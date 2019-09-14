USB4 Nedir? USB 4 Özellikleri ve USB 3 ile Farkı

Yeni nesil USB’ye hazır olun. USB Promoter Group tarafından 2019’un Mart ayında duyurusu gerçekleştirilen USB4’ün ilk olarak Intel cihazlarında yer alması bekleniyor. Hatta 10 nm üretim teknolojisi ile tasarlanan Ice Lake’in USB 4 desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. USB 4, kullanıcılara daha hızlı dosya aktarımı, harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilme ve Thunderbolt 3 ile uyumluluk gibi birçok avantaj sunuyor.

Yeni nesil USB, diğer tüm USB sürümlerinin aksine, sürüm numarasından önce boşluk bırakılmadan yazılır. Çoğu insan yeni nesil USB’nin “USB 4” olarak yazılacağını düşünüyor, ancak resmi olarak “USB4”.

USB4 ve USB 3 Karşılaştırması: USB4 Özellikleri

Bu yazıda, USB4’ün özelliklerine hızlıca bir göz atacağız. Transfer hızında artış, Thunderbolt 3 uyumluluğu, harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilme, üretim maliyeti ve daha fazlası hakkında bilgi vereceğiz.

1. USB Type-C Bağlantısı

USB4’te fiziksel açıdan herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yani USB4 sertifikasına sahip olan USB Type-C kabloları ile yeni USB teknolojisini kullanabileceğiz.

2. Hız

USB4’ü USB3’ten ayıran en önemli fark, 40 Gbps transfer hızı sağlama yeteneğidir. Bu da USB4’ün 20 Gbps hız sağlama yeteneğine sahip olan USB 3.2’den iki kat daha hızlı, USB 3’ten ise 8 kat daha hızlı olduğu anlamına gelir.

3. Thunderbolt 3 Uyumluluğu

Intel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Thunderbolt 3 teknolojisinin daha hızlı yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yaptığını belirtmişti. USB4, Thunderbolt 3 teknolojisi temel alınarak geliştirildiği söyleniyor. Thunderbolt 3 ile USB4 uyumluluğu herkese son derece fayda sağlayacak. Üreticiler, USB4 kablosu veya cihazı yapmak için Intel’e telif ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Böylece Thunderbolt 3 teknolojisinin yaygınlaşmasındaki en büyük engel ortadan kalkmış olacak.

4. Harici Ekranlara Veri Aktarımını Ayarlayabilme

USB4’ün USB 3’ten daha iyi olduğu bir başka kısım ise harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilme özelliğidir. Harici ekranlara veri aktarımı ayarlayabilme özelliği sayesinde bağlı olan cihazların kapasitesine göre ölçeklendirme yapılabiliyor.

5. Geriye Dönük Uyumluluk

USB4, geriye dönük uyumludur. Bu, USB 3 ve USB 2 standartlarıyla uyumlu olacağı anlamına gelir. Ancak, USB4’ü bir USB 2 veya USB 3 bağlantı noktasına bağladığınızda maksimum transfer hızı olan 40 Gbps’e ulaşamaz.

6. Üretim Maliyeti

USB4, USB 3.2’den daha pahalı bileşenlere sahip olduğundan dolayı daha fazla üretim maliyeti gerektirecek. Ancak, USB4 standart olacağı için piyasaya sürüldükten kısa süre sonra fiyatların düşeceği söyleniyor.

USB4 vs USB 3: Doğru Yönde Bir Adım

Tüm faktörler göz önüne alındığında, USB4 birden fazla şekilde doğru yönde bir adım gibi görünüyor. USB4, 40 Gbps transfer hızı, Thunderbolt 3 uyumluluğu, harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilme gibi özellikler ile sadece içerik oluşturucular ve tasarımcılar için değil, aynı zamanda diğer kullanıcılara da hitap etmektedir.