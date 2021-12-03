UpCall
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,555
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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UpCall, Android telefon kullanan Turkcell aboneleri için arama yapma uygulaması.
UpCall, Turkcell abonesi olarak kullanabileceğiniz alternatif arama yapma uygulaması. Android telefonunuzun varsayılan telefon uygulamasından memnun değilseniz tüm aramalarınızı tek bir ekrandan yönetebildiğiniz bu uygulamayı tavsiye ederim.
Sadece Turkcell abonelerine sunulan telefon uygulaması UpCall’u benzersiz kılan birçok özellik var. Tüm aramaları tek bir ekrandan yönetme, rehberinizde kayıtlı olmasa dahi kimin aradığını öğrenme, grup oluşturup tek dokunuşla birden fazla kişiyi aynı anda arama, numarasını bilmediğiniz bir mekanın ismini yazarak iletişim bilgilerine ulaşma, rahatsız etme özelliği, acil numaralara kolayca ulaşma gibi telefonla önyüklü gelen telefon uygulamasında olmayan özellikleri içeriyor.
"Not: Uygulama üzerinden yaptığınız aramalarda Turkcell hattınızın ses tarife/paketinizden ücretlendiriliyorsunuz. Grup arama özelliği ücretsiz ancak gruptaki kişileri tek tek aramışsınız gibi yine Turkcell tarifenizden/paketinizden ücretlendiriliyorsunuz. Haberim olsun özelliğini kullanmak isterseniz aylık 2.99 TL olarak ücretlendiriliyorsunuz."
UpCall
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,612
- DOSYA BOYUTU 54.00 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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UpCall, Turkcell'in iPhone kullanıcılarına ücretsiz sunduğu gelişmiş arama uygulaması.
UpCall, iPhone’un kendi telefon uygulamasından memnun değilseniz alternatif olarak kullanabileceğiniz en iyi arama yapma uygulaması. Turkcell’in ücretsiz olarak kendi abonelerine açtığı uygulama, rehberinizdeki olmayan kişilerin kim olduğunu göstermekten grup aramalarına izin vermeye kadar birçok özellik sunuyor.
Turkcell abonesi olarak kullanabileceğiniz telefon uygulamasında Apple’ın yapmasını istediğiniz birçok özelliği görüyorsunuz. Aramalara not ekleyerek neden aradığınızı telefon çalarken iletme, rehberinizde olmayan tanımadığınız numaranın kime ait olduğunu bulma, mekan araması yaparak hem telefonuna hem de adresine ulaşma, grup oluşturup grup aramaları yapma, acil numaralara kolaylıkla ulaşma, rahatsız etme özelliğini kullanarak telefonu kapatmadan meşgule verme gibi iPhone ile önyüklü gelen telefon uygulamasında olmayan güzel özellikleri bir arada barındırıyor.
"Not: Uygulama üzerinden yaptığınız aramalarda Turkcell ses tarifenizden/paketinizden ücretlendiriliyorsunuz. Hali hazırda Turkcell arama servislerine aboneyseniz bildirim almak için ekstra ücret ödemiyorsunuz. Haberim olsun paketi aylık 2.99 TL olarak ücretlendiriliyor."