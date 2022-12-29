Özellikle otobüs yolculuklarında birçok kişi yolculuk yapmadan önce film indirmekde ve uzun yolculuklarda izlenebilecek filmleri seçmektedir. Bu filmler dizilere göre daha çok öncelik alınıyor. Bunun nedeni ise birbirinden farklı filmleri izleyerek yolculuğu daha keyifli bir hale getirmektir. Peki yolculuklarda izlenebilecek filmler neler? Gelin yakından bakalım.

Uzun Yolculuklarda İzlenebilecek Filmler

Esaretin Bedeli

Dövüş Kulübü

Yeşil Yol

Yıldızlararası

Hayat Güzeldir

Fury

Erşan kuneri

Batı Cephesinde Yeni birşey yok

Parazit

Dağ 2

Esaretin Bedeli

Cinayetten içeri giren bir adam ve hapishanede yaşadıkları hikaye alan film, hiç şüphesiz ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasında da yer almaktadır. Morgan Freeman gibi oyuncuların oynadığı ve birçok kişi tarafından izlenilmesi gereken filmlerden biri olan Esaretin Bedeli bir hapisten kaçış hikayesini ve yaşananları anlatmaktadır.

Tür: Drama

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

IMDb Puanı: 9.3

Dövüş Kulübü

Kiminin öylesine izlediği kiminin ise birçok mesajı çıkardığı Dövüş Kulübü, uzun yolculuklarda izlenilmesi gereken filmler arasında yer alır. Bir psikolojik rahatsızlığa değinen film aynı zamanda sisteme eleştiriler ve gönderiler yapmaktadır.

Tür: Drama

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

IMDb Puanı: 8.8

Yeşil Yol

Kimi zaman büyülü kimi zaman ise düşündürücü ve duygulandırıcı bir film olan Yeşil Yol hiç şüphesiz uzun yolculuklarda izlenebilecek filmler arasında yer almakta. Öyle ki film 3 saatten uzun bir süreye sahip.

Tür: Suç, drama ve aile

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

IMDb Puanı: 8.6

Yıldızlararası

Uzun yolculuklarda izlenebilecek filmler arasında bilim kurgu filmi olmasaydı olmazdı. Paralel evrenleri anlatan film aynı zamanda müziği ile birçok kişiyi duygulandırmıştır.

Tür: Macera, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

IMDb Puanı: 8.6

Hayat Güzeldir

Hiç şüphesiz bu listeyi bir savaş ve drama filmi koymasaydık olmazdı. Öyle ki uzun yolculuklarda en çok izlenen filmlerden biri de drama ve savaş filmleridir. Bir babanın hikayesini anlatan Hayat Güzeldir filmi şimdiye kadar gördüğünüz en duygulandırıcı filmler arasında yer almakta. Katil Nazi Almanyası'nın kamplarında yaşanan zulmü anlatan ve bir babanın çocuğu için yapacağı fedakarlıkları gösteren film birçok kişiyi duygulandırmıştır.

Tür: Komedi, drama ve romantik

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

IMDb Puanı: 8.6

Fury

Uzun yolculuklarda izlenebilecek filmler arasında yer alan Fury bir savaş filmidir ve Amerikan Ordusu'nun Nazi Almanyası'na karşı mücadelesini anlatmaktadır. Zaman zaman birçok konuya değinen Fury, yaşanan zulmü ve acıyı anlatmakta kalmayıp tam anlamıyla bu acıyı insanlara göstermektedir.

Tür: Aksiyon, drama ve savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

IMDb Puanı: 7.5

Erşan Kuneri

Erşan Kuneri bir dizi olabilir. Ancak her bir bölümünde farklı bir film çekilmektedir. Bu nedenle herhangi bir sırası olmadan izlenebilecek dizi, uzun yolculuklarda komedi filmleri arıyorsanız tercih edebileceğiniz filmler arasında yer almaktadır.

Tür: Komedi

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola

IMDb Puanı: 6.7

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Savaşın ne kadar kötü olduğunu ve insanları nasıl kandırdıklarını anlatan film, savaşta doğan açlığın ne gibi sonuçlar getireceğini göstermektedir. Son zamanlarda en popüler filmler arasında yer alan film, 2022 yılında vizyona gimiş ve 1. Dünya Savaşı'nda ön cephede yaşayan askerlerin hikayesini anlatmaktadır.

Tür: Drama, savaş ve aksiyon

Oyuncular: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer

IMDb Puanı: 7.8

Parazit

Fakir bir ailenin çeşitli hilelerle zengin bir aileye hizmetkar olarak girmesi ve bunun sonucunda doğacak yeni şeylerin ortaya konulmasını anlatan film ödül almış ve mutlaka izlenilmesi gereken filmler arasında da yer almıştır.

Tür: Komedi, drama ve gerilim

Oyuncular: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Cho Yeo-jeong

IMDb Puanı: 8.5

Dağ 2

En çok sevilen Türk askeri filmleri arasında yer alan ve uzun yolculuklarda izlenebilecek filmlerden biri olan Dağ 2 birçok mesajı bir arada verirken aynı zamanda Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve verdiği emeklere değinmektedir.

Tür: Drama, savaş ve aksiyon

Oyuncular: Cağlar Ertugrul, Ufuk Bayraktar,Ahu Türkpençe

IMDb Puanı: 8.2

Bu içeriğimizde uzun yolculuklarda izlenebilecek filmleri sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi filmlerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.