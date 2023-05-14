VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı Hatası ve Çözümü

VAC oyun oturumunuzu doğrulayamadı hatası, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) isimli popüler online FPS oyununda meydana geliyor. Bu problem, oyuncuların söz konusu yapımı oynayamamasına yol açtığından ötürü oldukça can sıkıcıdır.

Öncelikle VAC kelimesinin Valve Anti Cheat sözcüklerinin kısaltması olduğunu ve Valve şirketinin geliştirdiği bir anti hile sistemi olduğunu belirtmek gerekiyor. Çevrim içi tabanlı oyunda hile yapılmasını engellemek amacıyla sunulan VAC, bazen oyun oturumunu doğrulayamama sorununa yol açabiliyor.

VAC Oyun Oturumunuzu Doğrulayamadı Hatasının Çözüm Yöntemleri

PC'yi kapatıp açın.

Steam'i kapatıp açın.

Antivürüsü devre dışı bırakın.

Steam'i yönetici olarak çalıştırın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Windows'u güncelleyin.

Sürücüleri güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

PC'yi Kapatıp Açın

Söz konusu problem ile karşılaştıysanız öncelikle bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Bu işlem, VAC hatasının düzelmesini sağlayabilir. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Steam'i Kapatıp Açın

Eğer yeniden başlatma işlemi işe yaramadıysa bilgisayarınızda yüklü olan dijital oyun platformunun istemcisini kapatıp tekrar açın. Bunu yaptıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğine göz atın. Eğer problem devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.

Antivürüsü Devre Dışı Bırakın

Antivirüs programları sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılımları tespit edip temizler. Bu nedenle güvenlik açısından oldukça önemlidir ancak PC'nizde yüklü olan güvenlik yazılımı VAC sorununa yol açıyor olabilir. Bu sebepten ötürü antivirüs programını geçici süreliğine devre dışı bırakıp problemin çözülüp çözülmediğine bakın.

Steam'i Yönetici Olarak Çalıştırın

Yönetici olarak çalışma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan Steam'in simgesine sağ tıklayın ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bunu yaptıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Evet" seçeneğine tıklayarak işlemi onaylayın.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane bölümünü görüntüleyin.

Listeden oyuna sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsüne girin.

"Yerel Dosyalar" sekmesini açın.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Windows Update" sekmesinden "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Sürücüleri Güncelleyin

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi'ni seçin.

Güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın.

"Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin.

Eğer yukarıda yer alan adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları tercih edebilirsiniz. Bu yazılımlar, bilgisayardaki güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve güncelleme işlemini gerçekleştirir. Böylelikle güncelleme süreciyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Sürücü güncelleme işlemi de sorunu düzeltmediyse oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda VAC oyun oturumu doğrulanamadı probleminin çözümü için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu sorunun farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.