Valorant'ta Ekran Kartı Sürücüsü Çöktü Hatası ve Çözümü

Bazı oyuncular Valorant'ta ekran kartı sürücüsü çöktü hatası ile karşı karşıya kalabiliyor. Peki, çevrim içi tabanlı FPS oyununda meydana gelen problemin çözümü için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor? Bu yazıda can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık.

Ekran kartı sürücüsünün çökmesi, oyun deneyimini olumsuz yönde etkiler. Eğer siz de popüler video oyununda böyle bir hata ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Valorant'ta Ekran Kartı Sürücüsü Çöktü Hatası İçin Çözüm Yolları

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

Virüs taraması yapın.

Windows'u güncelleyin.

Valorant'ı pencere modunda oynayın.

VSync özelliğini devre dışı bırakın.

Riot Vanguard'ı silip yeniden yükleyin.

Valorant'ı silip tekrar yükleyin.

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta bazen meydana gelebilen problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemlere dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ekran kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartı sürücüsü eskiyse veya uyumsuzsa çökme dahil olmak üzere bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle ekran kartının sürücüsünü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme işlemi için uygulayabileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor.

Söz konusu işlem için NVIDIA ya da AMD'nin resmî web sitesini ziyaret edin ve ekran kartınıza uygun son sürücüyü indirip yükleyin. Eğer bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu programlar, bilgisayarda yer alan sürücüleri kolayca günceller.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Gereksiz programlara sağ tıklayın ve "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın Sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılım çökme sorununa yol açıyor olabilir. Antivirüs programları, bilgisayarda yer alan zararlı yazılımları tespit eder ve temizler. Dolayısıyla bir güvenlik yazılımı aracılığıyla PC'yi taratın.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Windows Update" sekmesini görüntüleyin.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Güncelleme işlemini yapın.

Valorant'ı Pencere Modunda Oynayın

Oyuna girin.

Ayarları açın.

Görüntü sekmesini görüntüleyin.

"Görüntü Modu" kısmından pencereyi seçin.

Vsync Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Oyunu açın.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Görüntü sekmesine girin.

Vsync özelliğini kapatın.

Riot Vanguard'ı Silip Yeniden Yükleyin

Denetim Masası'nı açın.

"Program kaldır" seçeneğini seçin.

Riot Vanguard'ın üzerine sağ tıklayın.

"Kaldır" butonuna tıklayın.

Vanguard'ı tekrar yüklemek için Valorant istemcisini açın.

Valorant'ı Silip Tekrar Yükleyin

Denetim Masası'nı görüntüleyin.

"Program kaldır" yazısına tıklayın.

Valorant'ı bulup üzerine sağ tıklayın.

"Kaldır" seçeneğini seçin.

Silme işleminin ardından yeniden yükleyin.

Bu yazıda Valorant'ta bazen ortaya çıkabilen ekran kartı sürücüsü çöktü hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.