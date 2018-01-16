Ücretsiz Fotoğraf Kolajı Yapabileceğiniz 5 Web Sitesi

Bir fotoğraf kolajı sayesinde pek çok fotoğrafınızı tek karede toplayabilir ve online albüm hazırlayabilirsiniz. Ayrıca seçeceğiniz farklı kolajlar ile albümünüzü çok daha renkli hale getirebilir ve çeşitli yazılar, çıkartmalar, emojilerle süsleyebilirsiniz. Biz de bugün sizler için ücretsiz olarak hizmet veren en iyi 5 fotoğraf kolaj sitesini derledik.

Belirli bir konuda çekilmiş fotoğraflarınızı kolaj haline getirerek bir nevi online albüm hazırlamak güzel bir fikir olacaktır. Çünkü kolaj sayesinde hem fotoğraflarınızın kaybolma riski azalır hem de tek karede pek çok fotoğrafınıza erişebilirsiniz. Ayrıca yaptığınızın kolajınızı sizlere önerdiğimiz web siteleri yardımıyla renklendirebilirsiniz. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım ve ilk kolaj sitemizden başlayalım:

1) BeFunky

Listemizin ilk sitesinde BeFunky yer alıyor. Kullanması çok basit olan bu sitede çeşitli kolaj seçenekleri bulunuyor. Seçeceğiniz bir kolajın arka planına desenler koyabilir, farklı fontlardaki hazır metinler ile albümünüzü daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ayrıca konuşma balonu, çıkartma gibi araçlar yardımıyla kolajda oynamalar yapabilirsiniz.

Kolajınızı hazırlayıp bitirdiğinizde ise kaydetmek için pek çok seçenek bulunuyor. Kolajınızı isterseniz Google Drive veya Dropbox'a kaydedebilirsiniz, isterseniz de Facebook, Twitter ve Pinterest gibi sitelerde hemen paylaşabilirsiniz. Siteye ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

2) Canva

Asıl amacı broşür, site afişi ve grafik tasarım hazırlamak olan Canva, son dönemlerde kolaj konusunda da bir hayli ilerlemeyi başardı. İçerisinde pek çok fotoğraf düzeni ve tema bulunduran Canva, arka plana desen veya tek renk koymanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Canva'ya yüklediğiniz görsellerinizin kalitesiyle oynayabilir ve kolajlarınıza hazır görseller, şekiller, simgeler ve çizimler ekleyebilirsiniz.

BeFunky'e göre daha fazla kayıt seçeneği sunan Canva, isterseniz size bir bağlantı veriyor ve hazırladığınız kolajı bu bağlantı üzerinde saklayabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinde hazırladığınız görselleri paylaşabiliyor veya fotoğraflarınızı PDF formatında kolayca indirebiliyorsunuz. Canva'ya gitmek için buraya tıklamanız yeterli.

3) Fotor

Diğer iki web sitesine göre daha farklı olan Fotor'da temalar kategorize edilmiş durumda. Klasik, sanatsal, funky veya eğlenceli gibi tema seçeneklerine sahip olan Fotor, fotoğraflarınıza efekt yapmanıza da izin veriyor. Ayrıca özel günler için pasta, noel baba, kardan adam gibi pek çok konuda çıkartmaya sahip olan Fotor, kolajın arka planına istediğiniz görseli koymanıza olanak sağlıyor.

Fotoğraf kolajını JPEG, PNG veya PDF olarak indirebilceğiniz Fotor'da kolajlarınızı direkt olarak sosyal medya hesaplarınıza da taşıyabilirsiniz. Fotor'a ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

4) PhotoCollage.com

İlk üç web sitesine göre kolajınızı sıfırdan yapmanızı sağlayan PhotoCollage.com'da fotoğraflarınızda detaylıca oynama yapabiliyorsunuz. Görsellere istediğiniz efekti verebilir ve büyütme-küçültme işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca başlangıçta sosyal medya platformuna göre tuval boyutu seçmenize izin veren site, diğerlerine oranla bir hayli sadeleştirilmiş durumda.

Fotoğrafınızı kaydetmek için klasik yollara başvurabilir veya PhotoCollage.com'a üye olup kolajınızın baskısını sipariş edebilirsiniz. Ancak Türkiye'ye gönderim yapıp yapmadıkları konusunda maalesef bir bilgi bulunmuyor.

5) FotoJet

Genel olarak kategorilere ayrılmış olan FotoJet'te eğer klasik temayı seçerseniz, size klasik temasına uygun olacak çıkartmalar, arka plan ve yazı stilleri gösteriliyor. Bunların arasından aynı şekilde size uygun olanı seçip kolajınızı renklendirebiliyorsunuz. Ayrıca diğer sitelere göre duygusal çeşitliliği fazla olan FotoJet'i kullanması da bir hayli kolay.