanı: 156,48

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 34,81

İstanbul’da yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 643,75 toplam puana sahip. 300’ü aşkın araştırma laboratuvarına sahip olan üniversitede 30 adet araştırma ve uygulama merkezi mevcut. YTÜ’de 11 adet fakülte, bir adet yüksekokul ve iki adet enstitü bulunuyor.

13. Boğaziçi Üniversitesi

Makale Puanı: 146,76

Atıf Puanı: 150,15

Bilimsel Doküman Puanı: 170,65

Doktora Puanı: 130,27

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 44,43

Bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi çeşitli lisans programlarının yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi 642,25 toplam puana sahip. İstanbul’da yer alan üniversitede yüksekokullar da mevcut.

14. Gebze Teknik Üniversitesi

Makale Puanı: 153,03

Atıf Puanı: 146,7

Bilimsel Doküman Puanı: 146,62

Doktora Puanı: 136,91

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 52,4

Toplam puanı 635,66 olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kocaeli’de bulunuyor. Üniversitede mühendislik, işletme, mimarlık, havacılık ve uzay bilimleri gibi çeşitli fakülteler yer alıyor. GTÜ’de ayrıca 9 adet enstitü yer alıyor.

15. Marmara Üniversitesi

Makale Puanı: 133,65

Atıf Puanı: 137,53

Bilimsel Doküman Puanı: 143,2

Doktora Puanı: 173,99

Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı: 42,5

Fen-edebiyat, diş hekimliği, mimarlık ve tasarım, eczacılık, hukuk ve iletişim dahil olmak üzere toplamda 18 adet fakültenin yer aldığı Marmara Üniversitesi 630,87 toplam puana sahip. İstanbul’da bulunan üniversitede enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullar mevcut.

Yukarıda Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi bulunuyor. Listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.