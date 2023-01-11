Valorant Sesli Sohbet Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Valorant sesli sohbet sorunu yaşayan oyuncular, takım arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor. Bu da oyuncuların oyun içerisinde sergilediği performansı olumsuz yönde etkiliyor. Hazırladığımız rehberde can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini açıkladık.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Valorant, 2022 yılında ücretsiz olarak sunuldu ve kısa süre içinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı. Çok sayıda karakterin yer aldığı oyunda her karakterin çeşitli yetenekleri bulunuyor.

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda bazen bazı problemler meydana gelebiliyor. Bunlardan biri de sesli sohbet problemidir. Peki, Valorant'ta ses gitmiyor sorununu çözmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Aşağıda yer alan yöntemler, can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilir.

Valorant Sesli Sohbet Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

Mikrofonun düzgün takıldığından emin olun.

Valorant'ın mikrofon erişimine izin verin.

Mikrofon düzeyini ayarlayın.

Mikrofonu varsayılan aygıt olarak ayarlayın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Valorant'ı Yönetici olarak çalıştırın.

Ses sürücüsünü güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Yukarıda FPS türündeki popüler video oyunu Valorant'ta ses gitmiyor sorununun düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detayların aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mikrofonun Düzgün Takıldığından Emin Olun

Mikrofonun kablosu, bilgisayarınıza düzgün şekilde takılmadıysa ses gitmeme problemi meydana gelebilir. Bu sebepten ötürü mikrofonun doğru şeklide takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer mikrofon doğru şekilde takılmışsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Valorant'ın Mikrofon Erişimine İzin Verin

Windows + I kısayolunu kullanın.

Gizlilik kategorisine tıklayın.

Mikrofon sekmesine girin.

"Uygulamaların mikrofonunuza erişmesine izin verin" seçeneğini etkinleştirin.

Popüler video oyununun mikrofona erişimi olmayabilir. Bu da can sıkıcı soruna yol açabilir. Söz konusu nedenden ötürü ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları açın. Daha sonra Gizlilik kategorisine tıklayın. Mikrofon sekmesine girin ve ardından "Uygulamaların mikrofonunuza erişmesine izin verin" seçeneğini aktif hâle getirin.

Mikrofon Düzeyini Ayarlayın

Görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın.

"Ses ayarlarını aç" seçeneğini seçin.

"Giriş" bölümündeki "Cihaz özellikleri" yazısına tıklayın.

Ses düzeyini kontrol edin.

Mikrofon düzeyi 0 olarak ayarlanmışsa söz konusu problem ortaya çıkabilir. Bunu kontrol etmek için ilk önce görev çubuğunun sağ kısmında yer alan hoparlör simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Ses ayarlarını aç" seçeneğini seçin. "Giriş" bölümündeki "Cihaz özellikleri" yazısına tıklayın ve ses düzeyine göz atın.

Mikrofonu Varsayılan Aygıt Olarak Ayarlayın

Görev çubuğunda bulunan hoparlör simgesine sağ tıklayın.

"Ses ayarlarını aç" yazısına tıklayın.

Giriş bölümünden kullandığınız mikrofonu seçin.

Çoğu program ve video oyunu, iletişim için varsayılan olarak ayarlanan cihazı kullanır. Bu sebepten ötürü varsayılan olarak ayarlanan cihazı kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Öncelikle görev çubuğunun sağ alt köşesinde konumlanan hoparlör simgesine sağ tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Ses ayarlarını aç" yazısına tıklayın. Daha sonra Giriş bölümünden kullandığınız mikrofonu seçin. Bu adımı uyguladıktan sonra popüler FPS oyununa girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Problem hâlâ devam ediyorsa bilgisayarı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun çözülmediyse bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Valorant'ı Yönetici Olarak Çalıştırın

FPS türündeki Valorant, gerekli izne sahip olmayabilir. Bu da oyun içerisinde sesin gitmemesine yol açabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için oyuna sağ tıklayabilir ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçebilirsiniz.

Ses Sürücüsünü Güncelleyin

Çok sayıda oyuncu tarafından oynanan video oyununda sesli sohbet özelliği çalışmıyorsa ses sürücüsünü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme işlemini ister Aygıt Yöneticisi üzerinden manuel olarak isterseniz driver güncelleme programları ile otomatik olarak yapabilirsiniz.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda bulunan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak popüler video oyununu silip yeniden yükleyebilirsiniz. Silme işlemi için Denetim Masası aracını açabilir ve ardından "Program kaldır" yazısına tıklayın. Liste üzerinden oyuna sağ tıklayıp "Kaldır" seçeneğini seçin.

Eğer Windows'un programları ve video oyunlarını silme aracını kullanmak istemiyorsanız en iyi program kaldırma araçları listesine göz atabilirsiniz.

Bu yazıda Valorant ses gitmiyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Hazırladığımız rehberde bulunan yöntemler, can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilir. Eğer Valorant sesli sohbet sorununu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca oyun içerisinde FPS ve ping değerlerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek istiyorsanız Valorant'ta FPS ve ping gösterme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.