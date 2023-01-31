Valorant Vanguard Hatası Nasıl Çözülür?

Valorant Vanguard hatası, popüler FPS oyununun düzgün şekilde çalışmamasına yol açıyor. Can sıkıcı problemle karşılaştıysanız uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler mevcut. Bu yazıda söz konusu sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık.

Son dönemin en popüler video oyunlarından biri olan Valorant, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Çevrim içi tabanlı FPS oyununda oyuncular bazen çeşitli problemler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunlar arasında Vanguard'ın düzgün çalışmaması da yer alıyor.

Valorant Vanguard Hatası İçin Çözüm Yolları

Valorant ile ilgili uygulamaları sonlandırın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Ekran kartını güncelleyin.

Riot Vanguard'ı silip yeniden yükleyin.

Windows'u güncelleyin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatın.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Yukarıda Valorant Vanguard açılmıyor, Valorant Vanguard başlatılamadı gibi problemlerin düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemleri yer alıyor. Listede bulunan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Valorant ile İlgili Uygulamaları Sonlandırın

Vanguard'a dair bir hata ile karşılaştıysanız ilk olarak Valorant ile ilgili uygulamaları sonlandırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Liste üzerinden Valorant ile ilgili uygulamalara sağ tıklayıp sonlandırın.

Bilgisayarı Yeniden Başlatın

İlk yöntemi uyguladığınız hâlde can sıkıcı sorun devam ediyorsa bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz. Bu yöntem, söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilir. PC'yi kapatıp açtıktan sonra hatanın çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ı yönetici olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için oyunun istemcisine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine tıklayın. Eğer bu yöntemle sorun düzeldiyse oyunun istemcisine tekrar sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin.

Uyumluluk sekmesinde yer alan "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini işaretleyin. "Uygula" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın. Bir sonraki adımda "Tamam" butonuna tıklayın.

Ekran Kartını Güncelleyin

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Ekran kartı sürücüsünü güncellemektir. Bu işlem için kullandığınız ekran kartına bağlı olarak NVIDIA ya da AMD'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir ve uygun sürücüyü bulup indirebilirsiniz. İndirme işleminin ardından kuruluma geçebilirsiniz.

Söz konusu işlemi driver güncelleme programları kullanarak da yapabilmeniz mümkün. Üçüncü taraf hizmetler, bilgisayarınızdaki güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve güncelleme işleminin yapılmasını sağlar.

Riot Vanguard'ı Silip Yeniden Yükleyin

Denetim Masası'nı açın.

"Program kaldır" yazısına tıklayın.

Riot Vanguard'ı bulup sağ tıklayın.

"Kaldır" butonuna basın.

Vanguard'ı yeniden yüklemek için Valorant istemcisini başlatın.

Riot Vanguard'ı silip yeniden yüklemek, sorunun düzelmesini sağlayabilir. Bu nedenle öncelikle görev çubuğunda yer alan arama kutucuğuna Denetim Masası yazın ve arama sonuçlarından söz konusu aracın üzerine tıklayın.

Denetim Masası açıldıktan sonra "Program kaldır" seçeneğini seçin. Açılan listede bilgisayarınızda yüklü olan oyunlar ve programlar sıralanacaktır. Riot Vanguard'ı bulun ve ardından sağ tıklayın. "Kaldır" butonuna basın. Vanguard'ı yeniden yüklemek için Valorant istemcisini başlatın.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Güncelleme işlemini uygulayın.

Windows işletim sistemini güncellemek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları açın. Açılan pencere üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin. "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın. Ardından güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik yazılımı, can sıkıcı soruna yol açıyor olabilir. Bu sebepten ötürü oyuna girmeden önce antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın ve ardından oyunu çalıştırmayı deneyin. Sorun düzelmediyse bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Kapatın

Denetim Masası'nı açın.

Sistem ve Güvenlik kategorisine girin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna basın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatmak için öncelikle Denetim Masası'nı açın. Bir sonraki adımda Sistem ve Güvenlik kategorisine girin. "Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü görüntüleyin ve hemen ardından "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçtiğiniz takdirde Windows Güvenlik Duvarı devre dışı kalacaktır. Bu işlemin ardından oyunu çalıştırmayı deneyin.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemleri denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa Valorant isimli popüler FPS oyununu silip yeniden yükleyebilirsiniz. Yükleme işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda Valorant Vanguard hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.