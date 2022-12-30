Undertale Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Gelmiş geçmiş en iyi indie oyunlardan biri olan Undertale tek bir kişi tarafından yapılmış. Yıllar içerisinde adeta bir kült olan Undertale, daha önce oynadığımız oyunlara pek benzemiyor. Sıra dışı dünyası, enteresan karakterleri ve zengin hikayesiyle ilginç bir oyun deneyimi yaşatan Undertale aklımızı başımızdan alıyor.

Undertale hikaye odaklı bir oyun ve pek çok oyuncu dil bariyerine takıldığı için oyunu anlamakta güçlük çekiyor. Bu nedenle çevirmen ekipler Undertale Türkçe yama hazırlamışlar. Eğer siz de Undertale’i en iyi şekilde anlamak ve oyunu Türkçe oynamak istiyorsanız aşağıdaki basit adımları izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Undertale Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

İlk olarak Undertale Türkçe yama dosyasını indirin.

İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Ardından Undertale’in kurulu olduğu dizini açın.

İndirdiğiniz dosyanın içinden çıkan “ data.win ” isimli dosyayı kopyalayın ve oyunun kurulu olduğu yere yapıştırın.

” isimli dosyayı kopyalayın ve oyunun kurulu olduğu yere yapıştırın. Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Undertale Türkçe yama başarıyla kuruldu.

Undertale Hakkında

Undertale, tobyfox tarafından geliştirilmiş ve 2015 yılında yayınlanmış bir RPG oyunudur. Oldukça iyi müziklere ve zengin bir hikayeye sahiptir. Undertale alışılmış, jenerik video oyunlarından oldukça farklıdır. Undertale’de tek bir kişiyi öldürmeden bitirebileceğiniz oldukça naif ve zekice oluşturulmuş bir oyundur.

Görsel olarak 90’ların ilk yıllarındaki oyunları andırmasından ötürü pek çok oyuncu Undertale’e ön yargı ile yaklaşıyor. Eğer bu ön yargıyı aşabilirseniz ve oyuna birkaç saat ayırabilirseniz göreceksiniz ki Undertale gerçekten farklı ve güzel bir oyun. Oyun görsel olarak bir şey vaad etmese de hikayesi ve dünyasından ötürü bu oyunun tek bir kişi tarafından yapılmış olması hayranlık uyandırıcı. Oyunun içinde bulundurduğu mizah tonu ise oldukça hoş ve yer yer güldüren kıvamda.

Undertale Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki bu yazımı işinize yaramıştır. Undertale’i oynamış mıydınız? Undertale’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.