UpCall, Android telefon kullanan Turkcell aboneleri için arama yapma uygulaması.

Erkan Calp - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UpCall, Turkcell abonesi olarak kullanabileceğiniz alternatif arama yapma uygulaması. Android telefonunuzun varsayılan telefon uygulamasından memnun değilseniz tüm aramalarınızı tek bir ekrandan yönetebildiğiniz bu uygulamayı tavsiye ederim.

Sadece Turkcell abonelerine sunulan telefon uygulaması UpCall’u benzersiz kılan birçok özellik var. Tüm aramaları tek bir ekrandan yönetme, rehberinizde kayıtlı olmasa dahi kimin aradığını öğrenme, grup oluşturup tek dokunuşla birden fazla kişiyi aynı anda arama, numarasını bilmediğiniz bir mekanın ismini yazarak iletişim bilgilerine ulaşma, rahatsız etme özelliği, acil numaralara kolayca ulaşma gibi telefonla önyüklü gelen telefon uygulamasında olmayan özellikleri içeriyor.

"Not: Uygulama üzerinden yaptığınız aramalarda Turkcell hattınızın ses tarife/paketinizden ücretlendiriliyorsunuz. Grup arama özelliği ücretsiz ancak gruptaki kişileri tek tek aramışsınız gibi yine Turkcell tarifenizden/paketinizden ücretlendiriliyorsunuz. Haberim olsun özelliğini kullanmak isterseniz aylık 2.99 TL olarak ücretlendiriliyorsunuz."