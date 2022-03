Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz Online Oyunlar

Arkadaşlarla oynanabilecek online oyunlar neler? Bu yazıda arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor.

Günümüzde arkadaşlarınız ile beraber oynayabileceğiniz çok sayıda yapım bulunuyor. Bu yapımların bazıları çoğu oyuncu tarafından beğenilirken bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Arkadaşlarınız ile beraber video oyunu oynamak istiyorsanız fakat bu noktada kararsız kaldıysanız, hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Arkadaşlarla Oynanabilecek Online Oyunlar Neler?

Counter Strike: Global Offensive

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Call of Duty: Warzone

PUBG: Battlegrounds

Fortnite

Rocket League

A Way Out

League of Legends

Overwatch

Don’t Starve Together

Dead Maze

Dota 2

Back 4 Blood

Sea of Thieves

Apex Legends

Dead by Daylight

Yukarıda arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz yapımları listeledik. Bu yapımların detaylarına aşağıdan erişebilirsiniz.

1. Counter Strike: Global Offensive

Valve tarafından yayımlanan Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), 21 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk başta ücretli olarak sunulan CS: GO, geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hale geldi.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yapımda tıpkı önceki Counter Strike oyunlarındaki gibi iki takım mücadele ediyor. Başarılı yapımda çok sayıda harita ve mod bulunuyor. Bunlar oyunu çok daha keyifli hale getiriyor.

2. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, 2015 yılının aralık ayında satışa sunuldu. Şu anda tüm dünyada çok popüler bir oyun olan Rainbow Six Siege’de çeşitli operatörler yer alıyor ve her operatörün kendine has yetenekleri mevcut. Bu nedenle operatör seçimi çok büyük bir öneme sahip.

Pek çok haritanın ve oyun modunun yer aldığı yapımda çok başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken yapımda arkadaşlarınız ile beraber uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

3. Call of Duty: Warzone

Raven Software ve Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak sunulan video oyunu, çıktığı dönem çok büyük bir başarının altına imza attı. Öyle ki yapım, ilk 4 gün içerisinde 15 milyondan fazla indirildi.

Kaliteli grafiklere sahip olan battle royale oyununda amaç bir harita üzerinde hayatta kalan son kişi olmaya çalışmak. Oyunda tıpkı diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi haritanın çeşitli yerlerinde teçhizat toplamanız gerekiyor.

4. PUBG: Battlegrounds

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG: Battlegrounds, 2017 yılının aralık ayında satışa sunuldu. Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanan video oyununda hayatta kalabilmek için mücadele etmeniz gerekiyor. Belirli zaman dilimlerinde daralan oyun alanı, zorluk seviyesini önemli ölçüde arttırıyor.

Haritaya atlarken üzerinizde herhangi bir silah olmadığından ötürü atlamak için stratejik konumları seçmeniz çok büyük bir öneme sahip. Haritaya atladıktan sonra hızlı bir şekilde teçhizat toplamalısınız.

5. Fortnite

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen Fortnite, 21 Temmuz 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale türündeki yapım, oyuncuların büyük bir kısmı tarafından oldukça beğenildi. Bu zamana kadar birçok ödüle layık görülen yapımı ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

6. Rocket League

2015 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Rocket League, ilk etapta ücretli olarak çıktı fakat geçtiğimiz yıllarda tıpkı CS: GO gibi oynaması ücretsiz hale geldi. Kaliteli grafiklere sahip olan video oyunu, oyuncuların arabalar ile maç yapabilmesine olanak tanıyor.

Oyunda çeşitli arabalar ve haritalar yer alıyor. Arabaları kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Böylelikle sevdiğiniz araçları istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynamak için farklı bir yapım arıyorsanız Rocket League isimli oyuna göz atabilirsiniz.

7. A Way Out

Yayımcılığını Electronic Arts’ın üstlendiği A Way Out’ta yalnızca co-op oyun modu bulunuyor. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyunda hapishaneden kaçmaya çalışan Leo ve Vincent isimli iki mahkûmdan bir tanesini kontrol ediyorsunuz.

Kaliteli grafiklere sahip olan yapım, çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Hazelight tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen yapımı oynayabilmek için belirli bir ücret ödeyerek satın alma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor.

8. League of Legends

Şu anda tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan MOBA oyunu League of Legends (LoL), 2009 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Çeşitli oyun modlarının yer aldığı oyunda çok fazla sayıda şampiyon ve her şampiyonun kendine has yetenekleri bulunuyor. Bu nedenden dolayı rakibe göre şampiyon seçimi yapmak çok büyük bir öneme sahip.

9. Overwatch

Yayımcılığını Blizzard Entertainment’ın üstlendiği Overwatch’ta çok sayıda karakter mevcut ve her karakterde çeşitli özellikler bulunuyor. İki takımın yer aldığı oyunda uygun bir karakter seçip mücadeleye dahil oluyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda başarılı oynanış mekanği yer alıyor.

PC ve oyun konsollarında yer alan yapımı oynayabilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Arkadaşınız ile birlikte söz konusu yapımı satın alıp uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10. Don’t Starve Together

Arkadaşlarınız ile beraber oyun arıyorsanız Don’t Starve Together’a bir şans verebilirsiniz. Klei Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu, 2016 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Oyunda çeşitli karakterler yer alıyor ve her karakter farklı özelliklere sahip.

Çeşitli tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız oyunda çeşitli kaynaklar toplamanız gerekiyor. Topladığınız kaynaklar ile çeşitli yapılar ve araçlar inşa etmeniz gerekiyor. Akşam olduğunda ise kamp ateşi ya da meşale yakarak ortamı aydınlatmalısınız.

11. Dead Maze

Devasa çok oyunculu iki boyutlu bir oyun olan Dead Maze, zombilerle dolu bir dünyada geçiyor. İzometrik kamera açısına sahip yapımda hayatta kalabilmek için kaynak aramanız gerekiyor. Çok sayıda silahın yer aldığı yapımda kendi evinizi inşa edebilir ve istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz.

Atelier 801 tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda tohumlar dikebilir ve sebzeler yetiştirebilirsiniz. Sebzenin yanı sıra yumurta ve süt için hayvanlar yetiştirebilirsiniz. 2018 yılının şubat ayında piyasaya sürülen yapım, düşük sistem gereksinimi ile dikkat çekiyor.

Zombi temalı oyunları seviyorsanız Dead Maze isimli oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve arkadaşlarınız ile birlikte eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

12. Dota 2

MOBA türünü seviyorsanız Dota 2 isimli video oyununa bir şans verebilirsiniz. Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda iki takım yer alıyor. Oyundaki amaç ise rakibin üssünü yıkmak. Çok fazla sayıda kahramanın yer aldığı yapımda her kahramanın kendine has yetenekleri mevcut.

Takım iletişiminin oldukça büyük bir öneme sahip olduğu yapımda seviye atlayarak ve çeşitli eşyalar satın alarak kahramanınızı güçlendirebilirsiniz. Böylelikle oyunu kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

13. Back 4 Blood

Left 4 Dead serisine benzeyen yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan Back 4 Blood’da arkadaşlarınız ile birlikte oldukça tehlikeli yaratıklara karşı mücadele edebilirsiniz. Dört oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan yapımda çok kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi mevcut.

Türkçe alt yazı ve arayüz desteğinin yer aldığı video oyunu, Turtle Rock Studios tarafından geliştirildi. 2021 yılının ekim ayında piyasaya sürülen yapım, çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Left 4 Dead tarzındaki yapımı oynayabilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Oyunu Steam üzerinden satın alabilirsiniz.

14. Sea of Thieves

Açık dünya temasına sahip olan Sea of Thieves, korsan yaşamını tecrübe edebilirsiniz. Denizlere yelken açtığınız yapımda diğer korsanlar ile savaşabilir, yeni yerler keşfedebilir ve gemileri yağmalayabilirsiniz. Oyunda tek başınıza pek keyif alamazsınız fakat arkadaşlarınız ile birlikte çok eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Rare Ltd tarafından geliştirilen Sea of Thieves, 3 Haziran 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Yayımcılığını Xbox Game Studios’un üstlendiği yapımı belirli bir ücret karşılığında satın alarak oynayabilirsiniz.

15 Apex Legends

Yayımcılığını Electronic Arts’ın üstlendiği Apex Legends, 2020 yılının kasım ayında çıkışını gerçekleştirdi ve kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale geldi. Battle royale türündeki yapımda toplamda 20 takım yer alıyor ve her takım iki ya da üç kişi bulunuyor.

Çeşitli yeteneklere sahip çok sayıda karakterin bulunduğu Apex Legends’ta tıpkı diğer battle royale oyunlarındaki gibi herhangi bir ekipman olmadan maça başlıyorsunuz. Haritayı gezerek hızlı bir şekilde ekipman toplamanız gerekiyor.

Başarılı video oyununu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve arkadaşlarınız ile birlikte oynamaya başlayabilirsiniz.

16. Dead by Daylight

Tüm dünyada çok popüler olan Dead by Daylight’ta toplamda 5 oyuncu yer alıyor. Bir kişi katil rolünü üstlenirken diğer dört oyuncu ise katile yakalanmadan jeneratörleri tamir edip kaçmaya çalışıyor. Dört oyuncuda herhangi bir silah yer almıyor fakat çeşitli tuzaklar kurabiliyor.

Oyuncuların katile yakalanmaması için çok dikkat etmesi gerekiyor. Katile yakalanan kişileri, diğer oyuncular kurtarabilir. Elbette bu esnada katile yakalanma ihtimali epey yüksek. Korku ve gerilim dolu bir oyun arayanlar için harika bir yapım olan Dead by Daylight, 2016 yılında satışa sunuldu.

Bu yazı ile arkadaşlarla oynanabilecek online oyunlar neler sorusunu yanıtladık. Bu konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.